Javier Dasí, ingeniero eléctrico y empresario: "El calor de tu radiador se pierde, pero si usas papel de aluminio lo evitas"

Con la llegada de los meses más fríos y el constante aumento en las facturas de la luz, mantener los hogares a una temperatura agradable con los radiadores sin arruinarse se ha convertido en un gran desafío.

En pleno auge de las redes, es habitual toparse con remedios caseros que prometen milagros energéticos, pero rara vez cuentan con el aval de un profesional.

Sin embargo, un popular consejo ha captado la atención del ámbito tecnológico por su innegable fundamento físico.

Javier Dasí, conocido ingeniero eléctrico y empresario, ha salido al paso para validar y explicar científicamente por qué este método funciona realmente.

El debate en foros de tecnología y eficiencia gira en torno al uso de materiales reflectantes cotidianos para optimizar el rendimiento térmico de los sistemas de calefacción.

Ante la incredulidad de muchos usuarios que percibían esta práctica como un mito de internet, el experto ha sido tajante al confirmar su efectividad.

"Es cierto este tan conocido truco del papel de aluminio con los radiadores, para así gastar mucha menos luz y tener nuestra casa siempre caliente", afirma Dasí en un vídeo de TikTok.

La implementación de este sistema no requiere complejas instalaciones ni conocimientos técnicos avanzados, sino que se fundamenta en la aplicación práctica de la termodinámica.

La técnica consiste en crear un panel reflectante que actúe como barrera térmica direccional.

"Esto trata de poner un cartón con papel de aluminio en la parte trasera del radiador, es decir, en el hueco que tenemos entre el radiador y nuestra pared", detalla el ingeniero.

Al colocar esta superficie metalizada estratégicamente, se altera el comportamiento de la radiación infrarroja que emite el aparato climatizador.

Es fundamental comprender la diferencia entre la eficiencia del electrodoméstico y la eficiencia térmica del espacio habitado.

Muchos creen erróneamente que colocar este elemento altera el consumo interno de la máquina, pero la realidad obedece a un principio de conservación.

"Y esto no hace que el radiador baje su potencia y gaste menos, sino que evita que ciertas pérdidas que llegan directamente a la pared y por la pared llegan al vecino o se van fuera de nuestra casa, pues parte de esas pérdidas se reduzcan y reflejando en ese papel de aluminio y en ese cartón y vuelven a nuestra casa", aclara el especialista de forma exhaustiva.

En definitiva, la propuesta técnica transforma una pared absorbente en un espejo térmico que devuelve la energía útil al interior de la habitación.

"Así que esto lo que hace es que el radiador tenga un poco menos pérdidas en la pared", concluye.

Con esta sencilla intervención, los usuarios pueden potenciar sus sistemas de climatización, demostrando que la combinación de sabiduría popular e ingeniería ofrece soluciones accesibles y muy rentables para el invierno.