ANPE reclama proteger la salud mental de los docentes, bajar las ratios en las aulas, reducir la carga burocrática y reconocer al profesor como autoridad pública.

El 72% del profesorado atendido manifiesta ansiedad y las bajas médicas subieron al 19,1%, afectando en mayor medida a los docentes con más de 15 años de trayectoria.

Las actuaciones del servicio Defensor del Profesor de ANPE aumentaron un 20% respecto al curso anterior, registrando un total de 2.402 intervenciones por conflictos escolares.

Casi 250 profesores fueron agredidos por alumnos y familiares en el curso 2025/2026, destacando que los ataques físicos de las familias se duplicaron de 33 a 65 casos.

Casi 250 profesores han sido agredidos por sus alumnos y familiares en España en el último curso 2025/2026. Concretamente, las agresiones físicas de familiares al profesorado se han duplicado en el último año al pasar de 33 casos en 2024-2025 a 65 en 2025-2026.

En el mismo periodo, los ataques de alumnos a docentes han aumentado casi un 30%, pasando de 141 a 180 episodios. El total: 245 casos. 245 heridas a la moral en la docencia española.

Estos datos figuran en el informe anual del Defensor del Profesor de ANPE correspondiente al curso 2025-2026, presentado este jueves en Madrid. El servicio registró un incremento de la demanda hasta alcanzar las 2.402 actuaciones, frente a las 2.004 del curso 2024-2025 —un 20% más—, las 2.101 de 2023-2024 y las 1.948 de 2022-2023.

Tras más de dos décadas de actividad, este servicio sindical suma 48.723 intervenciones. Desde ANPE advierten de que el balance recoge sólo una parte de la situación en los centros, ya que los docentes acuden a esta vía cuando no obtienen respuesta por parte de la Administración.

El documento detalla el impacto en la salud del colectivo: el 72% de los profesores atendidos manifiesta ansiedad, frente al 71,3% del curso previo, mientras que las bajas médicas suben del 17,3% al 19,1%. La depresión se mantiene en un 11,4%, frente al 11,7% anterior.

Por antigüedad, el 30,9% de los docentes que notificaron incidencias y aportaron este dato suma más de 15 años de trayectoria (29,4% el curso anterior). Este tramo concentra el mayor porcentaje de bajas (21,7%) y depresión (15,2%). Los docentes con entre 10 y 15 años de experiencia registran la tasa más alta de ansiedad (78,2%).

La coordinadora estatal del Defensor del Profesor, Teresa Hernández, señala el deterioro del bienestar emocional docente como uno de los focos del informe y denuncia que el profesorado asume funciones añadidas a la enseñanza sin medios para afrontarlas.

Más faltas de respeto

En términos absolutos, todas las tipologías de conflicto crecen respecto al curso anterior. Encabezan la lista las faltas de respeto, presentes en el 33,3% de los expedientes (800 casos frente a los 608 de 2024-2025), seguidas de las falsas acusaciones, con un 30,2% (725 frente a 571).

A continuación se sitúan las dificultades para impartir clase, con un aumento de un 20,4% (491 frente a 346); las denuncias en el centro o ante la Inspección, también con un 20,4% (491 frente a 342); y las situaciones de acoso, con un 17,4% (417 frente a 320).

Según el origen de la incidencia, los conflictos provocados por el alumnado representan el 41,3% del total (993 casos) y los generados por las familias suponen el 33,5% (804). Dentro del primer grupo aumentan las dificultades para dar clase (del 17,3% al 20,4%), las faltas de respeto (del 17,2% al 18,7%) y las agresiones físicas, que suben de 141 a 180.

En los enfrentamientos con las familias predominan las falsas acusaciones (21,1%), las faltas de respeto (17,4%) y las denuncias (16,4%), además de duplicarse las agresiones físicas, de 33 a 65.

Por etapas educativas, los docentes de Secundaria y Formación Profesional concentran más conflictos con los estudiantes, mientras que los de Infantil y Primaria los registran en mayor medida con los familiares.

Asimismo, los problemas con la Administración, los equipos directivos u otros compañeros —vinculados a la falta de respaldo— suben al 47,0% (43,6% el curso previo). Solo el 24,7% afirma haber recibido apoyo de la Inspección u otras instancias (31,6% el año anterior). En cuanto al Defensor del Profesor, el 88,6% recibió asesoramiento y el 65,6%, apoyo personal y emocional.

Las reivindicaciones de ANPE

Ante este balance, la vicepresidenta de ANPE, Sonia García, vincula el repunte de actuaciones con los retos que afronta el sistema educativo y con la complejidad social que se traslada a las aulas. García ha reclamado “un mayor respaldo institucional y una reducción de la carga burocrática” para responder a las exigencias actuales del puesto.

Para abordar la situación, la dirigente sindical plantea tres líneas de actuación a las administraciones: aprobar el Estatuto de la Función Pública Docente, dotar de recursos a los centros mediante la bajada de ratios y la incorporación de especialistas de atención a la diversidad, y proteger la convivencia y la salud mental reconociendo al profesor como autoridad pública.

El sindicato pide aplicar protocolos de protección frente a la violencia contra el profesorado y medidas de atención directa para los docentes agredidos. También reclama un informe estatal sobre la convivencia escolar, un estudio sobre la salud docente y un plan de prevención de patologías mentales que incluya atención sanitaria, cobertura psicológica y asistencia jurídica sin coste a cargo de la Administración.

A ello suma la petición de catalogar la ansiedad, la depresión y otras afecciones mentales como enfermedades profesionales del sector.

En la organización interna de los centros, ANPE exige reducir el horario lectivo del coordinador de bienestar para que pueda ejercer sus funciones, disminuir la burocracia mediante personal administrativo en todos los colegios e institutos, garantizar la continuidad de las programaciones docentes y rebajar las ratios en todas las etapas.

Por último, el sindicato insiste en desarrollar un estatuto docente que regule los derechos y deberes del colectivo y defina una carrera profesional. ANPE subraya que todos los protocolos y proyectos educativos deben contar con una memoria presupuestaria y que la educación debe situarse como prioridad de Estado.