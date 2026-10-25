Mari y Félix, hermanos interioristas: "Para una casa de 90 m², lo más económico es la calefacción de gas con caldera"

La elección del sistema de climatización de nuestro hogar depende de varios factores, incluyendo el tamaño de la vivienda y de las habitaciones; este es uno de esos casos en los que la opción más cara no tiene por qué ser la más apropiada.

En eso se centra la discusión entre Mari y Félix García, hermanos de Transforma Estudio que se encontraron ante esta cuestión cuando un cliente les pidió opciones para su casa de 90 metros cuadrados.

Aunque la elección final depende del cliente, estos interioristas repasaron todas las opciones disponibles, con sus pros y contras, incluyendo aspectos como el precio de la instalación, los costes adicionales que puedan tener o las características que pueden tener más sentido en este caso.

Calefacción con gas

Lo que tuvieron claro desde un principio es que la elección tradicional de calefacción de gas con caldera y radiadores era la más económica para instalar, especialmente si como era el caso la vivienda ya cuenta con suministro de gas.

En este caso, el presupuesto estimado para instalar este sistema en una vivienda de 90 metros cuadrados y para calentar el salón de 37 metros cuadrados rondaba los 5.500 euros más IVA.

La principal ventaja de este sistema es su excelente capacidad para calentar toda la vivienda de manera uniforme con la red de radiadores. Sin embargo, "el principal inconveniente es que tienes que tener contratado siempre el suministro de gas", además de pasar las revisiones técnicas anuales obligatorias y realizar el mantenimiento que requiera en consecuencia.

Aire acondicionado

En esta vivienda en concreto, se dio el caso de que el sistema de aire acondicionado que ya estaba instalado estaba dando problemas; una vez que abrieron el techo, se dieron cuenta de que había una pérdida tanto de gas como de agua.

Por eso, otra opción considerada fue una nueva instalación de aire acondicionado por conductos por zonificación con bomba de calor, para proporcionar tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano.

El coste era de unos 10.000 € más IVA para una vivienda estándar, pero a cambio trae ventajas: "Esto significa que voy a poder controlar en cada estancia su temperatura", y se integra mejor en la estética del hogar.

Chimeneas

Para espacios abiertos con un salón de unos 37 metros cuadrados como este, la instalación de una chimenea aporta un gran valor estético y se convierte en el punto focal del hogar.

Si la vivienda cuenta con suministro de gas pero no dispone de salida de humos, la chimenea de gas es la opción más cómoda porque permite expulsar los humos directamente a la fachada "con un clic" según el experto consultado.

El coste de uso es reducido, de entre 15 y 20 céntimos por hora de uso, y la inversión inicial es de 5.000 €, repartidos entre los 3.000 € de los equipos y unos 2.000 € adicionales para acometida de gas, tuberías y cerramiento.

¿Qué tipo de calefacción es la más eficiente para tu hogar?

En cambio, las estufas de pellet y leña son mejores si tenemos salida de humos hasta la cubierta del edificio, porque es "lo más eficiente y más económico", con precios que parten de los 3.000 € para el pellet y 1.000 € para la estufa de leña.

Las chimeneas de bioetanol son otra alternativa si no queremos obras ni salidas de humos; los modelos automáticos por vaporización de combustible están disponibles desde los 4.000 €.

Al final, es el cliente el que debe decidir qué opción le conviene más y cuál es su presupuesto.