Everest, AIG y QBE: el entramado asegurador detrás de Renfe, Iryo y Adif tras el trágico accidente ferroviario

El choque por alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo registrado este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 fallecidos, activará los mecanismos de aseguramiento del sector ferroviario español.

En un siniestro de esta magnitud, las pólizas de Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) y de Responsabilidad Civil de ambos operadores, así como las de Adif en su condición de gestor de la infraestructura, marcarán el cauce de las compensaciones a las víctimas y sus familias.

El Seguro Obligatorio de Viajeros opera con independencia de la culpabilidad del suceso y garantiza una indemnización directa e inmediata a los ocupantes en caso de fallecimiento o lesiones corporales. Constituye, por tanto, la primera red de protección para los afectados directos mientras avanza la investigación técnica sobre las causas del alcance.

La aseguradora irlandesa Everest figura como entidad responsable de cubrir las indemnizaciones correspondientes al Seguro Obligatorio de los pasajeros que viajaban en el tren de Renfe.

Por su parte, la aseguradora estadounidense AIG responderá por la cobertura homóloga de los viajeros afectados del de de Iryo.

Más allá de las coberturas automáticas por pasaje, la aseguradora australiana QBE adquirirá un protagonismo central en la gestión patrimonial del siniestro. La compañía está vinculada a las pólizas de Responsabilidad Civil de los tres actores principales: Renfe, Iryo y Adif.

La entidad previsiblemente tendrá que canalizar, coordinar o compartir la carga indemnizatoria global, distribuyendo los fondos conforme se determinen los porcentajes de responsabilidad imputables a los operadores de los trenes y al administrador de las vías y sistemas.

Cronología del accidente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado de "inverosímil" el accidente ferroviario.

El ministro ha reconocido que no había ningún sistema de seguridad que impidiera que un error humano terminase provocando la colisión.

Pese a la gravedad del siniestro, el titular de Transportes no dimite y ha defendido la seguridad del sistema ferroviario español, aunque ha admitido que existen límites en los mecanismos de protección frente a los fallos humanos.

En el momento del siniestro viajaban 544 personas entre ambos trenes: 147 en el AVE de Renfe y 397 en el convoy de Iryo, según los datos facilitados por Emergencias de Castilla-La Mancha.

El accidente se produjo a las 8.54 horas en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, entre Los Yébenes y Urda, cuando el AVE de Renfe impactó por detrás contra el tren de Iryo, que se encontraba detenido en la vía.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y obligó a Adif a suspender la circulación en el corredor Madrid-Andalucía.

El dictamen oficial de los peritos no solo asignará las responsabilidades legales entre Renfe, Iryo y Adif, sino que determinará qué póliza de responsabilidad civil deberá absorber la mayor parte del siniestro y cómo se ejecutarán los ajustes cruzados entre las aseguradoras implicadas.

Mientras se concreta el balance definitivo de víctimas y se reconstruye la secuencia del accidente, las aseguradoras comenzarán a activar sus equipos de siniestros y sus protocolos de atención a los afectados.