Javier Sequera, albañil y dueño de una empresa de reformas. ouTube - Sector Oficios Podcast. Omicrono

Javier, 42 años, albañil: "Arreglar una humedad no es cambiar una bombilla; las chapuzas baratas salen muy caras"

En la era del hogar inteligente y las soluciones digitales inmediatas, la patología de la edificación sigue respondiendo a principios físicos e hidrostáticos inquebrantables.

Javier Sequera, un profesional que empezó desde abajo en el sector de las reformas y hoy dirige su propia empresa de construcción —muy conocido en redes sociales bajo la marca Obra con Criterio—, abordó recientemente en el podcast Sector Oficios la creciente brecha entre las falsas soluciones tecnológicas y la realidad técnica requerida para sanear una vivienda.

La humedad por capilaridad se origina cuando el agua subterránea asciende a través de los microporos de los materiales de la cimentación, actuando "como una servilleta puesta en un plato con agua".

Frente a esta patología, el mercado de la edificación ofrece frecuentemente aparatos electromagnéticos o revestimientos superficiales promocionados como alta tecnología.

Sequera es categórico al evaluar estos dispositivos: tacha a las maquinitas eléctricas de "vendehumos" y sentencia que "las soluciones por arte de magia no van a funcionar nunca".

Ocultar el daño con pinturas hidrófugas o trasdosados de placa de yeso equivale a "ponerte una venda en los ojos", ya que la humedad continúa pudriendo la estructura por detrás.

Según el experto, resolver la capilaridad requiere aplicar ingeniería de cimentación y tratamientos físicos o químicos reales.

Las únicas metodologías efectivas consisten en excavar hasta la cimentación para instalar sistemas de drenaje perimetral —con lámina nodular, pintura bituminosa y tuberías orientadas a arquetas— o aplicar una barrera química mediante inyecciones triangulares cada diez centímetros en la base del muro.

Omitir este drenaje frente a la presión hidrostática del terreno —que puede superar las 10 toneladas de empuje por metro— resulta nefasto.

Como advierte Sequera: "puedes hacer el muro más gordo del mundo, que si no tienes un sistema de drenaje correcto, el muro va a colapsar sí o sí".

La patología no resuelta termina por comprometer la integridad del edificio.

La humedad continuada oxida la armadura de hierro de tal modo que, en bloques de viviendas, "las paredes en las partes bajas escupen todo el material y terminan explotando".

Estas intervenciones de saneamiento exigen un despliegue técnico complejo con entibaciones y replanteos estructurales que encarecen el proceso.

Sequera recalca la importancia de educar al usuario frente a los costes de una reparación definitiva.

"Cuando ven el trabajo que conlleva es cuando entienden el coste, porque no es cambiar una bombilla; es un sistema que tienes que saber ejecutar. Otra cosa es que te hagan una ñapa, pero si quieres hacerlo bien lleva su coste", concluye.

En la tecnología de la edificación, el único avance real es el que combate la raíz del problema; cualquier atajo barato termina saliendo carísimo.