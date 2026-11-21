España figura entre los mercados europeos con mayores oportunidades de crecimiento para los seguros vinculados a la salud y al ahorro para la jubilación.

El envejecimiento de su población, unido a sus niveles de renta, impulsará la demanda de estos productos en las próximas décadas, según el informe Análisis demográfico y su impacto en el sector asegurador, elaborado por Mapfre Economics.

El informe atribuye a España un potencial de crecimiento del gasto sanitario de 74,6 puntos, solo por detrás de Suiza e Italia entre los mercados europeos analizados.

En ahorro privado, el país alcanza los 49,8 puntos y se sitúa por encima de Alemania, Italia y Francia, lo que refuerza las perspectivas de los productos de Vida ahorro y de planificación para la jubilación.

Estas oportunidades responden a una transformación demográfica que aumentará la presión sobre los sistemas públicos de pensiones, salud y cuidados de larga duración.

Mapfre Economics identifica el ahorro para la jubilación, los seguros de salud y las coberturas de dependencia como los segmentos con mayor potencial de crecimiento en este escenario.

El sur de Europa refleja con especial intensidad este cambio. Su ratio de soporte ha pasado de 6,1 personas en edad activa por cada persona mayor en 1966 a 2,5 en 2026, y las proyecciones apuntan a que descenderá hasta 1,3 a finales de siglo.

Mayor longevidad

La reducción de esta relación reforzará la necesidad de complementar la protección pública con ahorro privado y coberturas sanitarias y de dependencia.

A ello se suma una mayor longevidad. En concreto, el informe prevé que, a finales de siglo, entre el 80% y el 90% de las muertes se concentren en personas mayores de 70 años, lo que dará mayor relevancia a los seguros vinculados a esta etapa de la vida.

El envejecimiento, sin embargo, no es el único factor que explica las oportunidades del sector.

Mapfre Economics destaca que la renta per cápita sigue siendo una de las variables con mayor capacidad explicativa de la demanda aseguradora, tanto en Vida como en No Vida. Esta combinación de longevidad y capacidad económica sostiene las perspectivas de mercados como el español.

La situación de España se enmarca en una tendencia europea de contracción demográfica. Según las proyecciones de Naciones Unidas recogidas en el estudio, Europa pasará de 744 millones de habitantes a 592 millones en 2100.

La evolución mundial será distinta, aunque también estará marcada por el envejecimiento. La población global aumentará de 8.232 millones de habitantes en 2025 a 10.180 millones en 2100, un 23,7% más.

En ese mismo periodo, la fecundidad media caerá de 2,3 a 1,8 hijos por mujer y la esperanza de vida crecerá de 72,6 a 81,5 años.

El informe subraya que las revisiones de la ONU de la última década dibujan un crecimiento demográfico menos expansivo, con menores niveles futuros de población, un descenso más intenso y persistente de la fecundidad y un envejecimiento más acelerado.

Las diferencias regionales serán significativas. Mientras Europa ya se encuentra en una fase de contracción, Asia y América Latina alcanzarán sus máximos de población hacia mediados de siglo antes de iniciar un descenso.

África, por el contrario, mantendrá un crecimiento sostenido y una estructura poblacional comparativamente más joven.

China e India

Estas distintas trayectorias también se reflejan en las oportunidades de expansión del negocio asegurador. El informe actualiza el Indicador de Potencial Asegurador por Impulso Demográfico (IPAID), que combina factores demográficos y económicos para identificar los mercados con mayores posibilidades de crecimiento a largo plazo.

China encabeza la clasificación con 100 puntos, seguida de India, con 94,2, y Estados Unidos, con 65,4. A continuación se sitúan Indonesia, Brasil, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Egipto y México.

En Europa destacan Rusia y Alemania, mientras que Reino Unido, Francia, España e Italia conservan posiciones relevantes por sus elevados niveles de renta y la creciente demanda asociada al envejecimiento.

Además de los productos de salud y ahorro, el crecimiento de la población adulta seguirá impulsando la expansión del parque inmobiliario y automovilístico, con implicaciones para los seguros patrimoniales y de autos.