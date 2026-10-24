Josep Albors, especialista en ciberseguridad, alerta sobre el móvil: "Es la puerta de entrada para estafas y robos de cuentas"

El número de teléfono ha dejado de ser una simple herramienta para comunicarse y se ha consolidado como la piedra angular de nuestra identidad digital.

En la actualidad, esta combinación de dígitos funciona como el nexo principal para acceder a redes sociales, servicios financieros y plataformas de mensajería instantánea.

Esta profunda integración tecnológica ha convertido a las líneas móviles en uno de los objetivos más codiciados por los ciberdelincuentes, quienes las utilizan como punto de partida para orquestar fraudes y ataques cada vez más personalizados.

La magnitud de esta amenaza queda patente en los informes gubernamentales españoles más recientes sobre seguridad cibernética.

Según las estadísticas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, durante los primeros seis meses de 2026, un alarmante 40 % de las consultas ciudadanas atendidas por la línea de ayuda del INCIBE estuvieron vinculadas a intentos de suplantación de identidad.

Estas incidencias se materializaron principalmente a través de mensajes de texto engañosos, llamadas telefónicas fraudulentas y correos electrónicos maliciosos diseñados para sustraer credenciales a gran escala.

A pesar de la creciente alarma social, los especialistas aclaran que la simple filtración de un número no otorga el control automático sobre un dispositivo o cuenta bancaria.

Un hacker. EE

"Un número de teléfono, por sí solo, no permite acceder a las cuentas de una persona, pero puede ser el primer paso de un ataque más elaborado", explica en un comunicado Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET.

El experto subraya que los ciberdelincuentes pueden combinarlo con información obtenida de redes sociales o filtraciones de datos para preparar engaños mucho más creíbles.

El objetivo de los hackers es conseguir que sea la propia víctima quien les proporcione el acceso que necesitan.

Uno de los vectores de ataque más habituales consiste en suplantar a entidades de confianza, como sucursales bancarias o empresas de paquetería.

Bajo pretextos habituales como un envío retenido o un cargo bloqueado, los estafadores persuaden a la víctima para que entregue voluntariamente sus códigos temporales.

Las consecuencias se agravan cuando los criminales recurren al secuestro de WhatsApp o al duplicado fraudulento de la tarjeta física, conocido como SIM swapping.

Al apoderarse de la línea telefónica completa, logran interceptar todos los mensajes de verificación necesarios para restablecer contraseñas y vaciar cuentas.

Para blindarse ante estas tácticas, resulta clave evitar compartir cualquier código temporal, desconfiar sistemáticamente de los contactos no solicitados y abandonar la dependencia exclusiva de los SMS, apostando siempre por sistemas de autenticación robustos.

"La clave está en no dar por legítima una comunicación simplemente porque quien nos contacta conoce nuestro número, nuestro nombre o algún otro dato personal. Los ciberdelincuentes utilizan precisamente esa información para ganarse nuestra confianza", concluye Albors, recordando que verificar las solicitudes por canales oficiales es el cortafuegos definitivo para proteger nuestra vida digital.