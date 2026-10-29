Rodrigo Martín, electricista de 30 años y CEO de la empresa Somoscables. YouTube Omicrono

Rodrigo, 30 años, electricista: "Te gastas 60.000 euros en reformar la casa y dejas cuadros y cables de hace 50 años"

A la hora de abordar la remodelación integral de una vivienda, la atención del propietario suele centrarse casi en exclusiva en los acabados visibles, el diseño de interiores y la climatización eficiente.

Sin embargo, en el ámbito de la ingeniería doméstica existe una anomalía recurrente: destinar presupuestos elevados al confort estético mientras se mantiene intacto un cableado diseñado en la segunda mitad del siglo pasado.

Este grave desajuste de infraestructura fue el eje central de la intervención de Rodrigo Martín, electricista de 30 años en la firma Somoscables, y su padre Víctor, profesional con más de 50 años de experiencia, durante su participación en el podcast de Schneider Electric España.

Al analizar el comportamiento habitual en las reformas contemporáneas, Rodrigo fue categórico al señalar el principal error de planificación: "Te gastas 60.000 euros en reformar la casa y dejas cuadros y cables de hace 50 años".

Para ambos especialistas, esta contradicción responde a una percepción sesgada del valor técnico en la edificación.

Mientras que cualquier elemento decorativo se presupone indispensable, la infraestructura energética se ignora por el simple hecho de quedar oculta tras los tabiques.

"A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí en una instalación que no ve, aunque al final es la parte más importante de la casa", remarca Rodrigo.

Esta falta de concienciación contrasta con la profunda reconversión tecnológica que atraviesa el propio sector del montaje eléctrico.

La irrupción de la electrificación limpia, el almacenamiento distribuido y la automatización ha transformado la actividad diaria de los instaladores.

"Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos. Nos dedicamos a cosas que lo han cambiado todo: placas solares, vehículo eléctrico, domótica... O te actualizas hoy en día o te quedas en la nada", explica Rodrigo sobre el salto cualitativo hacia la gestión inteligente de la energía.

Sostener este despliegue tecnológico sobre líneas obsoletas genera incompatibilidades operativas severas.

Los dispositivos con fuentes conmutadas y variadores de frecuencia introducen corrientes continuas y armónicos que dejan "ciegos" a los diferenciales electromecánicos convencionales.

Del mismo modo, empalmes antiguos degradados o tornillos aflojados en el cuadro por dilatación térmica constituyen el verdadero origen de las averías graves y los incendios en edificación residencial.

Frente a estos riesgos, existen soluciones de protección avanzadas como los detectores de arco eléctrico (AFDD) y los diferenciales Tipo A, cuya integración apenas incrementa el coste global.

"Instalar una protección por arco eléctrico no supone más de 200 euros, pero cuesta transmitir ese mensaje porque la electricidad no se ve", concluyen los expertos.

La lección de Rodrigo y Víctor resulta incuestionable: ningún proyecto de modernización doméstica es viable si no consolida primero la seguridad del hardware eléctrico que le da vida.