La red social en la que tienes que pagar 1.000 dólares por cada publicación

Imagina por un momento que tienes más dinero de lo que podrías necesitar. De hecho, tienes tanta pasta que realmente no sabes en qué gastártela. Ya te has comprado los super-deportivos más caros, los yates más lujosos y hasta te has comprado un iPhone.

Pero aún así, no te sientes a gusto. Te falta algo, una declaración pública para que todo el mundo sepa que tienes dinero y ningún reparo para gastarlo. Algo que realmente le deje claro al mundo cómo eres.

Golden Price Tag puede ser lo que buscabas. Una página que te pide 1.000 dólares como mínimo para publicar una foto. Y sí, es tan absurdo como suena y no, no tiene ningún otro propósito que demostrar que tienes esa cantidad de dinero.

La red social para ricos

El funcionamiento de Golden Price Tag es muy simple, y en realidad está basado en Instagram, donde este servicio tiene una cuenta. Sólo tenemos que entrar en la página oficial, subir la foto que queramos (será mejor que elijas bien) y poner un pie de foto. No te olvides de mencionar tu nombre de usuario en Instagram, o la gente no sabrá que eres tú, y entonces, ¿para qué estás haciendo esto?

Esto es una prueba, no es que Jeff Bezos se haya unido...

También podemos poner nuestro precio, pero siempre a partir de los 1.000 dólares. Una vez que lo pagues, la fotografía será publicada automáticamente en la página y en la cuenta de Instagram de Golden Price Tag.

Ya está, el servicio no hace nada más. El mero hecho de aparecer en esa página es signo de tu estatus social, aparentemente. Por el momento la página no tiene muchos miembros, pero encontramos lo que podríamos esperar normalmente: yates, golf y Rolls Royce. En algunos casos, estos usuarios habrían pagado 3.000 € para aparecer en la página (eso si son reales, claro).

Vale, soy consciente de que menos del 1% de las personas que leerán estas palabras podrán usar este servicio, pero quién sabe, guárdate la página en marcadores por si acaso ganas la lotería.