Alberto, ingeniero industrial jubilado con más de 40 años de experiencia: "Un fontanero gana 2 veces más que un ingeniero"

La digitalización acelera, la automatización se extiende a todos los sectores industriales y los edificios inteligentes multiplican sus sistemas de control centralizados.

Sin embargo, en el corazón de esta transformación tecnológica surge una paradoja salarial e infraestructural inesperada: el talento especializado en ejecución técnica y mantenimiento de campo cotiza hoy a un precio superior al de muchos perfiles universitarios de entrada.

Así lo sintetiza en el pódcast 'De Cero a Ingeniero' Alberto Hernández, veterano ingeniero industrial y responsable durante décadas del mantenimiento de instalaciones complejas como plantas farmacéuticas, el Teatro Real, la Fundación Jiménez Díaz o el Museo Thyssen-Bornemisza.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, su diagnóstico sobre el mercado laboral actual es contundente: "un electricista, un fontanero o un mecánico de coches a día de hoy, saliendo de la FP, sale ganando entre 1,5 y 2 veces lo que un ingeniero sale ganando".

En un ecosistema tecnológico a menudo enfocado en el desarrollo de software y la inteligencia artificial (IA), la realidad física de las infraestructuras exige profesionales capaces de desplegar y mantener hardware crítico.

Desde el control de presión positiva en salas limpias farmacéuticas hasta el filtrado de partículas y la climatización automatizada de precisión en grandes museos mediante sistemas BMS (Building Management Systems), la ingeniería depende directamente de la solvencia electromecánica.

"Van a ganar más que los ingenieros; 100% ya ganan hoy más que los ingenieros", señala Alberto respecto a los profesionales de la Formación Profesional, alertando sobre una escasez de técnicos que pone en jaque la operatividad de instalaciones clave.

Esta brecha se acentúa en el acceso inicial al mercado laboral. Según los datos aportados por Alberto, "un ingeniero recién egresado se mueve entre 24.000 y 30.000 euros anuales".

La progresión salarial exige años de especialización y gestión de proyectos de envergadura, pudiendo alcanzar "entre 50.000 y 90.000 euros" al asumir la jefatura de mantenimiento de grandes centros tecnológicos o industriales.

No obstante, advierte que el modelo de subcontratación de servicios frena la calidad salarial: "en las subcontratas se va a la peseta y con precios muy ajustados no puedes contratar gente con un perfil bueno porque no le puedes pagar como Dios manda".

La lección para la industria tecnológica es clara: la transformación digital no se sostiene de forma abstracta en la nube, sino sobre infraestructuras físicas que requieren la convergencia entre la ingeniería y los oficios técnicos.

Como concluye el propio experto, "la tecnología va cambiando y para el futuro hay que ser multidisciplinar, tocar muchos palillos y tener una actitud abierta a aprender siempre".