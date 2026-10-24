Rodrigo Cortés, ganador del Goya: "Si pones una película en la tele y parece un telediario, desactiva todas las mejoras"

Cualquier televisor o Smart TV que compremos hoy cuenta con una enorme cantidad de funcionalidades adicionales para ajustar la experiencia a nuestro gusto; pero la realidad es que la mayoría son absolutamente innecesarias.

Esa es la opinión de Rodrigo Cortés, uno de los cineastas españoles más reconocidos y que saltó a la fama con Buried (Enterrado), que ganó 3 premios Goya, incluyendo Mejor Montaje por Cortés, de un total de 10 nominaciones.

Cortés fue invitado en la última edición de Mi persona Favorita de RTVE, donde abordó diversos aspectos sobre el proceso creativo, la literatura y el cine; y tuvo unas palabras muy duras contra los televisores modernos.

Como un firme defensor de la experiencia cinematográfica y de la preservación de la visión artística de los creadores, Cortés cree que la manera en la que se disfruta del cine en el hogar se ha visto demasiado alterada por los ajustes de los paneles modernos.

Y es que, de fábrica, la mayoría de los fabricantes activa funciones que pretenden 'mejorar' la calidad de la imagen, pero que para Cortés, terminan modificando demasiado la visión original que tenían los creadores del filme.

"Si la gente quiere ver su tele bien, porque ve una película de cine, que se supone que está llena de textura artística, pero parece un telediario, tiene esa textura que reconocerás, lo que tienes que hacer es desactivarle todas las mejoras", reclama el cineasta.

Entrevista a Rodrigo Cortés

En concreto, Cortés hace referencia a tecnologías como True Motion, que crean fotogramas artificiales que se intercalan entre los originales, creando una sensación de movimiento fluido, algo que se ha llegado a llamar 'efecto telenovela' por la similitud que tiene el resultado final.

El problema es que las películas de cine están grabadas a 24 fotogramas por segundo; como resultado, los algoritmos se tienen que 'inventar' demasiados fotogramas para alcanzar la frecuencia de 60 Hz o 120 Hz que suelen tener, provocando ese efecto tan indeseable.

Cortés alega que lo que parece que está bien para deportes o para videojuegos, en realidad le sienta muy mal al cine, y por eso apuesta por desactivar todas esas funciones adicionales y quedarse con la imagen tal cual.

Afortunadamente, la industria tecnológica se está dando cuenta de este problema, de que "la visión artística y pictórica de las cosas" no debe ser corregida por un ingeniero pixel a pixel.

Por eso, los últimos modelos de televisor incluyen un modo películas, también conocido como "Filmmaker Mode", que muestra la imagen más fiel respecto al contenido original y desactiva todos los añadidos como la mencionada generación de fotogramas.