Joan, fontanero con más de 18 años de experiencia: "Si tu radiador no calienta por arriba, arréglalo con una moneda"

El encendido de la calefacción protagoniza el debate en los hogares ante la llegada del frío inminente en España.

Con el precio de la energía disparado en nuestro país, optimizar nuestros equipos térmicos resulta fundamental.

Joan Pascual, fontanero que arrasa en TikTok, ha lanzado un aviso urgente para evitar sorpresas desagradables en la factura.

"No enciendas tu calefacción sin antes haber hecho esto", afirma en un vídeo enfocado al ahorro doméstico.

El problema habitual tras meses de inactividad es que los radiadores de la vivienda no calienten uniformemente.

"Si escuchas ruidos raros o el radiador no calienta por la parte superior", advierte el experto, significa que hay aire atrapado en el circuito.

La solución a este molesto contratiempo se encuentra literalmente en nuestros bolsillos, sin necesidad de herramientas complejas.

#ocuconsumidores #publicidad #fontanero ♬ sonido original - @elfontaJoan @elfontajoan Aquí te dejo unos consejos super útiles para poner en marcha tu calefacción antes del invierno. 1- Comprueba que las llaves estén abiertas y no haya fugas. 2- Deja los radiadores libres de obstáculos para que el calor fluya. 3- Pon la presión de la caldera entre 1 y 1'5B para que funcione correctamente. 4- Aprovecha el calor del sol abriendo las cortinas 5- Ubica el termostato en un buen sitio. Lejos de fuentes de calor o corrientes de aire. 6- Purga los radiadores Y no olvides de visitar la web de @ocuconsumidores la organización de consumidores y usuarios que te ayuda a ahorrar, donde encontrarás más trucos para ahorrar y compradores de tarifas. #ocu

El profesional recomienda que "con una llave de radiador, un destornillador o una moneda simple, abre esta válvula y deja que salga todo el aire hasta que empiece a salir agua".

Este pequeño gesto devuelve el rendimiento óptimo a la instalación rápidamente y sin grandes esfuerzos físicos.

Tal y como asegura este especialista, resulta verdaderamente "superfácil purgar un radiador" mediante este método casero.

El mantenimiento preventivo requiere también la supervisión directa del núcleo del equipo central.

El creador de contenido detalla que "revisa la presión de tu caldera, debe estar entre 1 y 1,5, si está por debajo tus radiadores no rendirán bien".

Si los indicadores térmicos son demasiado bajos para operar, el proceso de recarga es totalmente accesible.

El experimentado fontanero indica sin rodeos que "para llenarla, abre esta llave de llenado hasta que la presión indique la adecuada".

La preparación general de la vivienda es otro factor determinante para asegurar una correcta eficiencia.

Antes del encendido definitivo de la temporada invernal, el experto recuerda: "Enciende la calefacción y revisa que las válvulas estén abiertas, que no haya fugas, que está todo correcto".

Muchas familias cometen el grave error de asfixiar la climatización ocultando los aparatos tras grandes muebles.

Su consejo es tajante: "Si tienes algún radiador tapado, descúbrelo, deja que fluya el calor mejor y el termostato, sitúalo en una buena ubicación".

La gestión inteligente de la temperatura en esa ubicación determinará siempre el gasto final mensual.

Un radiador. EE

"Ajusta tu termostato a la temperatura ideal, lo recomendable es entre 19 y 22 grados", señala.

El impacto económico es enorme, pues "cada grado de menos puede reducir la energía entre un 7 y un 10 %, pero eso ya va a depender de tus necesidades y de la zona".

Finalmente, aprovechar el clima exterior es un pilar básico del ahorro económico diario.

El especialista sugiere que "durante el día abre las cortinas y deja que el sol caliente la casa de forma natural y por las noches cierra las persianas para aislar mejor".

Tal y como sentencia el propio creador para despedir el vídeo, "con estos sencillos pasos puedes preparar tu calefacción para el invierno".