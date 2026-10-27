Las aseguradoras europeas piden que la prevención sea una prioridad económica ante el cambio climático

Insurance Europe ha reclamado que la prevención y la adaptación al cambio climático se conviertan en una prioridad económica estratégica en Europa, además de medioambiental.

La organización aseguradora ha respaldado el marco de resiliencia climática de la Comisión Europea y ha pedido que su desarrollo se apoye en la responsabilidad compartida de administraciones, empresas y ciudadanos.

Ante el aumento de las pérdidas relacionadas con el clima en Europa, la entidad defiende que la resiliencia se integre en las decisiones de política pública.

Su planteamiento es que la respuesta no se limite a la recuperación tras una catástrofe, sino que actúe con antelación para reducir la vulnerabilidad y la exposición a los riesgos.

El presidente de Insurance Europe, Frédéric de Courtois, ha señalado que las decisiones sobre el uso del suelo, las infraestructuras, las normas de construcción y la adaptación determinarán la exposición de Europa a los riesgos climáticos durante las próximas décadas. En este sentido, considera que el marco comunitario ofrece una oportunidad para elevar el peso de estas cuestiones en la agenda política.

"Este verano ha vuelto a demostrar que el cambio climático es una realidad que exige una acción colectiva, tanto a corto como a largo plazo", ha afirmado De Courtois.

La organización subraya que las aseguradoras no solo contribuyen a la recuperación de hogares y empresas después de los desastres, sino que también asesoran sobre cómo reducir su exposición a los riesgos.

Según sostiene, la reducción de emisiones y el refuerzo de la adaptación siguen siendo las vías más eficaces para disminuir los riesgos subyacentes y mantener disponible la protección a largo plazo.

Insurance Europe también ha expresado su apoyo a la propuesta de crear una Alianza de Seguros Climáticos y ha trasladado la disposición del sector a participar en su desarrollo.