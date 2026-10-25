Luis, 41 años, instalador de pladur con más de 20 años de experiencia: "Solo volvería a tener jefe por 2.500 € al mes"

Mientras el ecosistema tecnológico debate el impacto de la inteligencia artificial (IA), el trabajo remoto y la retención de talento, en el mundo físico de la construcción técnica se libra una batalla silenciosa: la escasez de mano de obra ultraespecializada.

En una intervención en el podcast Sector Oficios, Luis Miguel Francisco, especialista en montaje de sistemas de placas de yeso laminado (PYL) y fundador de Rifranplac, dejó una reflexión que resuena con fuerza en las discusiones sobre el valor del trabajo humano capacitado: "Solo volvería a tener jefe por 2.500 € al mes".

Con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, Luis aborda el oficio desde una perspectiva de alto rendimiento donde la agilidad, el cumplimiento de la normativa técnica y la resolución de problemas en obra son las verdaderas ventajas competitivas.

Los esquemas de contratación tradicional con sueldos estándar de 1.500 euros mensuales han quedado desfasados para quienes dominan la técnica a nivel de maestría.

"Se acabó. Yo no voy a trabajar para nadie, no me voy a estar matando para cobrar 1.500-1.800 euros todos los meses", señala con tajante claridad, subrayando que si él mismo contratase a un oficial con su nivel de soltura, le pagaría exactamente "2.500 euros netos al mes por ocho horas diarias con fines de semana libres".

En un sector a menudo tensionado por el intrusismo y la competencia a bajo coste, Francisco aboga por un modelo de negocio enfocado en la marca personal y la alta calidad antes que en el volumen indiscriminado.

"Prefiero generar una marca y que todo el mundo, cuando vea esa marca, diga: 'Yo quiero que esa marca me trabaje a mí'", sostiene el instalador.

Esta filosofía conecta directamente con los servicios prémium del ámbito tecnológico: el cliente no paga únicamente por horas de ejecución, sino por la garantía de una infraestructura limpia y con acabados perfectos sin margen de error.

Sin embargo, el trabajo técnico manual enfrenta un dilema crítico de escalabilidad y desgaste. Tras someterse a dos operaciones de codo por el sobreesfuerzo del oficio, Luis plantea con crudeza los límites físicos de la profesión.

"Sé que no voy a llegar a los 65 años a jubilarme por el ritmo de trabajo y la forma que tengo de trabajar", confiesa.

Esa inclinación por la eficiencia le viene de tradición familiar: sus antecesores ya diseñaron en su momento piezas de anclaje en Z para techos suspendidos que terminaron estandarizándose en el sector.

En definitiva, las declaraciones de Luis Miguel Francisco demuestran que, en plena época de transformación digital, la maestría técnica artesanal y el rigor profesional imponen sus propias reglas de mercado.