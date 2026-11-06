Las 5 carreras con más salidas laborales en España: superan el 90% de empleabilidad y se llega a cobrar 44.153 euros al año

En el extremo opuesto se sitúa el área de Artes y Humanidades, que registra la menor tasa de afiliación a la Seguridad Social (66,5%) y la remuneración media más baja.

Ingeniería de computadores destaca por la calidad de su empleo, sumando un 97% de contratos indefinidos y casi un 99% a jornada completa.

Medicina es la carrera con la base de cotización más alta, alcanzando los 44.153 euros anuales de media, seguida de cerca por Ingeniería de computadores con 43.495 euros.

Un informe de la Fundación CYD señala que Diseño y administración de bases de datos, Medicina, Ingeniería de computadores, Topografía y Desarrollo de software superan el 90% de empleabilidad cuatro años tras graduarse.

La elección de la carrera, además de la vocación, lleva aparejado el interrogante sobre la salida laboral: encontrar trabajo al graduarse, pero además, si el salario alcanzará para comenzar una trayectoria profesional y afrontar los costes de la vida adulta.

El informe La empleabilidad de los jóvenes en España 2026, ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios? de la Fundación CYD, permite seguir ese recorrido y comprobar qué carreras tienen una mayor inserción y cuáles de ellas están mejor remuneradas.

Diseño y administración de bases de datos y redes, Medicina, Ingeniería de computadores, Ingeniería geomática, topografía y cartografía y Desarrollo de software y de aplicaciones encabezan la clasificación por afiliación a la Seguridad Social.

En estas cinco carreras de grado, más de nueve de cada diez titulados estaban dados de alta cuatro años después de acabar sus estudios, según el informe.

En la promoción analizada del curso 2019-2020, aproximadamente la mitad estaba afiliada un año después de salir de la universidad.

Al cumplirse cuatro años desde la graduación, la proporción había aumentado hasta el 77,9%.

Top 5

El primer puesto corresponde a Diseño y administración de bases de datos y redes, con un 96,6% de afiliación. Le sigue Medicina, con un 95,3%, e Ingeniería de computadores, con un 93,6%.

Por detrás aparecen Ingeniería geomática, topografía y cartografía, con un 91,5%, y Desarrollo de software y de aplicaciones, con un 90,2%.

Estos porcentajes permiten medir la incorporación al trabajo, aunque la calidad del empleo así como el tipo de contrato y la modalidad de jornada, parcial o completa, son analizados por separado.

En Ingeniería de computadores, por ejemplo, los buenos resultados de afiliación son acompañados del tipo de contrato: el 97 % son de tipo indefinido y casi el 99% son contratos a jornada completa.

En Medicina, a pesar de los elevados niveles de afiliación, sólo el 2,5% de los contratos son indefinidos a los 4 años después de finalizar los estudios.

Este porcentaje se explica por el sistema de formación sanitaria (MIR) que contempla contratos de duración determinada durante el período de residencia, lo cual no debe entenderse de forma tácita como un indicador de inestabilidad laboral.

En cuestión de género, en Medicina no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, como, sin embargo, sí lo refleja en carreras como Óptica y optometría (92% mujeres frente al 87% de hombres).

Fundación CYD La Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) se constituyó en 2002 y tiene como principal objetivo analizar y promover la contribución de las universidades al desarrollo económico y social de España. Además del informe que explica este artículo, la fundación publica un informe anual sobre la contribución de las universidades españolas al desarrollo, genera el mayor ranking de universidades e impulsa el Programa Mentores CYD para futuros graduados.

Las cifras, aunque favorables, conviven con la realidad que abarca a buena parte de los universitarios: encontrar un empleo que reconozca su formación.

Cuatro años después de graduarse, solo el 61,3% cotizaba en el grupo profesional de titulados.

Medicina, la mejor pagada

Además de su elevada incorporación al mercado laboral, Medicina registra la base media de cotización anual más alta del informe: 44.153 euros y también destaca por la elevada proporción de egresados que supera los 30.000 euros (95,3%).

Ingeniería de computadores ocupa la segunda posición, con 43.495 euros, mientras que Desarrollo de software y de aplicaciones alcanza los 39.003 euros.

En Ingeniería geomática, topografía y cartografía, la cifra se sitúa en 33.696 euros; en Diseño y administración de bases de datos y redes, en 30.290 euros.

La titulación con mayor afiliación no es, por tanto, la mejor remunerada.

En el extremo opuesto, se sitúa Artes y Humanidades, que registra la menor tasa de afiliación (66,5%) y la base media de cotización anual más baja (28.259 euros). Es, además, el único ámbito en donde disminuye la demanda de plazas (-14,4%) y se sitúa en la segunda peor posición en empleo a jornada completa.

Estas cantidades no son sueldos de entrada ni el dinero que los trabajadores reciben en su cuenta.

El estudio utiliza las BMC ( base media de cotización) como aproximación al salario bruto anual de los titulados universitarios a jornada completa, cuatro años después de terminar la carrera.