DKV ampliará sus pólizas de salud individual en 2027 con nuevos cribados, aplicaciones médicas y apoyo laboral

DKV actualizará sus pólizas de salud individual a partir del 1 de enero de 2027, según la fecha de vencimiento de cada contrato, con nuevas pruebas clínicas, herramientas digitales y un servicio de orientación sociolaboral para asegurados con discapacidad.

En concreto, las novedades se centran en el diagnóstico precoz de patologías de riesgo, la seguridad en cirugías complejas y el acompañamiento a la inserción laboral.

Entre las incorporaciones destaca un programa pionero de cribado para la detección precoz del cáncer de pulmón en población de riesgo, según ha informado este jueves.

La compañía amplía también los criterios de cobertura de pruebas diagnósticas no invasivas de última generación destinadas a evaluar y detectar de forma temprana la enfermedad hepática.

En salud materna, DKV incorporará el test de biomarcadores sanguíneos para la detección de la preeclampsia. La prueba permitirá tomar decisiones médicas tempranas en embarazos con sospecha clínica a partir de la semana 20 de gestación, facilitando un seguimiento intensivo y reduciendo riesgos para la madre y el bebé.

Dos nuevas aplicaciones

Asimismo, se ampliarán los criterios de uso clínico de la monitorización neurofisiológica intraoperatoria (MNIO), una técnica que controla en tiempo real la función de las estructuras nerviosas durante cirugías complejas y ayuda a reducir el riesgo de secuelas permanentes.

"Detectar una patología antes de que aparezcan los primeros síntomas condiciona el pronóstico. Con estas incorporaciones dotamos al asegurado de más herramientas para la detección precoz de ciertas patologías y a los especialistas de nuestro cuadro médico de más herramientas de seguridad y control en el quirófano", ha explicado Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV.

La aseguradora complementará estas coberturas con dos nuevas aplicaciones integradas en su ecosistema digital.

La primera utilizará el acelerómetro y el giroscopio del teléfono móvil para monitorizar el movimiento cardíaco sobre el pecho y detectar signos compatibles con la fibrilación auricular, una arritmia frecuentemente asintomática y una de las principales causas de ictus.

La segunda aplicación ofrecerá un plan de seguimiento personalizado durante la perimenopausia y la menopausia. Las usuarias podrán acceder a pautas médicas sobre síntomas, recomendaciones nutricionales y apoyo en salud hormonal y emocional.

A partir del 1 de enero de 2027, las personas aseguradas en edad activa con una discapacidad legalmente reconocida dispondrán de un servicio individualizado de orientación sociolaboral.

Este programa, canalizado en estrecha colaboración con la Fundación Integralia DKV, ofrecerá itinerarios de formación, asesoramiento competencial y acompañamiento hacia el mercado de trabajo.

"Queremos que nuestros asegurados sientan que su póliza es un respaldo vivo que se anticipa a sus necesidades. Cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia debe ser algo natural, no un laberinto burocrático", ha subrayado Pedro Orbe, director general comercial de DKV.

La compañía ha explicado que las nuevas condiciones ya se han trasladado a la red de mediadores y llegarán a los asegurados por carta junto con la documentación de renovación de primas.