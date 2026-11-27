El debate se enmarca en una tendencia internacional donde países como Francia, Suecia o Dinamarca y el 58 % de los sistemas educativos según la UNESCO ya aplican restricciones digitales.

La propuesta sigue la estela de la Comunidad de Madrid, pionera en eliminar los dispositivos digitales en Infantil y Primaria para el curso 2025/2026.

Expertos como Gregorio Luri y María Esther Álvarez señalan que, aunque la medida tiene buena intención, la escuela debe enseñar a usar la tecnología con criterio en lugar de prohibirla radicalmente.

El PP propone priorizar el aprendizaje de la lectura y escritura en papel y retirar las pantallas individuales en las aulas para los alumnos de 3 a 12 años.

A tres días de las elecciones generales, el Partido Popular ha desvelado una de las medidas en materia educativa de su programa que no aparecía en el resumen presentado el pasado 10 de noviembre.

Si gobiernan en la próxima legislatura proponen que "la lectura y la escritura se aprenderán en papel".

La propuesta número 210 plantea priorizar el aprendizaje sin pantallas individuales en las aulas entre los tres y los 12 años y quedarían exceptuados los alumnos que necesiten un dispositivo de apoyo por una discapacidad.

El papel, protagonista

El PP asegura que acordará la medida con todas las comunidades autónomas para recuperar los libros y los cuadernos como principales herramientas de aprendizaje durante los primeros años de escolarización.

Esta iniciativa abre el debate sobre cómo "echar marcha atrás" y recuperar el protagonismo del papel sin renunciar a la adquisición de competencias digitales.

El filósofo y docente Gregorio Luri asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL, que entiende "perfectamente" la intención de la medida, aunque cuestiona que "si la escuela no enseña a utilizar las pantallas, ¿quién puede enseñar?".

Luri recuerda que, cuando Nicholas Negroponte, el gurú de la tecnología dijo que las pantallas sustituirían a los libros, todos se apresuraron a reemplazarlos.

Ahora considera que se ha pasado a "demonizar las pantallas" y defiende la necesidad de recuperar los libros y aprender "de los centros que lo hacen bien".

El filósofo se muestra a favor de dar la mayor autonomía posible a los centros así como también habla de interpretar las investigaciones sobre los efectos de las pantallas en el aprendizaje: "No conozco ningún estudio que tenga una muestra suficientemente grande y que haya perdurado en el tiempo suficiente como para extraer conclusiones definitivas".

Por último, considera que "la intención es la mejor" aunque insiste en la importancia de supervisar el uso de las pantallas y de no renunciar a enseñar a los alumnos cómo utilizarlas.

Papel versus pantallas

Por su parte, María Esther Álvarez, socióloga con más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos de formación, puntualiza a este medio que la cuestión no debería plantearse como "una guerra entre papel y pantalla", sino como una "decisión pedagógica sobre cuándo, cómo y para qué utilizar cada herramienta".

La experta advierte del riesgo de pasar "de un modelo de pantallas para todo a otro de pantallas para nada". A su juicio, la tecnología debe utilizarse cuando "aporta valor al aprendizaje y dejarse de lado cuando existen herramientas o metodologías más adecuadas".

"Las pantallas se han incorporado a las aulas y retirarlas de forma así generalizada, entiendo que supondría revisar metodologías, materiales y hábitos que ya están muy implantados. No olvidemos que nuestros niños y niñas nacen ya con una pantalla enfrente", reseña.

Asimismo, advierte que no "todo uso de la tecnología tiene un fin educativo, ni que cuanto más digital sea un aula, mejor será el aprendizaje".

En paralelo, sobre las habilidades que habría que apuntalar, destaca, sobre todo en los primeros años de escolarización "la comprensión lectora, la expresión oral, la escritura, el razonamiento matemático y la capacidad de concentración".

Por último, concluye que "la escuela no debe limitarse a protegerlos de la tecnología o prohibirla, sino que tiene que enseñarles a utilizarla con criterio".

Madrid, pionera La Comunidad de Madrid fue la primera región española en aprobar la eliminación del uso individual de dispositivos digitales en Educación Infantil y Primaria en los centros sostenidos con fondos públicos. La normativa, que comenzó a aplicarse en el curso 2025/2026, busca reducir los riesgos derivados del uso temprano, intensivo o inadecuado de la tecnología. El decreto prohíbe el uso individual de ordenadores y tabletas en estas etapas, así como los deberes y otras tareas evaluables que requieran su utilización fuera del horario escolar. El uso compartido está permitido con fines pedagógicos, bajo la supervisión del profesorado y con límites de tiempo en función de la edad de los escolares.

Informe GEM

Las restricciones al uso de dispositivos digitales en los centros educativos se han extendido en los últimos años, aunque buena parte de las medidas se centran en los teléfonos móviles y no en las herramientas tecnológicas empleadas con fines pedagógicos.

Según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM) de la UNESCO, 114 sistemas educativos cuentan con prohibiciones de ámbito nacional sobre el uso de teléfonos móviles en las escuelas, lo que representa el 58 % del total.

El pasado lunes, 23 de noviembre, el Gobierno de Dinamarca anunció un acuerdo para prohibir el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos personales con acceso a internet en los centros escolares a partir del curso 2027/2028.

La medida afectará tanto a las clases como a los recreos y las actividades extraescolares. También contempla el filtrado de contenidos en las redes escolares, aunque permitirá seguir utilizando ordenadores y tabletas personales cuando formen parte de las actividades de aprendizaje programadas por el centro.

Otro caso es el de Francia donde la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros escolares se remonta a 2018. La prohibición no estuvo exenta de polémica. Los sindicatos argumentaron que la norma atentaba contra la libertad pedagógica de los docentes.

Otros países europeos, como Países Bajos, Italia, Hungría y Finlandia, han introducido restricciones en los últimos años, con distintos grados de aplicación y excepciones.

En Suecia, el Gobierno ha impulsado la recuperación de los libros de texto impresos y ha destinado recursos públicos a reforzar las bibliotecas escolares y fomentar la lectura.