Juanma, albañil con más de 30 años de experiencia: "Hoy puedes aprender el oficio desde el móvil; antes mirabas la obra"

La transformación digital ya no es patrimonio exclusivo de las oficinas tecnológicas o las startups.

En los andamios y entre sacos de cemento cola, la tecnología móvil está reescribiendo las reglas de transmisión de los oficios artesanales.

Así lo defiende Juanma Rodríguez Berjano, conocido en redes sociales como 'Juamaby', un alicatador asturiano con más de tres décadas de trayectoria que se ha convertido en un referente divulgativo en el sector de la construcción.

Durante su participación en el podcast Sector Oficios, 'Juamaby' reflexionó sobre el abismal salto generacional en la formación de los profesionales.

Frente al modelo tradicional del siglo pasado, basado en años de observación pasiva en la obra, las pantallas táctiles y las plataformas de streaming han abierto un canal de aprendizaje global e instantáneo.

"Hay muchos maestros que te abren las puertas y te enseñan todo gratis, desde tu casa y sin moverte del sofá", destaca el profesional.

Para él, esta digitalización rompe barreras históricas: "Hoy puedes aprender el oficio con el móvil; antes pasabas años mirando la obra".

El fenómeno va mucho más allá de breves tutoriales grabados. 'Juamaby' ha convertido su jornada laboral diaria en un aula virtual mediante transmisiones en vivo.

Emite bloques de "tres horas por la mañana y tres horas por la tarde" mientras alicata paredes a tiempo real, interactuando con miles de usuarios que consultan dudas técnicas al instante.

El impacto social de esta enseñanza en remoto supera con frecuencia la propia labor de obra.

"Cuando cierras el directo y ves que un tío te manda un mensaje diciendo 'muchísimas gracias Juanmaby, estoy sacando mi familia adelante porque estoy aprendiendo contigo', te juro que te llena", confiesa.

Esta red de aprendizaje digital se consolida mediante comunidades de mensajería instantánea.

Rodríguez Berjano gestiona un grupo de WhatsApp con "casi 400 chavales" que están empezando en la albañilería, donde se resuelven dudas, se comparten técnicas y se ofrece apoyo profesional para contrarrestar la falta de relevo generacional.

"A la chavalería hay que darle mucho ánimo y apoyo para empezar", señala, recordando que internet permite conectar a jóvenes con profesionales experimentados sin importar la distancia.

Pese a la irrupción de sensores digitales de humedad o medidores térmicos en la edificación moderna, 'Juamaby' defiende que el verdadero valor tecnológico en los oficios radica en la conectividad y en la eliminación de intermediarios para aprender.

Frente a la agresividad o el ruido habitual de las redes, sostiene una postura clara: "Si no te gusta el contenido, haces scroll y te vas a otro sitio".

En un entorno laboral hiperconectado, el teléfono móvil se ha transformado en la herramienta pedagógica más inesperada del siglo XXI.