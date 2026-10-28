Entró en vigor: el Gobierno obliga a sustituir los contadores de gas analógicos por equipos inteligentes de aquí a 10 años

La era de las lecturas manuales y los equipos mecánicos en las instalaciones de gas natural tiene los días contados en España.

Desde ayer, la normativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, impulsada a través de la Secretaría de Estado de Energía que dirige Sara Aagesen y publicada en el Boletín Oficial del Estado, marca un punto de inflexión para la domótica y la eficiencia energética en los hogares españoles: la transición obligatoria hacia la telegestión.

Las compañías distribuidoras tienen 10 años por delante para modernizar sus infraestructuras, retirando la totalidad del parque de contadores analógicos convencionales para instalar dispositivos conectados de última generación.

Para el usuario, esta transformación tecnológica llega con una garantía económica fundamental: la total gratuidad del proceso.

El cambio de equipo no supondrá ningún desembolso para los clientes, sin importar si el aparato se encuentra en régimen de alquiler o en propiedad, salvo que se requieran adecuaciones urgentes por seguridad.

Además, las distribuidoras tienen prohibido aplicar nuevas tarifas de alquiler hasta que el dispositivo inteligente esté completamente integrado en la red y el consumidor disponga de sus métricas.

Para facilitar la logística, las empresas deberán avisar de la intervención con tres meses de antelación y fijar una cita específica con un margen de 15 días, permitiendo modificarla mediante un teléfono gratuito.

Imagen de un contador de gas. Gas Natural Europa Press

Desde una perspectiva técnica, los nuevos equipos representan un salto cualitativo hacia el Internet de las Cosas (IoT).

Los dispositivos deberán integrar protocolos de comunicación de bajo consumo, destacando tecnologías como NB-IoT o LoRaWAN, que garantizan la transmisión constante de datos sin saturar las redes tradicionales.

Esta conectividad permite la lectura automatizada y la emisión inmediata de alarmas si el sistema detecta funcionamientos anómalos o intentos de manipulación.

También incluyen la capacidad de ejecutar cortes de suministro a distancia de forma telemática.

Pensando en el futuro energético, el hardware está diseñado para canalizar flujos que contengan hasta un 20 % de hidrógeno.

Toda esta arquitectura de red se traducirá en un control absoluto para el ciudadano a través de su teléfono inteligente.

Mediante aplicaciones móviles y plataformas web corporativas, los usuarios podrán monitorizar de forma gratuita sus gráficas de gasto, consultando el consumo diario de los últimos dos años con un retraso máximo de tres días.

A nivel de seguridad interna, el propio contador albergará memoria suficiente para almacenar las últimas 75 lecturas locales.

El despliegue de esta red inteligente será escalonado a lo largo de la próxima década para los suministros domésticos y comerciales.

En tres años, las operadoras deberán haber renovado al menos la quinta parte de sus equipos. A los cinco años tendrán que alcanzar la mitad del parque instalado, y superar el 80 % en el séptimo ejercicio.