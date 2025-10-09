"Fotografiar las emociones: historias que cobran vida con el Xiaomi 15T"

Técnica, curiosidad, instinto y reflejos son algunas de las cualidades que ayudan a cualquier persona que quiera profundizar en el mundo de la fotografía para no dejar escapar ninguna foto. Si bien es cierto que la tecnología ha marcado la diferencia históricamente, es la actitud la que activa nuestra mirada fotográfica. Cuánto valor tienen, por eso mismo, las imágenes de aquellos primeros pioneros que hacían uso de cajas ‘mágicas’ —casi brujería— capaces de atrapar lo que tenían delante.
Son fotos que hoy en día son un valioso documento, pero también un recuerdo tangible de hasta qué punto ha evolucionado la tecnología. Hemos pasado de dispositivos inmanejables en tamaño a dispositivos que caben en el bolsillo. Lo borroso de ayer hoy es nitidez extrema, texturas precisas, colores vívidos. El tiempo de exposición requería estoica paciencia en el pasado; hoy pestañeamos y ya tenemos la foto, lista incluso para imprimir o para ser enviada a la otra punta del planeta.
Es la realidad que vemos o la que imaginamos. Sea la vocación más artística o exista mayor querencia por lo documental, el alma del fotógrafo solo necesita una cosa: tener a mano una herramienta que traslade esa visión al negativo, fuera en película o en digital. Y tal fiabilidad es lo que representa el ecosistema fotográfico de la nueva Xiaomi 15T Series, una evolución de la gama más elevada de la marca que aúna, una vez más, la tecnología de vanguardia y la excelencia de las ópticas de Leica.
Pero ¿qué ofrece este nuevo smartphone? ¿Cuáles son las novedades con las que afronta el reto de superar a sus versiones anteriores, ya de por sí excelentes? La respuesta que permite evitar toda una lista de funcionalidades y características añadidas es rápida: se ha dado un salto cualitativo en casi todos los frentes.
Asumiendo su vocación fotográfica, el dispositivo porta una triple cámara de 32 MP codesarrollada con Leica para la Xiaomi 15T Series. Se ha profundizado en la captación de la luz incluso en los entornos menos propicios, con aperturas de diafragma de 1,7 y 1,62, respectivamente. La versión Pro, además, incorpora el sensor Light Fusion 900, que admite un rango dinámico de 13,5 EV con el que alcanzar mayor precisión y más posibilidades en la edición posterior. El rango de focales es igualmente impactante: 15–230 mm en esta versión, un intervalo al alcance de la mano mediante un teleobjetivo Leica 5x Pro con zoom óptico 5x, “nivel óptico” 10x y Ultra Zoom hasta 20x.
La capacidad de procesamiento, tan importante en el ecosistema de la fotografía actual para dar cobertura a las ópticas, también entra en otra dimensión. Incorpora la plataforma computacional Xiaomi AISP 2.0 con PortraitLM 2.0 y ColorLM 2.0. Y, en cuanto al manejo, además de todo el control manual equiparable al de una cámara tradicional, integra modos específicos como el nuevo Master Portrait con bokeh “Wide” y “Bubbles”, o el exclusivo modo Street de Leica con focales icónicas y una exclusiva de 135 mm en el modelo Pro.
La presentación de estos nuevos dispositivos de Xiaomi, que difuminan la frontera entre el móvil al uso y la cámara tradicional, fue nuevamente un gran acontecimiento: una celebración de este arte que se desarrolló hace unos días en Múnich. Este particular punto de encuentro, como en temporadas precedentes, volvió a reunir en torno al escenario a algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo.
Jesse Marlow
En esta ocasión, el protagonismo pivotó en torno a Jesse Marlow (Melbourne, 1978), que ejerció de maestro de ceremonias en el evento. Más allá de los premios que ha obtenido por sus trabajos —entre ellos el International Street Photography Award (2011) y el Bowness Photography Prize (2012)—, su nombre es hoy referencia en la fotografía de calle, ámbito en el que ha desarrollado principalmente su obra.
Aunque el entorno urbano, tan rebosante de vitalidad, de su ciudad natal ya fue una motivación obvia para captar con un ángulo personal cada detalle, en su trabajo confluyen influencias muy heterogéneas. Más clásicas algunas, como las de Robert Frank, Henri Cartier-Bresson o Alex Webb; más técnicas o abstractas otras, como la arquitectura o la pintura australiana. Es un cóctel que le ha dotado de una técnica minuciosa con la que ha alcanzado el éxito a través de sus libros y de sus exposiciones por todo el planeta.
La fotografía consiste en conectar con las personas y capturar las emociones que hacen único cada momento
Jesse Marlow
En este caso, dada su amplia experiencia con cámaras telemétricas y película de 35 mm, Marlow también ha asumido el reto planteado por Xiaomi de incorporar a su equipo de trabajo habitual un Xiaomi 15T Series. No se trata, como suele destacar la compañía, de sustituir una cosa por otra, sino de proporcionar al fotógrafo una herramienta capaz de responder con precisión, agilidad y —sobre todo— calidad ante la máxima exigencia del profesional.
Los datos y prestaciones del terminal impresionan en la hoja de servicio. Pero, como una imagen vale más que mil… números, el verdadero examen de este dispositivo y de sus capacidades no es otro que el día a día del fotógrafo. Un desafío al que Xiaomi ha invitado a Marlow y a otros reputados artistas para dar vida a la serie ‘Humanity: emotions on focus’. Se trata de un proyecto a largo plazo que ya en los años precedentes nos ha regalado algunas imágenes icónicas. Este año no es diferente.
“La fotografía —argumentó el fotógrafo australiano— consiste en conectar con las personas y capturar las emociones que hacen único cada momento”. “Trabajar con el Xiaomi 15T Series me permitió explorar estos matices con un nivel de detalle increíble, y ver cómo los participantes interpretaron esto a través de sus propios lentes ha sido verdaderamente inspirador”, añadió.
Es una conclusión próxima a la de otros colegas de profesión que, aun con una notable diferencia de estilos, aportaron su análisis del momento actual de la relación entre la fotografía clásica y las posibilidades que aportan móviles como estos de la compañía asiática. Tal debate se estableció entre los fotógrafos internacionales Jonahan Jasberg, Callie Eh, Grace Sui, Niklas Stadler, Josh Dowler y Fernanda Pineda en una mesa redonda exclusiva durante la presentación de Múnich.
“Con Xiaomi 15T Series queremos proporcionar a los usuarios herramientas cada vez más potentes para contar las historias del mundo que les rodea”, expresó Justin Zhang, Head of Xiaomi Global Social Media and Community. “Esta nueva edición de Xiaomi Master Class representa una oportunidad única para experimentar el potencial creativo de nuestra colaboración con Leica, a la vez que celebramos las emociones y conexiones que hacen que la fotografía sea realmente significativa”.