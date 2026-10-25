Richard (43 años), empresario, sobre los lujos inútiles: "Compra el mejor móvil calidad-precio en vez de un iPhone"
El empresario e inversor explica su filosofía para aprovechar mejor nuestro dinero, y eso también afecta al tipo de dispositivo que usamos.
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Con la subida de precio de los smartphones, provocada por la alta demanda de componentes como la memoria RAM, cada vez es más difícil económicamente hablando obtener el móvil que realmente queremos.
Sin embargo, es posible que realmente no necesitemos ese dispositivo, y que uno más barato nos pueda valer perfectamente, ahorrándonos mucho dinero de paso; esa es la idea compartida por el inversor y empresario Richard Gracia en uno de sus últimos vídeos.
Por una parte, Gracia habla de lo que considera que son "lujos inútiles", y por otra, "lujos útiles"; en otras palabras, inversiones que realmente no son necesarias y otras que realmente van a sacar rendimiento a nuestro dinero.
En cuanto a los "lujos inútiles", Gracia cree que comprar el último iPhone es uno de esos gastos que realmente no deberíamos asumir; en cambio, sí que recomienda comprar "el mejor móvil calidad-precio".
La recomendación de Gracia tiene sentido una vez que nos fijamos en lo que hay ahora mismo disponible en el mercado. Un iPhone 17 tiene un precio de partida de 1.109 euros, y estamos hablando del modelo del año anterior; los nuevos iPhone 18 Pro parten de los 1.469 euros.
En cambio, aún es relativamente fácil encontrar móviles que nos servirán perfectamente y que cuestan mucho menos. Aunque Gracia no habla de un modelo en particular, la imagen que usa parece ser la de un Xiaomi 17, que cuesta 799,99 euros de partida pero que posee el potente Snapdragon 8 Elite Gen 5 como procesador, una batería de 6.330 mAh (mucho más grande que la del iPhone) y fotografía con lentes Leica.
Incluso si bajamos el presupuesto, es posible encontrar dispositivos muy competentes, pero como siempre, el término "calidad-precio" es muy subjetivo y dependerá en buena medida de lo que necesitemos, ya sea un móvil potente y rápido, uno que haga buenas fotografías, o uno que nos dure varios días.
En vez de optar por un móvil sólo por la marca que tiene o porque un amigo se lo ha comprado, es mejor gastar nuestro dinero de manera inteligente; y el resto de recomendaciones de Gracia van en la misma dirección.
Por ejemplo, recomienda no comprar marcas caras de ropa ni optar por comida para llevar, ya que es mejor comprar ropa de calidad a mejor precio y una buena alimentación con comida casera.
Si nos vamos a endeudar, Gracia no recomienda comprar un coche nuevo o una casa nueva, sino optar por opciones que nos permitan generar dinero con el tiempo como el apalancamiento, un préstamo o negocio o una hipoteca para invertir.
Por lo general, lo importante es saber gastar e invertir, planificar nuestros gastos y evitar gastar todo nuestro sueldo para abrir un fondo de emergencia o un plan de ahorro.