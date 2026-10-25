Hernán, albañil y empresario: "Llegué a tener a 19 personas trabajando para mí, pero ahora no hay profesionales"

El sector de las reformas y la edificación atraviesa una paradoja estructural en plena era de aceleración digital: mientras la demanda de servicios de remodelación e infraestructuras mantiene un crecimiento constante, la disponibilidad de mano de obra cualificada se ha reducido drásticamente.

Este cuello de botella no solo limita la capacidad de expansión de las pequeñas y medianas empresas tradicionales, sino que plantea un desafío prioritario para la automatización de procesos, el desarrollo de tecnología de gestión especializada y la atracción de talento técnico calificado hacia el amplio ámbito industrial de la construcción.

Un caso paradigmático de esta brecha operativa es el de Hernán Mora, profesional afincado en la localidad de Tarazona (Zaragoza) con más de dos décadas de experiencia profesional en el sector de las reformas integrales.

A lo largo de su trayectoria, Mora ha presenciado las profundas oscilaciones del mercado laboral español.

Durante los periodos de mayor actividad económica, su firma llegó a gestionar múltiples proyectos simultáneos mediante plantillas de gran volumen, un escenario que contrasta de forma severa con la realidad productiva actual.

"Llegué a estar solo, tuve 19 personas trabajando para mí", rememora el empresario en el pódcast Sector Oficios al examinar la evolución histórica de su negocio frente al complejo contexto contemporáneo.

El problema central no estriba únicamente en incrementar el número bruto de contrataciones, sino en captar especialistas con competencias técnicas consolidadas que garanticen la continuidad operativa.

La escasez de perfiles instruidos, sumada a una elevada incidencia de bajas laborales temporales, perturba la planificación técnica y reduce significativamente la productividad general en las ejecuciones de obra.

Como el propio Hernán argumenta con contundencia: "Pero ahora me encuentro con que no hay gente, no tenemos profesionales para dar lo que nosotros exigimos".

Esta marcada carencia de profesionales capacitados está impulsando al sector de los oficios a adoptar gradualmente soluciones digitales emergentes, tales como software de optimización de agendas, gestión automatizada de listas de espera o herramientas avanzadas de coordinación en la nube.

Sin embargo, la brecha normativa y la carga fiscal continúan desplazando talento capacitado hacia la industria manufacturera automatizada.

En este sentido, Mora señala la presión burocrática estatal como un factor crítico de desaliento: "Diría que nuestros gobernantes aflojen muchas cosas como Hacienda, que quiebra a muchos buenos profesionales. Hay buenos profesionales que tendrían que estar en los oficios y están en fábricas".

Ante este panorama complejo, la industria de la tecnología aplicada a la edificación afronta la oportunidad estratégica de diseñar plataformas inteligentes de formación acelerada, soluciones de robótica asistencial e integración analítica de procesos.

No obstante, las vivencias expresadas por Hernán evidencian que la destreza del factor humano continúa siendo el componente insustituible sobre el cual debe articularse cualquier modelo de modernización tecnológica sostenible en el futuro.