Buscando la luz: Córdoba retratada de noche Un recorrido fotográfico por la ciudad para poner a prueba el nuevo Xiaomi 17 Ultra y su óptica Leica en condiciones de poca luz. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

La luz es el mejor aliado de la fotografía, pero es en la sombra donde la imagen adquiere profundidad y carácter. Es precisamente ahí, en ese territorio incierto, donde la fotografía móvil está demostrando hasta dónde puede llegar. ¿Puede realmente un móvil equipararse a la fotografía profesional en condiciones de baja luminosidad? Bajo esta premisa, Xiaomi España organizó recientemente en Córdoba una experiencia para poner a prueba su nuevo flagship, el Xiaomi 17 Ultra, equipado con óptica Leica.

Maridaje fotográfico en Noor Hace tres años, la marca introdujo el concepto de maridaje fotográfico: una propuesta que plantea la fotografía como extensión de la experiencia gastronómica. A través de este proyecto, Xiaomi ha explorado el vínculo entre tecnología y alta cocina, dos disciplinas en las que la precisión marca la diferencia. El reto fotográfico comenzó en el restaurante Noor, donde el chef Paco Morales -reconocido con tres estrellas Michelin- construye un relato culinario inspirado en la cocina histórica de Al-Ándalus. Allí, tradición y vanguardia dialogan en cada elaboración. Como parte de la experiencia, uno de los platos, el Karim de pistacho -manzana verde y huevas de arenque ahumadas-, contó con su propio maridaje fotográfico: una serie visual en la que el fotógrafo Javier Salas rinde homenaje al territorio y a las manos que lo trabajan.

Las diferentes texturas, brillos y colores de las diferentes elaboraciones del chef se convierten, además, en un campo de pruebas perfecto para la cámara. Cada pase perfectamente coreografiado funciona como una escena, y cada plato, como una composición medida al detalle. En árabe, noor significa luz. Y en Córdoba -protagonista indiscutible de esta experiencia- este concepto adquiere una dimensión casi simbólica.

Maestría en la oscuridad Al caer la noche, la ciudad se convirtió en el mejor escenario para poner a prueba las capacidades del Xiaomi 17 Ultra. De la mano de Javier Corso, fotógrafo vinculado a PHotoESPAÑA, los asistentes participaron en una exclusiva masterclass de fotografía nocturna.

“Nosotros como fotógrafos seguimos buscando la luz, el encuadre, la perspectiva” Javier Corso, fotógrafo

Corso reconoce haber quedado sorprendido, “una vez más”, con el rendimiento del nuevo dispositivo: “Lo que estamos consiguiendo con estos nuevos terminales es resolver mejor las zonas oscuras. Los nuevos sensores toleran mejor la oscuridad y ese ruido molesto que se generaba en torno a la luz se reduce muchísimo y hace que la imagen sea más agradable a la vista”.

Tras un paseo fotográfico por algunos de los enclaves más emblemáticos de Córdoba -el Cristo de los Faroles, el Templo Romano o la Plaza de la Corredera- en el que el fotógrafo acompañó y asesoró a los asistentes sobre las posibilidades de las diferentes lentes del dispositivo, llegaba el verdadero plato fuerte.

En la Mezquita-Catedral, sus arcos infinitos y los contrastes de luces y sombras desafían el talento y creatividad de quien empuña una cámara. El desafío resulta aún mayor de noche, pero el Xiaomi 17 Ultra demostró poder capturar con precisión sus colores y su mágica atmósfera, gracias a la óptica desarrollada junto a Leica.

Leica 23 mm cámara principal 50 MP Leica 200 MP 75-100 mm telefoto Leica 14 mm cámara ultra gran angular 50 MP