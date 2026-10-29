Ángel Díaz, ingeniero: "Para no fastidiar la batería de tu ordenador, desenchúfalo una vez cada 15 días, sin excusas"

Ahora que Apple está renovando su gama de portátiles, con los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador M6 y los primeros MacBook Pro con pantalla táctil, es un buen momento para actualizar o para dar el salto a la manzana.

Sin embargo, en cuanto los saquemos de la caja, es importante cambiar nuestras costumbres de uso, especialmente si no queremos realizar otro pago dentro de pocos años para cambiar la batería.

La batería sigue siendo el componente con la vida útil más corta de un ordenador portátil, y mantener la configuración de fábrica y usarlo sin tener esto en cuenta es uno de los errores más comunes entre los consumidores.

El ingeniero de telecomunicaciones especializado en electrónica, Ángel Díaz, ha explicado en un nuevo vídeo de YouTube las claves que debemos tener en cuenta y los ajustes que debemos cambiar para alargar la fecha de caducidad de la batería.

El principal enemigo de las baterías de litio actuales no es el uso en sí, sino el estado de carga. Mantener la batería al 100% de forma prolongada genera degradación con el tiempo, como señala el experto: "A una batería de litio no le gusta estar ni al 100% ni al 0% durante periodos prolongados de tiempo, su zona de confort está entre el 20% y el 80%".

Ese es el motivo por el que las versiones recientes de macOS incluyen una opción nativa dentro de Ajustes del sistema en la sección de Batería, que permite limitar la carga máxima al 80%. Aunque perdamos un 20% de autonomía diaria, se ganan varios años de vida útil del dispositivo.

Al alcanzar ese límite, el sistema realiza una gestión inteligente de la energía; según Díaz, el portátil entonces "deja de tirar de la batería y alimenta los componentes del MacBook directamente de la corriente sin tener que pasar por la batería para que esta pueda estar en reposo". Esto se puede comprobar mirando el icono de la batería.

No dejes el MacBook enchufado

Esto es especialmente útil si somos de los que siempre tenemos el portátil conectado a la red eléctrica, algo que es más común de lo que pueda parecer. Los MacBook modernos ya son tan potentes como un ordenador de sobremesa, así que mucha gente nunca los mueve de su escritorio.

Sin embargo, mantener el portátil siempre conectado también es muy malo para la batería. El ingeniero indica que "dentro de una batería de litio hay un proceso continuo de ciertos iones moviéndose entre dos electrodos, y ese movimiento es literalmente lo que hace que la batería funcione".

Si mantenemos la batería inerte, con el paso del tiempo los componentes se pueden degradar y podemos perder capacidad. Por eso, la recomendación de Ángel Díaz es "desenchufar el MacBook una vez cada 15 días o cada semana, sin ningún tipo de excusas".

Basta con usar el portátil con la batería interna y sin conexión a la red eléctrica hasta que baje al rango de entre 20% y 30% antes de volver a conectarlo, asegurándonos de que no se descarga por completo.

Además, si tenemos el portátil siempre enchufado, lo recomendable es aprovechar esa energía; en los ajustes de batería, podemos configurar que el modo de bajo consumo no se active nunca para sacar toda la potencia del equipo.

Si contamos con un modelo sin ventilación activa, como el MacBook Air, la gestión de la temperatura se vuelve más importante. Colocar el portátil plano sobre la mesa o sobre superficies blandas como la cama o un cojín atrapa el calor y bloquea las entradas de aire.

Por eso, lo aconsejable es elevar el dispositivo, con un soporte que permita la circulación de aire.