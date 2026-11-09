Rosa María Visiedo, rectora del CEU: "España necesita un pacto de Estado por la educación. La política no puede ser un vaivén"

Destaca la importancia de las humanidades ante el avance tecnológico, la internacionalización de los campus y la colaboración continua con las empresas a través de programas como las Aulas CEU-Empresa.

Propone agilizar la burocracia, dar mayor autonomía universitaria y pasar de una exigencia regulatoria ex ante a evaluaciones basadas en la confianza y en la transparencia de resultados ex post.

Defiende la necesidad de superar la tensión y polarización ficticia entre universidades públicas y privadas, pidiendo que el debate se centre únicamente en los criterios de calidad.

Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, reclama un Pacto de Estado por la educación al nuevo Gobierno tras las elecciones del 29-N para evitar continuos vaivenes políticos.

Rosa María Visiedo (Barcelona, 1961) es una trabajadora incansable. Recibe a EL ESPAÑOL en su despacho del rectorado de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, pese a no estar al 100 % por un pequeño catarro.

Hace falta algo más que unos repentinos y profundos cambios de temperatura capitalinos para alejar de los despachos a la rectora de la citada universidad. Licenciada en 1992 en Ciencias de la Información y Periodismo en la Universidad CEU Cardenal Herrera –ámbitos en los que es doctora desde 1998 por la Complutense–, Visiedo ha dedicado su vida al mundo universitario.

No sólo desde el área de la comunicación institucional, donde empezó, sino desde la docencia y de los órganos de gobernanza universitaria. De hecho, fue rectora desde 2011 hasta 2019 de la Universidad CEU Cardenal Herrera hasta llegar a dirigir, desde ese año y hasta la actualidad, la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

Allí ha recibido a este medio para hablar de una de las cosas que más le importan: la educación. Y desde su despacho ha reivindicado la necesidad de "un pacto de Estado educativo" que debería pilotar el nuevo Gobierno que se forme después de las elecciones generales del 29-N.

Está convencida de que es necesario ese pacto de Estado y de que un nuevo Ejecutivo debería gobernar el sistema universitario "desde la confianza"; rehuyendo de "la polarización" y el enfrentamiento entre la universidad pública y la privada; y "reduciendo la burocracia" a la hora de actualizar o renovar los currículos, entre otras cuestiones.

Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, este miércoles en Madrid. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Esa receta, a su juicio, hará que España pueda tener un sistema universitario más competitivo, internacional y adaptado a las necesidades del mercado laboral.

Son algunas de las conclusiones que ha expresado Rosa María Visiedo durante una conversación mantenida con EL ESPAÑOL. Así, el Observatorio de la Educación toma el pulso a la situación de Universidad ante las decisivas elecciones generales. Es la segunda de las cuatro entrevistas con presidentes y rectores.

Este 29 de noviembre España elegirá un nuevo Parlamento del que saldrá un nuevo Gobierno. En términos de Universidad, ¿nuestro país necesita una nueva Ley de Universidades?

Lo que necesitaría nuestro país es un verdadero Pacto de Estado por la educación. Es imprescindible porque las políticas educativas no pueden ser un continuo vaivén. Tienen que estar bien pensadas, tener un consenso importante y mantenerse en el tiempo, porque si no, no fructifican en la medida que deberían. Esto sería lo primero a pedir al nuevo Gobierno: acierto y generosidad para llegar a ese pacto de Estado.

Con la polarización existente, ¿cree que ese pacto de Estado sería posible?

No sé si sería posible, pero sería necesario. En los últimos años se ha polarizado mucho la política y tensionado a la sociedad. En el mundo universitario hay una polarización y tensión que no benefician al sistema.

Este enfrentamiento, muchas veces forzado e incluso ficticio, entre universidades públicas y privadas no trae nada bueno: genera desconcierto y falta de confianza en la ciudadanía.

Pese a ello, considero que debemos trabajar conjuntamente por un sistema universitario único, fuerte, potente y capaz de competir a nivel internacional. Las universidades son de calidad o de menos calidad, no chiringuitos o no chiringuitos, con independencia de su titularidad. El debate debe ser la calidad y no si son públicas o privadas.

¿Esta tensión deriva de las declaraciones del Gobierno que calificó a algunas privadas como "chiringuitos" hasta acabar regulándolas en el real decreto 905/2025 anulado por el Supremo?

Ha influido un poco de todo. El Gobierno no ha facilitado una convivencia tranquila y productiva en el mundo de la universidad. La colaboración público-privada en el ámbito universitario, y en todos los ámbitos, es imprescindible para mejorar, avanzar y conseguir mejores resultados. Cuando no hay voluntad política, todo se enturbia y es más difícil.

¿A qué responde que hayan actuado en esa línea?

Creo que son intereses políticos, ellos sabrán por qué han actuado así. Y también esa deriva de que todo lo público es bueno y todo lo privado es malo, simplificando mucho lo que se interpreta de determinadas actuaciones y normativas.

Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo Rosa María Visiedo (Barcelona, 1961) se licenció en Ciencias de la Información en 1992 con Premio Extraordinario en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Obtuvo el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid e inició su actividad docente universitaria en 1996. Impartió la asignatura de Comunicación y Marketing en el grado de Publicidad y Relaciones Públicas, y ha participado en proyectos de investigación sobre campañas institucionales. Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo. Sara Fernández EL ESPAÑOL En el ámbito corporativo, desempeñó funciones de jefa de prensa, creativa y planificadora en agencias de comunicación externas e instituciones para diversos clientes y organizaciones. Dentro de la gestión académica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, ocupó el decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en 2002, el vicerrectorado en 2005, la secretaría general en 2008 y asumió el rectorado el 14 de octubre de 2011. Desde 2019 es rectora de la Universidad CEU San Pablo. En su faceta investigadora, ha publicado trabajos sobre identidad corporativa y el uso de medios audiovisuales en la comunicación empresarial. Su trayectoria incluye el Premio Especial XX Aniversario de la revista Economía 3 en enero de 2012 y el galardón a la Mujer Trabajadora concedido por el sindicato CSI-F en marzo de ese año. En marzo de 2013, la Generalitat Valenciana le otorgó el Premio Isabel Ferrer.

¿El CEU se ha visto afectado durante estos años como institución?

Todas las normas que regulan la universidad o el sistema educativo nos afectan. El grupo CEU cuenta con cuatro universidades, tres centros adscritos, colegios y centros de formación profesional.

Cuando consideramos que la normativa fruto de las políticas del Gobierno no es adecuada para el sistema universitario, tenemos que protestar y levantar la mano. Es lo que hemos hecho con el real decreto 905/2025 que modificaba al 640 de creación de universidades: ejercer el derecho a decir lo que pensábamos y recurrir un decreto que no nos parecía adecuado.

Pese a que ese decreto decayó en el Supremo, el Gobierno prevé tramitar uno similar. ¿Qué opinión le merece?

No sé cuál es el objetivo de intentar correr tanto otra vez. El real decreto decayó por cuestiones formales, por no haberse cumplido la tramitación y haberse tramitado como urgente algo que el Tribunal Supremo consideró que no lo era.

Pretenden modificar el 640, el 822 de ordenación de enseñanzas y normas de profesiones reguladas como Odontología, Farmacia o Enfermería. Hay voluntad de seguir legislando en un periodo en el que tal vez no debería ser así.

Por ello, nosotros estamos vigilantes: hemos presentado observaciones en la consulta pública y, cuando se exponga el borrador en audiencia pública, volveremos a hacer las observaciones oportunas. Si llega el caso, volveremos a ejercer el derecho de recurrir.

¿Qué puntos críticos debería abordar un nuevo Gobierno en la universidad española?

Siendo justos, la LOSU deja planteados principios aceptables por todos: la transferencia, la empleabilidad, la internacionalización o la innovación educativa. El fallo está en la eficacia operativa en su ejecución. Tal vez lo que hay que replantearse es cómo aterrizar esa ley para que venga de verdad a modernizar y hacer más competitivo el sistema universitario español.

¿Qué medidas concretas propone para esa competitividad?

Una es la internacionalización. La LOSU habla de ella, pero no resuelve cómo hacer que nuestro sistema sea más internacional y capaz de competir en igualdad de condiciones con otros sistemas europeos, americanos o asiáticos por la captación de estudiantes y la atracción de talento de profesorado, investigadores y personal técnico.

Otra cuestión es que hay que facilitar la agilidad para renovar la oferta académica y el catálogo de títulos. Hoy, verificar o modificar un título cuesta entre un año y medio y dos años. Es poco operativo; hay demasiada burocracia y encorsetamiento.

Regulaciones como exigir a universidades de nueva creación 4.500 estudiantes en sus primeros seis años no aportan a la calidad: hay ejemplos de universidades pequeñas muy especializadas y de gran calidad. Tampoco ayuda limitar los títulos que se pueden verificar o modificar al año; es trasladar el problema de la falta de recursos de las agencias de calidad a las universidades.

Esto debería solucionarse regulando más desde la confianza: que aquellas universidades con sistema de garantía interna de calidad y acreditación institucional trabajen sin tantos trámites previos, y que luego se les evalúe por resultados.

Que la exigencia sea ex post y no ex ante. Esto no supone menor exigencia, sino mayor confianza, apelando a la responsabilidad y a la transparencia al mostrar resultados.

"Hay que facilitar la agilidad para renovar la oferta académica y el catálogo de títulos. Hoy, verificar o modificar un título cuesta entre un año y medio y dos años".

¿Esta lentitud burocrática y falta de autonomía inciden en que el sistema español se quede rezagado?

Sí, puede ser uno de los factores. La agilidad en los procedimientos y la autonomía en las universidades es beneficiosa para todo el sistema. Cuando no hay agilidad sino exceso de burocracia, y no hay autonomía sino exceso de regulación, sucede lo que sucede.

El Informe PISA 2025 ha sido demoledor y España ha caído 23 puntos en lectura de 2022 a 2025, equivalente a más de un curso. En la facultad, ¿ustedes notan que los universitarios tienen una comprensión lectora peor que antaño?

En cuanto sale una noticia de este tipo, enseguida todo el mundo busca culpables. Buscar culpables no sirve: hacen falta soluciones conjuntas desde los niveles inferiores, las familias, Secundaria, Bachillerato y Universidad, arropados por políticas educativas adecuadas.

Respecto a si son peores que hace 10 o 20 años, siempre digo que no son ni mejores ni peores: son distintos. Tienen carencias, como en comprensión lectora que detecta PISA, y la universidad debe intentar dar respuesta a esas carencias.

Pero al igual que llegan con carencias, vienen con competencias aprendidas de las que antes se adolecía: tienen muchísimas más habilidades de comunicación, son más críticos y exigentes, y más participativos en actividades solidarias o de voluntariado. Hay que trabajar con los estudiantes que nos llegan: si tienen carencias, cubrirlas; si tienen fortalezas, potenciarlas.

Detalles de las mandos de Rosa María Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo. Sara Fernández EL ESPAÑOL

¿Cómo articula el CEU los retos que plantea hoy la universidad: empleabilidad, internacionalización… ?

Tenemos varias líneas de trabajo estratégicas. La formación permanente: creamos hace dos años un vicerrectorado específico para observar tendencias, contactar con empresas y ofrecer títulos propios especializados a estudiantes de grado, ex alumnos o profesionales que precisan actualizar sus competencias.

Por otra parte, intensificamos la relación con las empresas a través de las Aulas CEU-Empresa. Generamos espacios dentro de la universidad donde profesionales de empresas desarrollan con nosotros programas académicos conjuntos. Se abordan desde competencias transversales (trabajo en equipo, liderazgo o comunicación) hasta la cultura corporativa o el sector laboral.

Esto acerca la realidad a los estudiantes y permite a las empresas conocer el talento que se forma en nuestras aulas. Contamos ya con más de 50 Aulas CEU-Empresa en facultades y en la Escuela Politécnica.

Asimismo, tenemos una estrategia de internacionalización muy consolidada. Sumamos más de 3.000 estudiantes extranjeros de más de 100 países en grados o posgrados, además de Erasmus: casi 700 este semestre y cerca de 1.000 en todo el curso.

Esto genera campus realmente internacionales. La convivencia con personas de distintas culturas y procedencias abre los ojos a los alumnos y les hace ver que no hay fronteras. La universidad es por esencia internacional y universal, y eso debe trasladarse a los estudiantes

Para concluir, además de pacto de Estado, confianza, agilidad y autonomía, ¿añadiría alguna otra demanda prioritaria?

Añadiría las humanidades. En un mundo cada vez más tecnológico, donde la tecnología cambia a un ritmo vertiginoso, es más importante aquello que es permanente.

Las humanidades son ese núcleo de conocimiento alrededor de la persona y de su cultura, fundamentales para desarrollar en nuestros estudiantes valores, competencias transversales y esa capacidad de pensar críticamente, de cuestionarse las cosas y de discernir a lo largo de toda su vida.