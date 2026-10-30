Vía Libre, la app que monitoriza los trenes de Renfe en tiempo real. Vía Libre Omicrono

Álvaro, creador de una app que monitoriza los trenes de Renfe en tiempo real: "De 119, 93 van con retraso. Es de locos"

La fiabilidad de la red ferroviaria española se encuentra en su punto más crítico: al menos 69 muertos tras chocar un AVE contra un tren de Iryo cerca de Toledo, en el tramo entre Los Yébenes y Urda.

En medio de este clima de luto, de constante frustración ciudadana y de una acuciante falta de respuestas ágiles por parte de las administraciones, la tecnología ha vuelto a demostrar que las radiografías más precisas a veces nacen de la simple iniciativa individual.

Así ha surgido Vía Libre, una nueva aplicación web independiente que permite monitorizar en tiempo real el estado de todos los trenes de Renfe, mediante el uso inteligente de datos que ya eran de dominio público.

El funcionamiento de esta plataforma, accesible de forma gratuita a través de cualquier navegador web, resulta tremendamente intuitivo para el viajero.

Al entrar, la interfaz despliega un mapa interactivo de España donde se visualiza la ubicación exacta de los convoyes en circulación, abarcando desde la alta velocidad hasta los servicios de media distancia, Intercity y regionales.

Vía Libre, la app que monitoriza los trenes de Renfe en tiempo real. Vía Libre Omicrono

La gran virtud de Vía Libre reside en su sistema de semáforo visual, que categoriza de un solo vistazo la situación de cada viaje.

Los trenes en verde circulan en hora, los amarillos advierten de demoras moderadas, los rojos denotan retrasos superiores a los quince minutos y los iconos en negro señalan tramos con incidencias operativas.

Todo ello integrando en paralelo los avisos oficiales de la red de Adif para ofrecer una imagen global del tráfico.

Lo verdaderamente sorprendente de esta herramienta no es únicamente su innegable utilidad práctica, sino la extrema rapidez de su despliegue técnico.

Su creador, Álvaro Hernández (@alvarohdezp), documentó todo el proceso en un hilo de X (antigua Twitter) que no ha tardado en hacerse viral.

Revelando el curioso origen de la idea, explicó: "Esta mañana me dio por pensar cuánto me costaría montar una app para monitorizar los trenes de Renfe. Resulta que la posición GPS de cada tren es pública. 3-4 horas después, estaba funcionando".

Utilizando estas coordenadas de libre acceso, logró agrupar en una sola pantalla una visión panorámica que los viajeros echan en falta en las herramientas estatales.

En su primera tarde operativa, la captura del mapa reflejaba una situación de retrasos generalizados que ilustró con unas cifras incontestables: "De 119 trenes, 93 con retraso a las 20:27. De locos".

Vía Libre, la app que monitoriza los trenes de Renfe en tiempo real. Vía Libre Omicrono

Más allá del salvavidas que proporciona a los ciudadanos, el motor principal del proyecto y el motivo por el que ha generado cientos de reacciones en redes es el dardo que lanza directo a la gestión tecnológica de las infraestructuras de transporte.

El autor cuestiona la incomprensible parálisis de las entidades competentes a la hora de adoptar soluciones informáticas modernas para evitar desgracias.

"¿En serio a nadie en Adif o Renfe se le ha pasado por la cabeza cruzar todos los datos con todos los sistemas de seguridad disponibles, GPS en tiempo real y montar un sistema de alertas? Incluso con agentes de IA que se anticipen a posibles problemas", añadió en X.

Ante el notable eco mediático que ha alcanzado su iniciativa y el escepticismo de algunos sectores por la viabilidad de su código a nivel nacional, Hernández ha querido acotar el verdadero propósito de su experimento para despejar dudas.

"Como veo mucho amargado por aquí, lo dejo claro: No pretendo que se controlen los trenes de España con una Paco-APP creada en una mañana", puntualizó tajante el creador.

Su veloz despliegue tecnológico no busca sustituir los pesados protocolos ferroviarios ni erigirse como la solución definitiva, sino exponer una realidad ineludible que resume a la perfección en su declaración final.

"Es una crítica a la falta de voluntad (política) para innovar y crear y usar lo que ya hay para mejorar la seguridad", concluyó.