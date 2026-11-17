El encuentro contó con conferencias de Nieves Segovia, Stephen Heppell y Emilio del Río, abordando el impacto de la tecnología y los clásicos en la educación.

Docentes de los Colegios Internacionales SEK y la UCJC compartieron talleres sobre evaluación formativa, pensamiento crítico, metodología Harkness e inclusión.

Bajo el lema 'El lado humano de la innovación', la jornada centró el debate en el criterio docente para aplicar cambios e inteligencia artificial en las aulas.

La Universidad Camilo José Cela acogió el XII Simposio Felipe Segovia, que reunió a más de mil educadores para clausurar la Madrid Education Week.

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) acogió el pasado lunes el XII Simposio Felipe Segovia, que cerró la programación de la Madrid Education Week.

El encuentro anual reunió a más de mil docentes, investigadores y profesionales de los Colegios Internacionales SEK y de la UCJC.

Bajo el lema El lado humano de la innovación: cuando los educadores deciden qué merece la pena cambiar, la jornada situó el criterio de los profesores en el centro del debate: qué cambios introducir en las aulas, por qué impulsarlos y cómo valorar su impacto real en el aprendizaje de los alumnos.

Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group, abrió el encuentro con una intervención sobre el papel de las personas en la transformación educativa: "La innovación siempre ha sido humana, es la que nos permite el progreso y la que nos ha hecho mejores", afirmó.

En su reflexión sobre los desafíos de la inteligencia artificial, destacó la importancia de las relaciones personales. "Lo bueno que tiene la IA es que nos está obligando a replantearnos el calado y la importancia que tienen las relaciones humanas", señaló.

Colaboración académica

El bloque Balance y Horizonte SEK reunió a Gonzalo Martín-Villa, CEO de SEK Education Group; Jaime Olmedo, rector de la UCJC; e Iván Martínez, director general de SEK International Schools, para exponer las principales líneas de desarrollo de la institución.

Martín-Villa repasó el plan estratégico de SEK Education Group y destacó el talento de sus profesionales. Martínez abordó la colaboración entre los colegios y la universidad y explicó la creación de equipos de facilitadores para impulsar iniciativas con impacto en el aprendizaje.

También situó entre los retos inmediatos la revisión del modelo educativo del Aula Inteligente y el desarrollo de propuestas para acompañar mejor a los estudiantes.

Jaime Olmedo presentó un modelo para identificar, desarrollar y evaluar progresivamente el perfil competencial de cada alumno universitario durante su titulación, a partir de experiencias de aprendizaje y distintos indicadores.

La conferencia Ampliar lo posible corrió a cargo de Stephen Heppell, director de la Cátedra Felipe Segovia de Innovación para el Aprendizaje de la UCJC.

Su intervención abordó la creatividad de los estudiantes y las oportunidades de la tecnología. Entre los ejemplos del Proyecto Heppell, compartió el trabajo de un grupo de alumnos que presentó en South Summit propuestas para construir y optimizar el aula del futuro.

Experiencias educativas

Los talleres de aprendizaje se organizaron en dos rondas distribuidas en veinte aulas del Campus Castellana. Docentes de los colegios SEK y de la UCJC, junto con innovadores vinculados a la red internacional HundrED, compartieron proyectos desarrollados en distintas etapas y contextos educativos.

Las sesiones abordaron el aprendizaje interdisciplinar, la investigación, la evaluación formativa, el pensamiento crítico, la inclusión y el uso responsable de la IA.

Entre las experiencias figuraron el uso de esta tecnología como apoyo a la evaluación de proyectos creativos en SEK-Atlántico; una investigación sobre el navegante Lorenzo Ferrer Maldonado mediante entrevistas y un documental en SEK-Alborán; y las propuestas de la Clínica Jurídica de la UCJC para acercar a los estudiantes de Derecho a situaciones y casos reales.

También se presentaron experiencias de aprendizaje mediante el diálogo y la metodología Harkness, proyectos de ingeniería vinculados a problemas reales y propuestas de aprendizaje multisensorial, gamificación y atención a la diversidad.

La participación internacional incluyó iniciativas de SEK-Dublin, SEK-Riyadh y SEK-Qatar, además de organizaciones como Daydream Believers, Class2Class, Trinity College London, Efiwe, ubbu y Muyu Education.

Tras los talleres, Guillermo Delso expuso los avances de la institución en inteligencia artificial y Dima Farré Lagar presentó el proyecto Inteligencia compartida: una comunidad educativa ante la IA.

El escritor y profesor universitario Emilio del Río Sanz impartió la conferencia El papel del docente en tiempos de la Inteligencia Artificial: las lecciones de los clásicos. Jaime Olmedo clausuró el encuentro y recordó el propósito compartido de los colegios SEK y la UCJC de "construir una sociedad mejor a través de la educación".

El simposio completó una programación que incluyó el Global Education Forum Madrid 2026, dedicado al juicio y la responsabilidad humanos ante el avance de la IA, y el HundrED Innovation Summit 2026, donde se presentó la Global Collection 2027, integrada por cien innovaciones educativas de todo el mundo.