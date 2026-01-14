‘Te doy mis ojos’: la cadena creativa que convierte la galería del móvil en obra de arte Xiaomi impulsa ‘Te doy mis ojos’, un proyecto artístico colaborativo en el que el álbum de imágenes de cada persona se convierte en fuente de inspiración para otros.

Cuando el instante nos llama, captar la esencia del momento en una fotografía responde a una cuestión de instinto. Accionar el obturador significa aprehender una mirada, que puede ser más artística, más o menos abstracta o estar imbuida —o no— de un mensaje o una intencionalidad determinada. Lo que es obvio es que, más allá de la técnica, el ejercicio de retratar el mundo que surge a nuestro alrededor es una actividad estrictamente personal. Es por ello que las galerías de fotos de nuestros móviles son, hoy en día, algo próximo a un diario íntimo en el que caben experiencias, sonrisas, viajes o, en definitiva, cualquier detalle que nos haya llamado la atención. Xiaomi ha querido poner en valor este mosaico personal y convertirlo en el punto de partida de una de sus propuestas más especiales: la de transformar este catálogo único en la materia prima de la creación artística de otro.

Esa idea es la que sustenta ‘Te doy mis ojos’, un proyecto de creación colectiva de Xiaomi España. La idea es sencilla: la compañía ha invitado a seis creadores provenientes de mundos tan diversos como la interpretación, el deporte o la cocina, entre otros, para reinterpretar la mirada del otro y hacerla un poco suya. La iniciativa ha puesto el foco en este archivo cotidiano que todos tenemos para convertirlo en una cadena de inspiración cuyo punto de partida común para estas personas es el uso del teléfono Xiaomi 15 Ultra, como herramienta de fotografía móvil. El protagonismo de este dispositivo en este contexto resulta especialmente relevante dado que, más allá de ser la punta de lanza del ecosistema tecnológico de la marca, su vocación fotográfica es clave para imbuir a las imágenes del proyecto de la máxima calidad. La incorporación de lentes Leica para sus cámaras marca la diferencia y convierte al Xiaomi 15 Ultra en una herramienta capaz de responder ante la máxima exigencia, incluso de cualquier fotógrafo profesional.

"Versos de cine casi tangibles" por Jaime Lorente

El actor y poeta Jaime Lorente, uno de los rostros de moda del cine español, pone su inquietud y sensibilidad artística para condensar su talento en las imágenes que cede a la breakdance Ana Furia, y que sirve para iniciar esta cadena visual que tiene también como protagonistas al dúo tecnológico ValPat, el chef Jesús Sánchez, el diseñador de moda Pablo Erroz y la chef Begoña Rodrigo, cuyas fotos vuelven nuevamente a Lorente para transformar su visión en poesía. Lo heterogéneo de sus lenguajes es el catalizador de un proyecto-laboratorio en el que, por una vez, las excelencias tecnológicas del dispositivo bandera de Xiaomi quedan en segundo plano: aquí se pone sobre la mesa la intuición, el mensaje y el talento. ¿Qué podrá salir de esta propuesta?

Ana Furia Imágenes en coreografía La plasticidad, el ritmo y la energía de Ana Furia, miembro del equipo olímpico español de breakdance, modelan la galería de Jaime Lorente, de quien asume la mirada para transformarla en una obra de danza. Es la comunión de dos lenguajes que se tocan: lo visual que aporta el actor y poeta, y la expresión corporal de la deportista.

ValPat La ciencia de la vocación artística El dúo ValPat (Valeria Corrales & Patricia Heredia) es un referente en divulgación STEAM entre los más jóvenes, a quienes acerca contenidos sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En este caso, su propuesta asume esta vocación innovadora para diseñar y programar un robot que ‘lee’ la galería de Ana Furia y la traduce en trazos y movimientos, convirtiendo la danza en un gesto mecánico con sensibilidad humana.

Jesús Sánchez Cocinando emociones en madera Jesús Sánchez es uno de esos chefs capaces de sublimar la cocina al terreno del arte. Por eso, este maestro de maridajes y fusiones responde a la estética futurista y disruptiva de ValPat con una obra tallada en madera. Un guiño vocacional de un artesano hacia lo más moderno que, no obstante, es capaz de generar un diálogo en el que las emociones, las formas y las texturas son pura vida. Artesanía expresada en dos idiomas diferentes que, sin embargo, aquí se entienden mutuamente.

Pablo Erroz Vestir el futuro con forma y color La galería de Jesús Sánchez se convierte en una obra artística creada por Pablo Erroz, uno de los diseñadores españoles con mayor proyección internacional y gran referente de la moda contemporánea y sostenible. En este caso, Erroz transforma las imágenes del chef en una pieza visual abstracta, centrada en colores, volúmenes y estructuras que hablan el lenguaje de la moda actual.

Begoña Rodrigo Maridaje entre lo culinario y lo textil Begoña Rodrigo, chef con estrella Michelin y tres Soles Repsol, interpreta la galería de Erroz en clave gastronómica para crear una pieza única que fusiona lo culinario y lo textil, de modo que un vestido puede recordar a un plato y un emplatado puede funcionar como prenda conceptual. Su colección de imágenes vuelve a manos de Jaime Lorente, reiniciando la cadena y demostrando que el ciclo creativo no se agota.