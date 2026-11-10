Venezuela, República Dominicana y El Salvador lideran el crecimiento asegurador en América Latina

El mercado asegurador latinoamericano alcanzó en 2025 un volumen de primas de 218.345 millones de dólares (195.000 millones de euros), un 1,5% más que el año anterior, según el informe sobre el sector en la región de Mapfre Economics.

El crecimiento fue inferior al registrado en 2024, cuando el sector avanzó un 5,8%, pero la mayoría de los países mantuvo avances reales en la emisión de primas.

Los mercados con mejor comportamiento fueron Venezuela, con un crecimiento real del 16%. También República Dominicana, con un 9,1% y El Salvador, con un 8,7%.

Por su parte, Chile creció un 8,5%, mientras que Nicaragua repuntó un 8,0%.

Entre las principales economías, México avanzó un 7,9%, mientras que Colombia y Perú crecieron un 3,4% y un 6,7%, respectivamente.

El negocio de No Vida creció un 4,6% y se consolidó como el principal motor de la actividad aseguradora regional.

Los ramos más dinámicos fueron Crédito y caución, con un avance del 10,1%, y Salud, con un 9,9%, mientras que Automóviles, el segmento de mayor peso, creció un 2,2%.

Negocio de Vida

En cambio, el negocio de Vida retrocedió un 2,6%, condicionado principalmente por la evolución del mercado brasileño, afectado por cambios regulatorios y unas condiciones monetarias más restrictivas.

Aun así, países como Paraguay (+27,2%), Perú (+23,8%), Chile (+22,9%), Nicaragua (+14,9%) y Guatemala (+14,5%) registraron crecimientos destacados.

El resultado neto agregado del sector ascendió a 15.322 millones de dólares (13.679 millones de euros), un 5,5% más que en 2024. Brasil continuó siendo el principal contribuyente al beneficio regional, con 7.119 millones de dólares (6.357 millones de euros), seguido de México, con 3.747 millones.

La práctica totalidad de los mercados cerró el ejercicio con resultados positivos. No obstante, Argentina fue el único mercado en registrar pérdidas netas.

Brecha de aseguramiento

La participación de América Latina en el mercado asegurador mundial se redujo hasta el 2,57% de las primas globales, frente al 2,73% del año anterior.

El informe destaca el importante potencial de crecimiento de la región, dada la brecha existente entre el nivel actual de aseguramiento y las necesidades de protección de la sociedad.

El índice de penetración del seguro se situó en el 3,1% del PIB, ligeramente por debajo del nivel de 2024 por el retroceso de Vida. Puerto Rico lideró la región, con una penetración del 19,0% y un gasto per cápita en primas de 7.425 dólares, seguido de Chile (4,8%), Uruguay (3,4%) y Colombia (3,3%).

La densidad aseguradora alcanzó los 343 dólares por habitante, un 0,8% más que en 2024, impulsada por el negocio de No Vida.

La brecha de protección del seguro de América Latina se situó en 334.000 millones de dólares, un 5,1% más que el año anterior. El 66,1% de esta brecha corresponde a los seguros de Vida.

Según Mapfre Economics, el mercado potencial de seguros de la región asciende a 552.300 millones de dólares, equivalente a 2,5 veces el tamaño actual del mercado.

De cara a los próximos años, el informe estima que el volumen de primas crecerá cerca del 6,8% en 2026 y del 7,6% en 2027, apoyado en una inflación más contenida, condiciones financieras favorables y una recuperación gradual de los mercados de la región.