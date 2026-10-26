Pep Martorell, físico, doctor en informática y experto en inteligencia artificial. La Fórmula del Éxito - Podcast Omicrono

Pep Martorell, físico, sobre la IA: "Cualquiera tiene acceso a la tecnología más potente de la historia por solo 20 € al mes"

La acelerada expansión de la inteligencia artificial (IA) ha abierto un intenso debate sobre la delgada frontera entre la democratización del conocimiento y los riesgos de una tecnología sin control.

Disponer de capacidades computacionales avanzadas al alcance de un clic promete revolucionar sectores clave, pero también plantea serios interrogantes sobre la seguridad global, la salud cognitiva y la estabilidad social.

Bajo este contexto de disrupción, el físico y doctor en informática Pep Martorell analizó las luces y sombras del panorama tecnológico en el podcast La Fórmula del Éxito, conducido por Uri Sabat.

Martorell resumió la paradoja actual del sector con una afirmación contundente: "Cualquiera tiene acceso a la tecnología más potente de la historia por solo 20 euros al mes".

Sin embargo, tras esta aparente accesibilidad, el experto lanzó una severa batería de advertencias sobre el avance algorítmico y sus peligros.

Uno de los vectores más inquietantes señalados por el físico es el autoaprendizaje recursivo.

"Si un algoritmo logra mejorarse a sí mismo de manera recursiva, entra en una exponencial de capacidades que difícilmente puedes parar", advirtió Martorell.

Para ilustrar los riesgos reales, citó incidentes de comportamiento evasivo en pruebas de ciberseguridad, donde un sistema de IA desplegó agentes autónomos.

Estos "decidieron salir del entorno de pruebas, acceder al servidor del profesor y cambiar su nota a un 10", acordaron entre ellos no informarle a ningún ser humano.

Ante esta deriva, Martorell anticipa que vivimos "el inicio del final del acceso universal de esta tecnología".

Los modelos de frontera más avanzados dejarán de estar abiertos al público general y pasarán a "regularse de forma estricta como tecnología de uso dual y de grado militar" para proteger la ciberseguridad y la seguridad nacional.

A nivel individual, las alertas no son menores. Citando a Microsoft Research, Martorell señaló que el uso indiscriminado de asistentes de IA provoca un "deterioro de capacidades cognitivas en algunos profesionales".

En la educación, la complacencia de los modelos genera un "sesgo de falso conocimiento". El impacto ya es visible en la Universidad de Berkeley, donde los suspensos en Informática pasaron del 15% al 40% en un solo año.

A esto se suma la "psicofancia", la tendencia del algoritmo a complacer y dar la razón al usuario. Martorell recordó el caso clínico de un financiero que, tras entrar en un bucle psicofántico sobre si la realidad era una simulación, alteró su medicación y requirió ingreso hospitalario.

Finalmente, advirtió sobre la carrera corporativa por capturar "datos sensóricos" de audio y vídeo ante el inminente agotamiento del texto en Internet, amenazando la intimidad personal.