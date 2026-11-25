El colapso agrava el colapso de un sistema que ya acumulaba 79.280 expedientes pendientes al cierre de 2025, afectando especialmente al sector sanitario.

La plataforma Homologación Justa Ya denuncia falta de previsión en un servicio que frena una media estimada de más de 4.200 solicitudes mensuales.

El Ministerio de Ciencia trabaja en un nuevo sistema electrónico sin fecha de reapertura y confirma que no existen vías alternativas presenciales para realizar el trámite.

La subsede electrónica de Universidades lleva paralizada desde el 22 de octubre por vulnerabilidades de seguridad, impidiendo iniciar la homologación de títulos extranjeros.

Más de un mes sin poder iniciar los trámites para homologar o declarar la equivalencia de títulos universitarios extranjeros en España.

La subsede electrónica de la Secretaría General de Universidades lleva desde el 22 de octubre sin admitir nuevas solicitudes y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades todavía no ha anunciado cuándo volverá a estar disponible este servicio.

"No se pueden presentar nuevas solicitudes que no sean online, hasta que se restablezca el servicio". Esta fue la respuesta que recibió EL ESPAÑOL al consultar con una operadora del teléfono de atención ciudadana 060 sobre la posibilidad de realizar estos trámites por una vía alternativa a la plataforma electrónica.

El cierre se produjo como medida preventiva ante la "detección internacional de vulnerabilidades críticas", según informó el departamento que dirige Diana Morant.

El pasado 13 de noviembre, el Ministerio anunció la reapertura parcial de la subsede electrónica y, desde entonces, los usuarios pueden consultar expedientes en curso, aportar documentación, descargar justificantes y recibir requerimientos, comunicaciones y resoluciones.

Sin embargo, la presentación de nuevas solicitudes continúa suspendida.

Según indica el Ministerio en su página web, está trabajando en la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema electrónico con mejoras técnicas y de seguridad, aunque no ha comunicado una fecha para su entrada en funcionamiento.

Por su parte, la plataforma Homologación Justa Ya, con la que se ha puesto en contacto este periódico, denuncia una "falta de previsión" ante el cierre de la subsede.

Además, cuestiona que la Administración no haya garantizado la continuidad de un procedimiento que considera fundamental para quienes necesitan obtener el reconocimiento de sus títulos universitarios extranjeros.

4.200 trámites

En 2025 se presentaron 51.079 solicitudes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios extranjeros, según los datos oficiales del Ministerio. Esta cifra supone, a priori, una media de 4.257 solicitudes al mes.

A pesar de esta suspensión, los retrasos ya se acumulaban antes de octubre. Al cierre de 2025, el Ministerio contabilizaba 79.280 expedientes pendientes de resolución, pese a que durante ese año había resuelto 85.564 solicitudes, más del doble que en 2024, cuando se resolvieron 39.975.

Real Decreto 889/2022 Establece un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar las solicitudes de homologación y equivalencia desde su entrada en el registro electrónico, sin perjuicio de las suspensiones previstas legalmente. Transcurrido ese plazo sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada por silencio administrativo. La homologación permite reconocer los títulos extranjeros que habilitan para ejercer profesiones reguladas en España, mientras que la declaración de equivalencia acredita su nivel académico. Ambos procedimientos afectan tanto a ciudadanos españoles que han estudiado en el extranjero como a titulados de otros países.

Las dificultades para homologar títulos médicos extranjeros ya habían generado controversias antes del cierre de la plataforma. Medicina, por ejemplo, concentró el 79,7% de las homologaciones favorables en 2025, con 30.303 resoluciones.

El pasado mes de agosto, EL ESPAÑOL informó de las denuncias de médicos extranjeros que aseguraban no poder iniciar sus solicitudes utilizando únicamente el pasaporte, pese a que la normativa permite este documento de identificación.

Por su parte, el Ministerio reconoció que se habían producido incidencias técnicas a principios de agosto, pero aseguró que habían sido corregidas y que los solicitantes residentes en el extranjero podían realizar el trámite con su pasaporte.

2,2 millones a INECO

Los problemas de tramitación habían llevado al Ministerio a encargar en marzo de 2025 a la empresa de Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) trabajos de apoyo técnico y modernización de los procedimientos de homologación y equivalencia de títulos universitarios.

El encargo, firmado el 14 de marzo de 2025, tenía un presupuesto máximo de 2.224.799,51 euros y una duración inicial de doce meses y contemplaba el apoyo en la revisión de solicitudes, la automatización de tareas administrativas y la robotización de procesos para agilizar la gestión de expedientes.

En el documento del encargo, la Secretaría General de Universidades reconoce la insuficiencia de medios materiales y personales y justificaba la necesidad de recurrir a apoyo externo para optimizar los procedimientos existentes.

Entre los trabajos previstos figuraban la revisión de documentación, la identificación de tareas repetitivas susceptibles de automatización y el diseño de mejoras operativas y tecnológicas.

Preguntas escritas

La acumulación de expedientes también había llegado al Senado. El 4 de febrero de 2025, los senadores del Partido Popular Elena Castillo López, Carlos Yécora Roca y Melania Mur Sangrá registraron una pregunta escrita al Gobierno tras las quejas del movimiento Homologación Justa Ya, que representa a unas 5.000 personas afectadas por los retrasos.

Los parlamentarios preguntaron si el Ministerio estaba priorizando solicitudes de menos de seis meses o un año de antigüedad mientras otros expedientes acumulaban esperas de entre dos y siete años, y reclamaron información sobre los criterios utilizados para su tramitación.

En su respuesta del 19 de marzo, el Gobierno informó de las actuaciones para incorporar tecnologías de automatización e inteligencia artificial, así como del rediseño de la aplicación de solicitudes, el incremento de la plantilla y otras medidas destinadas a agilizar los procedimientos.

Al cierre de esta publicación, el Ministerio no ha respondido a este medio sobre las alternativas para presentar solicitudes, los plazos de reapertura ni el número estimado de solicitudes afectadas por la suspensión.