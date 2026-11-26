Países como Dinamarca también han anunciado la prohibición total de móviles y dispositivos electrónicos privados en las escuelas a partir del curso 2027/2028.

El programa educativo de la formación incluye además sustituir la LOMLOE, mayor exigencia para pasar de curso y una prueba de acceso a la universidad única en España.

El plan del PP busca que la lectura y la escritura se aprendan prioritariamente en papel, garantizando dispositivos de apoyo solo para alumnos con discapacidad.

El Partido Popular propone en su programa electoral retirar las pantallas individuales en las aulas para los alumnos de tres a 12 años.

El Partido Popular retirará, si gobierna tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, las pantallas en los primeros años de escuela.

Así lo refleja la propuesta 210 del programa electoral de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso Europa Press y que estaba oculta hasta ahora en el documento que recoge los compromisos del partido.

De este modo, los populares proponen fijar que la lectura y la escritura se aprendan en papel y que de los tres a los 12 años se priorice el aprendizaje sin pantallas individuales en el aula.

El PP asegura que acordará esta medida con todas las comunidades autónomas y destaca que los libros y el cuaderno "volverán a ser las herramientas prioritarias de los primeros años". "Y, por supuesto, el alumno que por una discapacidad necesite un dispositivo de apoyo lo seguirá teniendo", precisa.

El documento Reconstrucción Nacional, que recoge los compromisos del PP de cara a las elecciones del 29N, incluye, entre otras propuestas educativas, un nuevo marco que sustituya a la LOMLOE, una mayor exigencia para pasar de curso o una prueba de acceso a la universidad común en toda España.

Dinamarca, pionera

Pese a todo, ya hay países de Europa que están aplicando este tipo de normas. Es el caso de Dinamarca. El Gobierno danés prohibirá el uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las escuelas a partir del próximo curso 2027/2028.

Así lo ha anunciado este lunes el Ejecutivo de Dinamarca, tras un acuerdo con el Partido de la Unidad y la Alternativa con el que "buscan garantizar la tranquilidad, la concentración y la presencia en la escuela eliminando por completo el uso de pantallas privadas durante la jornada escolar y las actividades extraescolares".

Según el Gobierno danés el objetivo es "fomentar la calma y la concentración en el entorno escolar, limitando las distracciones digitales".

En este sentido, ha argumentado que, en PISA 2025, el 36 por ciento de los estudiantes daneses indicaron que se distraen con dispositivos o medios digitales durante la mayor parte o la totalidad de las clases de ciencias, una proporción mayor que en 2022 y superior a la media de la OCDE del 28 por ciento.

"Los niños deberían poder ir a la escuela sin ser constantemente interrumpidos por, por ejemplo, las redes sociales, las compras en línea y los videojuegos. Deberían poder concentrarse en las clases, sumergirse en una tarea y estar con sus compañeros. No podemos simplemente dejar esa responsabilidad en manos del profesor o la escuela", ha afirmado el ministro de Educación, Magnus Heunicke.