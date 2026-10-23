Carlos, experto en vivienda con 25 años de experiencia: "Así preparo mi calefacción de casa y por qué pago 30 € al año"

El frío ha llegado a España, y muchas familias se están dando cuenta de que tienen que poner a punto el sistema de calefacción del hogar antes de que sea demasiado tarde. Ahora, el experto en domótica y vivienda Carlos Cordero ha publicado un vídeo en el que explica qué es lo que hace en su vivienda.

Cordero ha apostado claramente por los ecosistemas inteligentes de control de temperatura de marcas como tado y Netatmo; en concreto, en su casa cuenta con un tado V3 desde hace varios años con el que "la verdad es que yo estoy muy contento, es verdad que funciona muy bien".

Sin embargo, a la hora de optar por un sistema como este, es importante recordar que lo mismo no vale para todo el mundo, y que las características avanzadas que pueden ser imprescindibles para un usuario solo representan un coste adicional para otro.

Por ejemplo, con el V3, el experto está muy contento porque las válvulas se integran perfectamente, por lo que es capaz de ajustar la calefacción en cada habitación por separado, cerrando el resto para consumir menos.

Por supuesto, eso significa que tenemos que tener toda la casa con el mismo sistema, en este caso de tado, para que todos los dispositivos se sincronicen y puedan ser controlados directamente desde la app, que es "cómoda" según el experto.

Sin embargo, tenemos que hablar del modelo de suscripción que cada vez más plataformas han adoptado. Cordero explica que él paga por tado Auto-Assist, una suscripción que en España cuesta 3,99 euros al mes o 29,99 euros al año.

El motivo por el que ha decidido pagar de más es porque de otra manera, siente que esta suscripción "antes era bastante más opcional" por las nuevas limitaciones. Sin suscripción, el uso de la API de tado se limita a 100 peticiones al día, que se amplían a 20,000 peticiones al día.

Así preparo mi CALEFACCIÓN para el invierno (y lo que ya NO recomiendo)

Esto permite un mayor control cuando usamos plataformas de automatización como Home Assist, que permite conectar a la API para programar la activación de la calefacción y controlar todo el hogar desde una sola app. Aunque existe la alternativa de Apple Home Kit, en ese caso la integración está muy limitada según el experto.

Pero eso no significa que Carlos Cordero recomiende hacer lo mismo que él. "Si hoy tuviese que recomendar un sistema, no recomendaría tado V3 a nadie que quiera hacer algo más allá de simplemente utilizar tado".

El experto también recuerda que existe el tado X, que cuenta con integración por Matter para integrarlo con nuestra instalación domótica, aunque afirma que tiene una integración "un poquito más básica" y que lo malo es que no se pueden combinar diferentes modelos como el tado X y el tado V3.

Con todo, Cordero considera que "si solo quieres un sistema de calefacción inteligente sin complicarte la vida y que funcione y que ahorre calefacción", recomienda los sistemas de tado y Netatmo, porque considera que de verdad se puede ahorrar cada año.