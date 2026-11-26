Las obras del campus avanzan según los plazos previstos e incluirán instalaciones de última generación con hospital simulado y laboratorios especializados.

La oferta inicial incluirá los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, ampliándose en el segundo año con Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.

La Universidad Europea abre una nueva oficina de atención en la zona de Los Campos en Gijón para informar a futuros estudiantes y familias.

La Universidad Europea continúa dando pasos hacia adelante en su implantación en Asturias con la apertura de su nueva oficina, ubicada en pleno corazón de Gijón. Con la mirada puesta en el inicio de la actividad académica del Centro Universitario Universidad Europea Asturias en el curso 2027-2028,.

Este nuevo espacio acerca el proyecto a los futuros estudiantes y sus familias, que podrán recibir atención presencial y personalizada hasta la finalización de las obras del campus.

Situada en la zona de Los Campos, en la confluencia de la calle Luciano Castañón y la avenida de la Costa, la nueva Oficina permitirá conocer todos los detalles del proyecto universitario, desde su modelo académico hasta las futuras instalaciones y los procesos de acceso y admisión.

Esta atención presencial se complementa con una página web específica para el Centro Universitario Universidad Europea Asturias y un teléfono de contacto, que amplían las vías de información para los futuros estudiantes.

Mientras, las obras del futuro centro de la Universidad Europea en Gijón siguen avanzando según los plazos previstos. Actualmente, a la vez que se mantienen los trabajos de cimentación, se comienzan a ejecutar los pilares de la planta sótano que permitirán, en los próximos días, comenzar con el forjado de planta baja.

Con el avance de las obras y la apertura de la nueva Oficina, la Universidad Europea continúa materializando su llegada a Asturias y dando forma a un proyecto que ampliará las oportunidades de formación universitaria en Ciencias de la Salud en el Principado.

La UE en Asturias

El Centro Universitario Universidad Europea Asturias iniciará su actividad académica en el curso 2027-2028 con los grados en Medicina, Odontología, Psicología y Farmacia, una oferta que se ampliará en el segundo año con Enfermería, Biomedicina y Fisioterapia.

Con ellos, la institución trasladará a Asturias su modelo de aprendizaje experiencial, en el que la práctica se incorpora desde las primeras etapas de la formación.

Para ello, el futuro campus contará con instalaciones de última generación, entre las que destacan un hospital simulado y laboratorios especializados. En estos espacios, los estudiantes podrán entrenar procedimientos, resolver casos clínicos y desarrollar habilidades antes de enfrentarse a situaciones reales con pacientes.

Este modelo combina la simulación clínica con las prácticas en centros sanitarios, fomentando el razonamiento clínico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, sin perder de vista la importancia de una atención cercana y humana.