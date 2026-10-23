Rubén, empresario tras 6 años vendiendo en Amazon: "Pasé de cobrar 1.400 € de albañil a hacer 19.000 € el primer mes"

La historia que Rubén Vega ha contado al podcast WORLDCA$T es sólo una de las muchas que reflejan la manera en la que el comercio electrónico ha abierto nuevas vías a los jóvenes empresarios para crecer.

Tras pasar ocho años trabajando en la construcción como albañil, en los que tuvo "muchas caídas", se decidió a quitarse "todo lo malo" y cambiar el rumbo de su vida profesional. Durante su etapa en la obra, sus ingresos se situaban entre los 1.300 € y los 1.400 €, un sueldo con el que lograba sobrevivir, pero que no le permitía prosperar.

Vega siempre mantuvo un espíritu emprendedor, pero la falta de recursos económicos y de formación en sus años de juventud impidieron su salto al mundo empresarial, donde quería estar porque "yo no soy una persona que se centre en el problema, me gusta buscar la solución".

En su caso, la solución fue dar el salto al comercio digital tras registrar un modelo de utilidad para un producto textil que "ahora es un top ventas de Amazon"; aunque el proceso de registro estuvo plagado de irregularidades y sobrecostes de parte de terceros que se aprovecharon de su falta de experiencia, la oportunidad de comercializarlo le llevó a Amazon.

Para financiar la producción inicial en China de este producto, solicitó un préstamo de 10.000 euros, que "igual que entraron, se fueron"; este paso supuso un gran riesgo, ya que el capital se agotó entre los costes de formación del equipo, la validación del producto y las compras a proveedores.

Los inicios en la plataforma de Amazon estuvieron lejos de ser sencillos, lo que supuso una fuerte carga psicológica; Vega llegó a encontrarse con tan solo 200 euros en la cuenta con la que pagaba al autónomo.

A eso se le sumaron las obligaciones como las cuotas de la gestoría y la tarifa plana de autónomos, que en aquel momento ascendía a los 60 € mensuales.

Entrevista a Rubén - WORLDCA$T

Pero sobre todo, el principal obstáculo estaba en el propio buscador de Amazon, donde los usuarios suelen buscar términos concretos, y eso dificulta el descubrimiento de nuevos tipos de productos.

Como resultado, la acumulación de inventario fue inevitable. "Me mataba por dentro irme a trabajar, volver y saber que tenía 10.000 € de stock en mi casa que no vendía nada".

"Pasé de 0 a hacer 19.000 €"

Para superar este obstáculo, ideó una estrategia basada en acudir a almacenes al por mayor para comprar pequeñas remesas de diversos artículos, que luego revendía a través de Amazon; esto le permitió encontrar un producto que se vendió con gran rapidez, lo que fue lo que necesitaba para hacerse un sitio en la plataforma.

"Empecé a vender y pasé de hacer cero a hacer 19.000 € el primer mes, fue un cambio brutal", explica Rubén.

Tras seis años de trayectoria, su situación ha cambiado completamente. Rubén Vega proyecta cerrar el año con más de 2 millones de euros de facturación sólo en Amazon y ha creado nuevas marcas para concentrarse en nichos específicos.