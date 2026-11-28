El sector de los seguros de viaje está cerca de convertirse en el primero en alcanzar una automatización completa mediante la inteligencia artificial.

Es decir, sin intervención humana y por delante de otro tipo de seguros que siguen dependiendo de una suscripción personalizada.

Casi la mitad de los profesionales del sector considera que este ramo es el más preparado para integrar agentes de inteligencia artificial en todo el proceso, desde la contratación hasta el pago de las reclamaciones, según GlobalData.

La encuesta, realizada por GlobalData, sitúa al seguro de viaje como el ramo con mayor potencial de automatización integral.

El seguro de automóviles personales queda en segundo lugar, aunque muy por detrás, con el 18,4% de las respuestas.

Datos digitales

Las pólizas de viaje presentan características que favorecen la automatización: son estandarizadas, de bajo valor y, en muchos casos, de corta duración.

De hecho, las reclamaciones suelen basarse en datos digitales objetivos y verificables, como retrasos o cancelaciones de vuelos, informes meteorológicos y recibos médicos.

"La IA puede utilizarse en todo el proceso, desde la suscripción hasta el pago de las reclamaciones, sin intervención humana", explica Beatriz Benito, analista principal de seguros de GlobalData.

El mercado de los seguros de viaje en España está liderado por cuatro corredurías especializadas que concentran la mayor parte de las contrataciones online entre particulares: IATI Seguros, Heymondo, Intermundial y Chapka Assurances.

IATI y Heymondo encabezan las preferencias gracias a su enfoque digital, aplicaciones con telemedicina 24 horas y pólizas como IATI Estrella o Viaje Top, que ofrecen coberturas médicas de hasta 10 millones de euros o incluso ilimitadas sin necesidad de adelantar dinero.

No obstante, un gran volumen de pólizas en España se canaliza a través de aseguradoras tradicionales como Allianz, AXA y Mapfre. Estas compañías mantienen una cuota de mercado muy relevante debido a que sus seguros suelen contratarse directamente al adquirir billetes de avión, paquetes turísticos o mediante bancos y oficinas físicas.

ARAG, ERGO o Iris Global

Cabe destacar que, aunque corredurías como IATI o Heymondo diseñan sus propios productos, el respaldo asegurador final de sus coberturas suele correr a cargo de grandes entidades como ARAG, ERGO o Iris Global, combinando así la agilidad digital con la solvencia de los gigantes del sector.

Los seguros paramétricos ya ofrecen un ejemplo comercial de cómo automatizar la gestión de siniestros sin intervención humana. Estas pólizas activan una indemnización cuando se cumple una regla o umbral predefinido, por ejemplo, si un vuelo concreto sufre un retraso superior a tres horas.

En esos casos, el pago se realiza automáticamente al superarse el umbral, sin que el cliente tenga que presentar una reclamación. Blink Parametric es una de las empresas destacadas en este ámbito, según GlobalData.

Para alcanzar una automatización integral, la IA deberá ir más allá de la gestión de reclamaciones sencillas. La consultora señala que debería incorporar precios y suscripción dinámicos, basados en datos históricos como la fiabilidad de las aerolíneas o el impacto geopolítico, así como capacidades de detección de fraude.

En el seguro de automóviles personales, aunque las pólizas pueden estandarizarse y los daños materiales evaluarse mediante fotografías, las reclamaciones que implican lesiones corporales seguirán requiriendo peritos de siniestros.

Esta necesidad limitará la automatización completa en los casos más graves.

Los profesionales del sector coinciden en que las líneas más simples, estandarizadas y de menor gravedad serán las primeras en automatizarse mediante IA.

Por el contrario, los riesgos comerciales complejos exigen una suscripción más personalizada, frecuentemente negociada a través de corredores, por lo que su transformación completa tardará más tiempo.