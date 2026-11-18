El texto salió adelante con el respaldo del PPdeG, mientras que BNG y PSdeG votaron en contra al criticar la falta de presupuesto y de consenso.

La ley veta el 'teachtoking', prohíbe grabar o difundir clases y exámenes sin permiso, extiende la autoridad docente al ámbito digital y reconoce el derecho a la desconexión.

La norma establece un modelo pedagógico híbrido que prohíbe el uso de móviles salvo fines académicos desde 3.º de la ESO y prioriza el papel en Primaria.

Galicia aprueba la primera Ley de educación digital de España, regulando de forma integral los derechos y deberes de docentes, alumnado y familias ante la tecnología y la IA.

El Parlamento gallego ha aprobado definitivamente la Ley de educación digital, que regula el uso de la tecnología y la inteligencia artificial (IA) en las aulas. Galicia se convierte así en la primera comunidad autónoma de España con una legislación específica en esta materia.

El texto es también pionero a nivel europeo al plantear un enfoque integral que abarca a docentes, alumnado y familias, regulando sus derechos y deberes "de forma clara". Esta regulación no se ha abordado aún a nivel nacional y podría servir de base para futuras normativas autonómicas.

La votación ha salido adelante con los votos a favor del PPdeG, la abstención de Democracia Ourensana y el rechazo de BNG y PSdeG. De hecho, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidade e FP de Galicia, Román Rodríguez, presentó el texto como "uno de los proyectos legislativos más extensos de nuestra historia democrática".

Explicó que nace tras un año de trabajo y la recopilación de 900 aportaciones, participando "más de 900 expertos". Así, Rodríguez definió la ley como "oportuna" y "necesaria", destacando que abre "camino a nivel europeo" con un "modelo híbrido" que mantiene el "conocimiento, el pensamiento crítico, el respeto, la igualdad y la convivencia".

"Hoy la clave no está en elegir entre tecnología sí o no, sino en cómo incorporarla a la enseñanza con un modelo híbrido y con sentido", afirmó. Añadió que "la ley no quiere caer en visiones absolutistas" y se desmarcó de las críticas al modelo Edixgal, revisado tras 10 años para retomar el papel.

Por su parte, el diputado ‘popular’ Julio García Comesaña citó una encuesta del Instituto Galego de Estadística (IGE) según la cual el 92,2% de las familias considera importante regular la tecnología educativa. Señaló que fija "principios, derechos y garantías".

"Estamos hablando de algo importante, de cómo la tecnología entra en nuestra vida y en la de los niños sin que nos coma, y esta ley va por ahí. Nos prepara para lo que vamos a tener en nuestros móviles dentro de un año o dentro de cuatro", resumió García Comesaña.

El diputado negó la improvisación y detalló que en febrero de 2025 se abrió una consulta pública con 660 propuestas, creándose cinco grupos con 50 docentes que aportaron 32 medidas. También advirtió: "La transformación digital tiene riesgos que no debemos ignorar, de ahí la importancia de regular".

Qué cambia en las aulas

La norma prohíbe los móviles en los centros y sólo permite su uso pedagógico desde 3.º de la ESO. Además, habilita el empleo individual de medios digitales desde 5.º de Primaria, priorizando hasta ese curso los libros, las libretas, el papel y el bolígrafo.

El texto impulsa un modelo híbrido que sitúa la tecnología al servicio de la educación sin sustituir a los libros. Se apoya en el principio de gradualidad en Primaria y en el de fundamentación científica, que exige una "revisión continua" según estudios sanitarios y evolutivos independientes.

Sobre la inteligencia artificial, la ley delimita su uso pedagógico como apoyo en determinadas tareas docentes y bajo supervisión humana. Asimismo, extiende al entorno digital la autoridad pública del profesorado y reconoce por ley el derecho a la desconexión digital fuera del horario lectivo.

La regulación prohíbe grabar y difundir clases presenciales o en línea y tutorías sin autorización, así como publicar exámenes en redes sociales. También veta el teachtoking, impidiendo que los docentes difundan en redes contenidos del aula donde aparezca alumnado.

Las críticas de la oposición

BNG y PSdeG votaron en contra al calificarla como una "norma enunciativa que solo genera titulares" y denunciar falta de diálogo. Comesaña reprochó que no optasen "por lo menos" por la abstención y los acusó de oponerse por "motivos ajenos a la norma" tras recordar que "en la ponencia hubo una abstención".

La nacionalista Cristina Fernández justificó el rechazo del BNG al advertir conflictos con los derechos de docentes, centros, alumnado y familias, y criticó que el PP rechazara incluir "mínimos" para garantizar el gallego en plataformas educativas. Desde el BNG resumieron: "No hubo consenso y tenían mucha prisa".

El socialista Aitor Bouza reconoció la necesidad de regular, pero afirmó: "Esta no es la ley que necesita el sistema educativo gallego". Denunció la falta de memoria económica presupuestaria, advirtiendo que sin recursos será un "catálogo de buenas intenciones", y acusó al PP de priorizar ser la primera comunidad frente a la educación inclusiva.