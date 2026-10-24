Santiago, fontanero con más de 20 años de experiencia: "Mi primer contrato a los 17 fue de 600 € y al año doblé el sueldo"

En un mercado laboral donde miles de jóvenes compiten por hacerse un hueco en el sector del software o la administración, la infraestructura física de las ciudades se queda sin profesionales para instalar y mantener sus redes hidráulicas.

Sin embargo, esta escasez de fontaneros permite una evolución salarial muy rápida a quienes apuestan por la formación técnica.

Así lo recuerda Santiago Villafruela, profesional con más de 20 años de trayectoria, en el pódcast 'Sector Oficios': "Mi primer contrato a los 17 años fue de 600 euros y al año doblé el sueldo".

Tras formarse en un instituto técnico e incorporar las bases prácticas del oficio desde muy joven, Santiago comenzó a trabajar a jornada completa.

Su progresión salarial fue meteórica debido a la autonomía que demostraba en las obras y a la alta demanda del mercado. "Al año el dueño me dejaba solo en las casas haciendo las cosas", recuerda sobre sus comienzos.

Al percatarse del valor real de su labor, renegoció sus condiciones y poco después dio el salto a otra empresa: "Tú fíjate que me doblé el sueldo de 600 a 1.000 euros".

Posteriormente, al incorporarse a proyectos de edificación de obra nueva de mayor envergadura técnica, sus ingresos volvieron a incrementarse significativamente hasta alcanzar los "1.100 o 1.500 euros" mensuales.

El atractivo económico del sector se complementa hoy con una profunda modernización tecnológica de los procesos de trabajo.

Lejos de la percepción tradicional del oficio, la fontanería moderna requiere el manejo de herramientas de ingeniería de precisión y nuevos materiales termoplásticos que sustituyen a los antiguos sistemas metálicos.

En lugar de soldar plomo o cobre, los profesionales actuales emplean maquinarias de expansión asistida y tuberías reticuladas como el sistema Wishbor: "Wishbor me gusta mucho más, es una expandidora que tú abres la pieza y va todo mucho más rápido".

Además, la electrificación del equipamiento básico a través de baterías de alta autonomía simplifica la logística de campo: "Radial y máquina de taladrar es esencial, y si te lo puedes permitir que sea a batería".

Sin embargo, el sector choca con barreras culturales al atraer talento joven hacia itinerarios formativos técnicos.

"Si a un chico le dices que gana 1.000 euros sentado en un ordenador y de fontanero 1.000 euros, ¿tú dónde irías?", reflexiona Santi sobre la preferencia generalizada por empleos de escritorio.

Esta saturación de perfiles administrativos contrasta con la alta empleabilidad y la capacidad de emprendimiento que ofrece la ejecución física de proyectos.

Para Santiago, que acabó capitalizando cerca de "24.000 euros de paro" para adquirir furgoneta y equipamiento técnico antes de hacerse autónomo, el mensaje es claro: la ejecución técnica no solo ofrece estabilidad, sino la satisfacción tangible de construir las infraestructuras que hacen funcionales las ciudades inteligentes.