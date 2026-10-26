Rodrigo, 30 años, electricista: "A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí en la instalación eléctrica"

Vivimos en una época en la que los hogares están más digitalizados que nunca. Nos rodeamos de paneles solares, cargadores de vehículo eléctrico, sistemas de automatización KNX y electrodomésticos de última generación con electrónica sensible.

Sin embargo, tras las paredes de muchas viviendas hiperconectadas se oculta una paradoja tecnológica crítica: una infraestructura eléctrica obsoleta e invisible que pone en riesgo toda esa innovación.

Así lo han advertido Rodrigo Martín, electricista de 30 años y CEO de la empresa Somoscables, y su padre Víctor, profesional con más de cinco décadas de oficio, durante su participación en el podcast de Schneider Electric España.

En una conversación sobre la evolución del sector, Rodrigo resumió el problema cultural al que se enfrentan los técnicos cuando los usuarios abordan una reforma: "A la gente no le importa gastarse 4.000 euros en un sofá, pero sí en la instalación eléctrica".

Para ambos profesionales, el núcleo del dilema radica en que la electricidad no se ve hasta que falla.

"En una reforma te puedes gastar 50.000 o 60.000 euros y la gente escatima en la parte más importante de la casa", señalan.

Rodrigo enfatiza que el perfil del instalador ha cambiado drásticamente en los últimos años: "Ya no somos tanto electricistas, somos más robóticos. Nos dedicamos a cosas que han cambiado todo: placas solares, vehículo eléctrico, domótica... O te actualizas hoy en día o te quedas en la nada".

Rodri, electricista: "A la gente no le importa gastarse 4.000€ en un sofá, pero sí en una instalación"

Esta brecha entre el equipamiento de alta tecnología y la red doméstica se agrava por la falta de revisiones periódicas.

A diferencia del gas o de los vehículos, que pasan inspecciones obligatorias, las viviendas pueden mantener durante más de medio siglo cuadros con diferenciales desfasados o cables deteriorados.

Los diferenciales tradicionales, pensados para cargas puramente resistivas de hace décadas, "se quedan ciegos" ante los armónicos y las corrientes continuas pulsantes que generan los dispositivos electrónicos actuales.

Además, innovaciones clave de seguridad para proteger el hogar inteligente siguen sin implementarse masivamente.

Dispositivos como los detectores de arco eléctrico (AFDD), capaces de prevenir incendios al identificar chispas en las conexiones antes de que se produzca una llama, o los diferenciales de Tipo A apenas suponen un sobrecoste de 200 euros en una obra.

"Instalar una protección por arco eléctrico no supone más de 200 euros, pero cuesta transmitir ese mensaje porque la electricidad no se ve", explican los técnicos.

La conclusión de Rodrigo y Víctor es clara: de nada sirve invertir en tecnología de vanguardia para el hogar si el "hardware" que la alimenta —el cableado, las protecciones y los cuadros inteligentes— pertenece al siglo pasado.