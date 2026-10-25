Bill Gates (70 años): "Si no frenamos, tendremos robots que pueden construir casas, cultivar, y la mano de obra humana no será necesaria"

El efecto de la inteligencia artificial sobre el trabajo ya se está dejando notar, con la llegada de nuevas herramientas capaces de cumplir tareas en segundos que normalmente tardan varias horas o incluso días. Sin embargo, eso deja a los trabajadores humanos en una situación precaria.

El cofundador de Microsoft y filántropo Bill Gates ha ofrecido una entrevista a The Verge en la que explica su visión sobre el futuro del mercado laboral y la irrupción masiva de la IA, advirtiendo que este avance tan rápido transformará de forma radical los empleos tal y como los conocemos hoy.

Y es que estamos siendo testigos de los primeros pasos de esta tecnología. Conforme los modelos de IA ganan habilidades sobrehumanas, los trabajadores pueden dejar de ser necesarios en absoluto.

Gates ha advertido precisamente que conforme la IA mejora, es capaz de hacer cosas como soporte telefónico, hacer televentas o ayudar en el departamento de contabilidad, lo que hace la "escasez de habilidades de cuello blanco desaparezca", refiriéndose a los trabajadores asalariados que realizan tareas de oficina.

La capacidad de la IA de realizar trabajos de oficina de manera mucho más barata, rápida e incluso más precisa significa que este tipo de empleo va a desaparecer, según Gates. Sin embargo, también advierte que aunque ahora la tecnología está afectando al "trabajo intelectual", los que requieren actividad física también están en peligro.

Gates se refiere al desarrollo de la robótica, que ha ido de la mano de la inteligencia artificial en los últimos años, y que va a afectar a los trabajadores 'de cuello azul', más físicos. La llegada de robots humanoides de bajo coste permitirá automatizar labores manuales complejas que antes parecían inalcanzables para una máquina.

Gates alerta que "si no decidimos frenar masivamente o detenernos, tendremos robots que pueden construir casas, cultivar alimentos, realizar cirugías y ninguna de las cosas que la mano de obra humana aporta a la economía será necesaria para la mayoría de los bienes y servicios".

La automatización afectará principalmente a la industria pesada, la agricultura y la construcción, y cientos de millones de personas en todo el mundo se verán afectadas.

Profesiones sólo humanas

Gates calcula que viviremos una etapa de transición extremadamente compleja de unos 20 años. Durante este periodo, la sociedad tendrá que tomar decisiones políticas concretas para proteger ciertos sectores de la actividad humana y garantizar la cohesión social.

En su visión de futuro, plantea que la sociedad pueda acordar el blindaje de profesiones específicas para que sean exclusivas para personas. "Algunas profesiones como el cuidado de los niños, la preparación de alimentos, el arte, o los deportes podrían ser elegidas para ser reservadas para los humanos".

Aunque la inteligencia artificial pueda ejecutar esas mismas funciones con mayor eficiencia, la decisión de mantenerlas en manos humanas se debe tomar por la necesidad de preservar el propósito, las relaciones sociales y el sentido de contribución de las personas.