CONCAPA pide paralizar el decreto de ratios, exige financiación equitativa y denuncia falta de diálogo y de vote formal en el Consejo Escolar del Estado.

Los centros de FP privada rechazan las nuevas exigencias de instalaciones y equipamiento por considerarlas discriminatorias y un riesgo para su supervivencia.

Las patronales y el sindicato FSIE advierten de que reducir la ratio sin financiación amenaza 60.000 empleos y la viabilidad económica de 4.000 centros.

Organizaciones de la educación privada y concertada estudian recurrir ante el Supremo los dos reales decretos aprobados sobre ratios y Formación Profesional.

Las reacciones a los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros en materia educativa no se han hecho esperar.

Las organizaciones de la enseñanza privada y concertada estudian recurrir ante el Tribunal Supremo los dos reales decretos que reducen las ratios escolares y establecen nuevos requisitos para los centros de Formación Profesional (FP).

Escuelas Católicas, ACADE y CECE, con el apoyo de CEOE y CEPYME, advierten de que las nuevas exigencias comprometen la viabilidad económica de numerosos centros educativos y reclaman financiación para afrontar su aplicación.

A estas críticas se suman la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), que alertan de las consecuencias económicas, laborales y sociales de aplicar las medidas sin garantizar los recursos necesarios.

Tribunal Supremo

Las organizaciones de la enseñanza privada y concertada han expresado en un comunicado conjunto su "profunda indignación y rechazo" ante unas normas que, aseguran, ponen en riesgo la continuidad de cientos de escuelas infantiles y centros privados de FP en toda España.

Las patronales cuestionan que el Gobierno haya aprobado ambos decretos a cinco días de las elecciones generales, denuncian la falta de diálogo con los sectores afectados y califican la tramitación de "extraordinariamente acelerada".

Una de sus principales preocupaciones es el impacto económico de la reducción del número de alumnos por aula.

Además, advierten de que el incremento de los costes de personal, unido a la disminución de los ingresos por la pérdida de plazas, puede hacer inviable la actividad de miles de escuelas infantiles privadas.

Respecto al decreto de garantía de calidad de los centros de FP, cuestionan la obligación de ofertar un número mínimo de ciclos o niveles formativos, disponer de determinados espacios y equipamientos tecnológicos y acreditar compromisos previos con empresas.

Las patronales consideran discriminatorio que la mayoría de estas exigencias no se apliquen en los mismos términos a todos los centros del sistema de FP.

Entienden que esta diferencia de trato compromete la igualdad de condiciones entre los distintos modelos educativos y amenaza la libertad de enseñanza, de creación de centros y de empresa, derechos reconocidos en la Constitución.

60.000 empleos

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) advierte de que la reducción de ratios sin financiación pone en riesgo 60.000 empleos y la viabilidad de 4.000 centros privados.

El sindicato alerta también de que un eventual cierre de escuelas infantiles privadas podría dejar a numerosas familias sin plaza para sus hijos ante la insuficiencia de la oferta pública para absorber las plazas que desaparezcan.

FSIE recuerda que el propio Consejo Escolar del Estado, pese a emitir un dictamen favorable, advirtió de que la medida "precisará de un incremento de recursos humanos y materiales".

La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), que representa a más de 3,5 millones de familias, reclama al Gobierno la paralización del decreto de ratios y una evaluación previa de su impacto económico, educativo, laboral y social.

Comparte el objetivo de mejorar la atención individualizada del alumnado, pero exige recursos para hacerlo posible.

"Reducir las ratios sin garantizar la financiación necesaria puede producir un efecto contrario al que se pretende: pérdida de plazas escolares, destrucción de empleo, dificultades para la sostenibilidad de los centros e incluso la desaparición de proyectos educativos consolidados", advierte su presidenta, María Ángela Melero Camarero, en un comunicado.

Melero subraya que el cierre de un centro no supone únicamente la pérdida de una plaza escolar, sino también la desaparición de un proyecto educativo elegido por las familias, la ruptura de vínculos personales y afectivos y nuevas dificultades para la conciliación familiar y laboral.

"No queremos que una medida destinada a mejorar la educación de nuestros hijos termine privándoles de la posibilidad de recibirla en el centro que sus familias han elegido", afirma.

La presidenta de CONCAPA reclama, además, una financiación suficiente y equitativa para afrontar las nuevas exigencias en materia de climatización, accesibilidad, seguridad y adecuación de las instalaciones de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

"Si las exigencias son las mismas, las garantías de financiación también deben serlo", sostiene Melero, quien rechaza que el coste de estas medidas recaiga sobre las familias o limite su libertad de elección de centro.

La confederación cuestiona también el procedimiento seguido en el Consejo Escolar del Estado. Según denuncia su presidenta, se suprimió el debate y la votación inicialmente previstos, impidiendo a su Comisión Plenaria pronunciarse sobre el informe en su conjunto.

CONCAPA pide al Gobierno que abra un proceso de negociación con todos los sectores de la comunidad educativa y garantice la participación efectiva de los representantes de las familias.