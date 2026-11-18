Convocan una nueva huelga de estudiantes "política" a nivel europeo el 20-N: en España se siguen perdiendo horas lectivas

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Estudiantes ha convocado una huelga estudiantil internacional para el 20 de noviembre a la que se sumarán alumnos de España, Francia, Alemania, Italia, Grecia y Gran Bretaña. La movilización abarca toda la jornada lectiva desde Secundaria hasta la Universidad para defender la educación pública y protestar contra el fascismo y el militarismo. Expertos advierten del impacto negativo en el aprendizaje y el estrés por la pérdida de horas lectivas, mientras que sindicatos como CCOO defienden el valor del desarrollo ciudadano mediante la protesta. Analistas señalan que las protestas coordinadas responden a un fenómeno de contagio internacional facilitado por las redes sociales, con precedentes históricos de movilización como las manifestaciones del Plan Bolonia.

"Abandonar las aulas". Es el llamamiento que hace en España el Sindicato de Estudiantes para el próximo 20 de noviembre, en una jornada de protestas a la que también se suman estudiantes de Francia, Alemania, Italia, Grecia y Gran Bretaña.

La organización encargada de impulsar el paro estudiantil en España es el Sindicato de Estudiantes, que ha llamado a los alumnos a participar en una jornada de movilizaciones coordinada con colectivos de otros países europeos.

Su objetivo es reunir a jóvenes de institutos y universidades para exigir una educación pública de calidad. Sin embargo la convocatoria se presenta en la web como una reivindicación "contra el fascismo, el militarismo y sus guerras".

El paro está dirigido al alumnado de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universidad y abarca toda la jornada lectiva. En Madrid, la manifestación está anunciada a las 12.00 horas entre Atocha y Sol.

Horas perdidas

La llamada a vaciar las aulas, además de las reivindicaciones sociales y educativas, deja un efecto en los estudiantes que no dan cuenta las plataformas u organizaciones convocantes: la pérdida de horas de clase.

En referencia a ello, la presidenta de la Comunidad Isabel Díaz Ayuso lamentó días atrás que los alumnos de Madrid hayan perdido "270.000 horas de clase por las huelgas de la izquierda".

También aseguró que se promueven huelgas a "manos de activistas que no representan a nadie".

Ana Roa, coordinadora de la sección de Pedagogía y Psicopedagogía del CDL Madrid, sostiene que "la pérdida de horas de clase debido a una huelga educativa afecta notablemente a los estudiantes".

"Tanto sus ritmos de aprendizaje como la organización de las evaluaciones pueden verse alterados, puesto que el calendario escolar no se alarga y no se recuperan dichas horas, ni al final del trimestre ni a lo largo del año académico".

A su vez, puntualiza que la situación "conlleva un aumento del estrés en los propios alumnos debido a que la materia se acumula y requiere mayor carga de estudio autónomo en casa."

"Si los cursos son decisivos, como segundo de Bachillerato ante el acceso a la Universidad, la presión se acrecienta y el impacto emocional es mayor, los estudiantes se enfrentan a una incertidumbre compleja ya que se reduce el tiempo de preparación de las asignaturas en el aula", concreta la experta.

Por último, concluye que "se acelera el temario y los profesores suelen impartir a mayor velocidad los contenidos, por lo que el estrés también se acentúa en los alumnos."

"Como consecuencia, la dinámica familiar se resiente porque los progenitores se encuentran con hijos nerviosos, ansiosos, irritables y/o con dificultades para conciliar el sueño debido a la ruptura de su rutina académica".

Los sindicatos, sin embargo, no lo ven así.

Desde CCOO comentan que en la huelga estudiantil en Europa los estudiantes reivindican lo que llevan reivindicando los sindicatos, que es "una educación pública de calidad y rechazamos las políticas privatizadoras del sistema universitario".

Además, aseguran que "hay otro tipo de reivindicaciones contra la represión, contra la violencia, en definitiva pues los estudiantes se vuelven a mover por una sociedad mejor y por una educación mejor".

Sobre la pérdida de horas, puntualizan que es "un día de movilización, un día de huelga, un día de manifestarse y la educación no solo es ir a clase, sino también poder desarrollarse como ciudadano".

Asimismo, puntualizan que perder una hora de clase, más o menos, no creen que influya en muchos años de carrera académica y, al contrario, destacan el aprendizaje de la lucha por una sociedad mejor.

Desde el Sindicato alegan que la huelga estudiantil europea plantará cara a los que les "niegan el futuro". Queda que ver si los reclamos se materializan en cambios en materia educativa.

De la facultad a la urna

La aspiración de llevar el pulso de las movilizaciones estudiantiles más allá de las aulas no es nueva ni de ámbito local, aunque sus efectos difieren de un país a otro.

En el caso de Serbia, la Lista Estudiantil ganó las elecciones parlamentarias del pasado 25 de octubre con una candidatura integrada por profesores y personalidades de la sociedad civil elegidos desde las asambleas del movimiento.

Su origen no fue una reivindicación educativa, sino la exigencia de responsabilidades por el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que dejó 16 muertos el 1 de noviembre de 2024.

Día del Estudiante La convocatoria del 20-N llega tres días después del Día Internacional del Estudiante. La fecha recuerda la represión contra los universitarios checos del 17 de noviembre de 1939, cuando varios dirigentes estudiantiles fueron ejecutados y otros miles deportados a campos de concentración y se ordenó el cierre de las universidades checas.

Los manifestantes atribuyeron la tragedia a la corrupción y a la falta de controles en las obras de renovación. Durante casi dos años, el movimiento sostuvo bloqueos de facultades, marchas y protestas mediante una organización horizontal y sin líderes visibles.

Otro antecedente de este tipo de movilizaciones a nivel europeo y de manera organizada fueron las del 2008 y 2009 contra el Plan Bolonia.

Los universitarios de España, Francia, Italia, Alemania y Austria participaron en huelgas, encierros y manifestaciones contra la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior y lo que los participantes consideraban una mercantilización de la universidad pública.

A pesar de las protestas, España y el resto de los países firmantes siguieron adelante con el acuerdo.

Aquellas protestas, sin embargo, plantearon el interrogante sobre la influencia de las manifestaciones estudiantiles, su capacidad de réplica y cambio del rumbo político de los países.

La socióloga y politóloga Patricia Abad Rodríguez señala a EL ESPAÑOL que la coincidencia de protestas en distintos países podría apuntar a un "nuevo ciclo de movilización política", aunque advierte de que todavía es pronto para clasificarlas como parte de un mismo proceso.

Por su parte, Abad remarca que ver los cambios en algunos países "puede animar a los jóvenes de otros países a movilizarse". Es lo que la socióloga denomina efecto contagio o de demostración.

Además, remarca el papel de las redes sociales, que facilitan este intercambio al permitir conocer de inmediato lo que ocurre en otros lugares.