Cambio de hora en España: 4 trucos en tus dispositivos para que la factura eléctrica de tu casa no se dispare este invierno

Durante la madrugada del domingo 25 de octubre los relojes en España se retrasarán una hora. A las 3:00 horas volverán a ser las 2:00 h, mientras que en Canarias las 2:00 h se convertirán en la 1:00 h de la mañana.

Al levantarnos mañana domingo, este ajuste horario no solo nos regalará una ansiada hora extra de descanso, sino que inaugurará oficialmente la temporada de tardes oscuras.

A partir de este fin de semana, con el anochecer drásticamente anticipado, encenderemos las luces mucho antes, los termostatos empezarán a trabajar a pleno rendimiento y nuestra factura eléctrica se enfrentará a uno de los momentos más críticos de todo el año.

Con esta inminente reducción de luz natural que experimentaremos desde mañana, el consumo energético en los hogares y oficinas se incrementará casi de forma invisible.

Sin embargo, este inevitable ajuste del calendario supone el pretexto perfecto para auditar nuestra eficiencia energética hoy mismo, antes de que llegue el frío intenso.

Los expertos de 123tinta.es, plataforma de comercio electrónico especializada, advierten en un comunicado que una correcta gestión de la iluminación y de los dispositivos conectados resulta vital para contener el gasto.

En este sentido, la tecnología y el control riguroso del consumo pueden marcar la gran diferencia durante los próximos meses.

Sala de estar con una luz LED. EE

Para que el temprano adelanto de la noche no castigue tu economía doméstica ni el presupuesto de tu empresa, la primera estrategia pasa por una transición definitiva hacia la tecnología LED.

Al acortarse las tardes, cada bombilla encendida suma.

Sustituir las luminarias tradicionales por diodos emisores de luz supone el paso tecnológico más rentable a corto plazo. Su altísima eficiencia energética minimiza el impacto del uso prolongado de luz artificial.

En paralelo a la mejora de las bombillas, la gestión inteligente del entorno resulta fundamental en esta nueva etapa del año.

Aunque los días menguarán paulatinamente, el aprovechamiento pasivo del sol sigue siendo gratuito y esencial para el ahorro diario.

Reubicar los escritorios o las zonas dedicadas al teletrabajo cerca de las ventanas y retrasar al máximo el momento de presionar los interruptores son decisiones estratégicas al alcance de cualquiera.

Además, es imperativo bloquear el temido consumo fantasma. El gran enemigo del hogar digital es el modo de espera o standby de nuestros aparatos.

Apagar las pantallas por completo, desconectar los cargadores sin uso y emplear regletas con interruptores físicos permite cortar de raíz ese goteo eléctrico continuo que encarece el recibo mes a mes de forma completamente silenciosa.

Por último, la optimización térmica exige un control riguroso ahora que las temperaturas comienzan a desplomarse.

Mantener los termostatos en valores eficientes y garantizar un buen aislamiento térmico en cierres y ventanas frena la fuga de energía de manera drástica.

Al respecto, Ramiro Bresler, eCommerce Manager de 123tinta.es, subraya: "El cambio de hora actúa como un aviso inmejorable para revisar hoy mismo aquellos hábitos diarios que solemos pasar por alto. Encender antes las luces o dejar equipos en espera aumenta el gasto sin que nos demos cuenta, por lo que apostar por la innovación LED y adoptar gestos sencillos ayuda a contener la factura a largo plazo".