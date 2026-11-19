ANPE reclama la implantación de una ley de autoridad del docente en todas las autonomías y que la ansiedad y la depresión se reconozcan como enfermedades profesionales.

Las agresiones físicas registradas se duplicaron hasta alcanzar los 65 casos, mientras que las agresiones de alumnos a profesores pasaron de 133 a 153.

Siete de cada diez docentes reportan síntomas de ansiedad y el 19 % ha necesitado baja laboral, con un incremento de los casos de depresión.

Las quejas del profesorado atendidas por el sindicato ANPE aumentaron un 20 % en el curso 2025-2026, alcanzando los 2.400 avisos por faltas de respeto, acoso y agresiones.

Las quejas de los docentes aumentaron un 20 % en el curso 2025-2026 en relación al anterior ante más faltas de respeto, de falsas acusaciones, de acoso y hasta de agresiones físicas: un total de 2.400 llamadas recibió el defensor del profesor que elabora el sindicato docente ANPE.

Según la memoria presentada por ANPE este jueves y derivada de atender a docentes víctimas de situaciones de conflictividad en los centros educativos, siete de cada diez profesores reportaron síntomas de ansiedad.

El 50 % que se dirigió al defensor del profesor señaló problemas con la administración (1.200 quejas), el 41,3 % problemas con el alumnado (casi 1000 denuncias frente a las 854 del curso anterior), y el 35,5 % problemas con las familias de los alumnos (804 casos frente a 689 de hace un año).

Del total de los 2.402 avisos, el 68,5 % de las quejas las realizaron mujeres.

El informe señala que los docentes con más de 15 años en la profesión y los que llevan entre 5 y 10 años son los que más situaciones de conflictividad sufren: son el entorno del 30 % de los que recurren al defensor en cada caso.

No obstante, los avisos y las quejas empiezan cada vez más pronto y en el curso 2025-2026, el 14 % del profesorado que llevaba ejerciendo entre 1 y 5 años recurrió a este defensor frente al 12,4 % del curso anterior.

El 42,6 % de las quejas procedieron de docentes de secundaria y un 39 % de primaria, dos puntos más que en 2024-2025.

"No podemos aislar lo que pasa en la sociedad con las aulas porque es un reflejo, un termómetro. Tenemos una sociedad más compleja, polarizada y crispada y todo eso se ve en las aulas", ha puntualizado la vicepresidenta de ANPE, Sonia García.

Conflictos con alumnos

La mitad de los profesores de secundaria que dieron avisos era por problemas con sus alumnos y en el caso de la FP de grado básico fueron el 75 % de los docentes.

En la etapa de infantil, la mitad del profesorado que recurrió al defensor del docente reportó problemas con las familias.

Por otra parte, los profesores que están en su primer año de trabajo son los que en mayor medida indican más conflicto con el alumnado, mientras que los de más de 10 años de experiencia lo tienen sobre todo con las familias.

Suben las bajas laborales

El 72 % de los avisos que tuvo el defensor del profesorado de ANPE fue por problemas de ansiedad, un dato ligeramente superior al del curso pasado, al igual que el porcentaje vinculado a la depresión, que fue del 11,4 %.

Sin embargo, las bajas laborales han aumentado: el 19 % ha reportado esta situación, frente a un 17 % del curso anterior.

Las bajas han sido más frecuentes entre los profesores con más antigüedad y las depresiones en los de primaria y también con más años de experiencia.

Las bajas en FP básica fueron señaladas por el 25,3 % y en infantil y primaria por el 22 % y el 20 %, respectivamente.

Faltas de respeto y acoso

Las quejas por faltas de respeto y por falsas acusaciones son las principales (800 y 725, respectivamente): cerca de seis de cada diez denunciantes hace alusión a este tipo de problemas, y un 20,4 % señala conflictividad a la hora de dar la clase (492 casos).

Las situaciones de acoso también han aumentado y son señaladas por el 17,4 % frente a un 16 % del curso pasado. Los avisos por amenazas representan el 9,7 % de las denuncias y por agresiones físicas el 2,7 % (1,6 % de hace un año).

En total se han reportado 417 casos de acoso, 233 de amenazas y 65 de agresiones físicas, el doble que hace un año.

También se denunciaron 153 agresiones de alumnos a profesores ante las 133 del curso anterior.

Bajo apoyo de la inspección

Casi el 25 % del profesorado recibió apoyos, menos que el año pasado (el 32 %) y mientras el apoyo de la Inspección de Trabajo fue para el 10,3 % de los avisos.

"Muchas veces se sienten solos. Hay que ir a hablar con el docente porque el docente no se siente respaldado en ocasiones por la dirección", ha insistido la coordinadora estatal del defensor del profesor, Teresa Hernández, que ha pedido a un nuevo gobierno un acuerdo de mínimos en Educación.

ANPE insiste en que todas las comunidades autónomas deberían desarrollar una ley de la autoridad del docente, que apunta la Lomloe, y que contemple la presunción de veracidad del profesor y tipifique como delito el atentado contra la autoridad en el ejercicio de su profesión.

Inciden en la bajada de ratios, de jornada lectiva y de burocracia, en que haya una enfermera escolar en todos los centros y se reconozcan los problemas de salud mental, la depresión y la ansiedad como enfermedad profesional.