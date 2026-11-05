Madrid califica de “política” la huelga universitaria y defiende el acuerdo de financiación con los rectores

La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública mantiene los paros al denunciar una "asfixia económica" y solicitar más recursos para la financiación ordinaria.

El Ejecutivo regional destaca el acuerdo plurianual de 14.800 millones de euros suscrito con los rectores y el aumento del 14,6% en el presupuesto universitario para 2027.

La Comunidad de Madrid tilda de "política" la huelga en las seis universidades públicas y defiende que la financiación autonómica se encuentra en máximos históricos.

La Comunidad de Madrid ha rechazado este miércoles que la huelga convocada este 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas de la región responda a un problema de financiación.

Como contrapunto, destacan desde el Ejecutivo madrileño el acuerdo plurianual firmado en marzo con todos los rectores y el aumento del 14,6% previsto para las universidades en el proyecto de Presupuestos de 2027

Para las plataformas convocantes, sin embargo, esas medidas no resuelven la "asfixia económica" que denuncian en los campus.

"Esto es una huelga política y lógicamente no es una huelga por la financiación", ha afirmado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El portavoz ha defendido que los recursos destinados a las universidades públicas madrileñas están "en máximos históricos". García Martín ha insistido en que el Ejecutivo ha hablado "con todos y cada uno" de los rectores y ha recordado que el acuerdo, cifrado en cerca de 14.800 millones de euros para seis años, contó con el respaldo de "absolutamente todas las universidades".

Los presupuestos para 2027 contemplan, por su parte, 1.420 millones para las instituciones públicas, unos 180 millones más que en 2026.

El pacto con los equipos rectorales, sin embargo, parece no haber cerrado el conflicto con las plataformas agrupadas en la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública.

Son estas organizaciones, y no los rectores firmantes, las que impulsan los paros en la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.

La financiación

El principal desacuerdo está en la financiación ordinaria: los recursos necesarios para pagar nóminas, mantener instalaciones y sostener la actividad docente e investigadora.

Los convocantes denuncian una insuficiencia prolongada y sostienen que el crecimiento global anunciado no equivale a un aumento del mismo alcance en el dinero disponible para atender esas necesidades.

Argumentan que el incremento incluye también fondos condicionados, programas transitorios y compromisos salariales previos.

Así, estas movilizaciones se suman y coinciden con la huelga indefinida del profesorado no universitario iniciada el 14 de octubre y con las protestas de las educadoras infantiles, que mantienen sus reivindicaciones desde hace casi siete meses.

El acuerdo

El modelo de financiación que ahora defiende el Gobierno regional se firmó el 3 de marzo de 2026 en la Real Casa de Correos. La presidenta de la Comunidad y los responsables de las seis universidades firmaron el pacto para el periodo 2026-2031 después de meses de trabajo conjunto.

Según lo expuesto por la Comunidad de Madrid, la finalidad de este pacto es proporcionar un marco estable que permita planificar inversiones, servicios y actividad académica.

El volumen previsto de este acuerdo asciende a 14.790,7 millones de euros para el período 2026-2031, aunque esa cantidad no representa exclusivamente nuevas transferencias: reúne 12.294,6 millones procedentes de los Presupuestos regionales, junto con una estimación de otros ingresos propios de las universidades cercana a los 2.500 millones durante los seis años.

El modelo combina financiación vinculada a objetivos, un fondo de inversiones y fondos extraordinarios. Entre ellos, figura el de Convergencia, destinado a corregir desequilibrios y déficits, además de otro mecanismo para compensar los efectos de la aplicación del sistema y apoyar proyectos singulares.

El pacto también establece obligaciones de seguimiento ya que obliga a las universidades a presentar cada año una memoria justificativa del destino de los fondos y disponer de un sistema de contabilidad analítica plenamente operativo antes de que termine 2028.

España, de un vistazo El gasto público educativo crece, pero sigue por debajo de la media europea España aumentó el gasto público en educación del 3,6% al 3,9% del PIB entre 2015 y 2023, según el informe Education at a Glance 2026 de la OCDE. El indicador comprende desde primaria hasta educación superior, incluida la universidad, y recoge gastos dentro y fuera de las instituciones educativas. Pese al incremento, España se mantuvo por debajo de la media de los 25 países de la UE incluidos en la comparación y del promedio de la OCDE, que pasó del 4,4% al 4,2% entre los países con datos disponibles para ambos años. En los estudios de grado y niveles superiores, el gasto público español alcanzó los 12.904 dólares por estudiante en 2023, frente a los 16.405 de media de la OCDE.

Las subidas para 2027

El presupuesto universitario forma parte de una dotación de 7.740,3 millones de euros para Educación, Ciencia y Universidades, 780 millones más que en 2026.

Los recursos del conjunto de la consejería crecen un 11,2%, mientras que la partida destinada a las universidades públicas aumenta un 14,6%.

Las becas y ayudas universitarias alcanzan los 16,6 millones, un 7% más, mientras que la aportación autonómica al Programa María Goyri, destinado a la contratación de personal docente e investigador, aumenta en 11,9 millones, hasta los 18,7 millones.

Por su parte, el presupuesto de I+D crece en 16,6 millones, un 9,2%, para reforzar la investigación, la atracción de talento y la transferencia de conocimiento.

Fuera del ámbito universitario, la inversión en infraestructuras educativas asciende a 136,4 millones, un 19,4% más. Esta dotación financiará construcciones y actuaciones de climatización.

Las becas y ayudas no universitarias llegan a 283,8 millones, con 27,2 millones adicionales, lo que representa un incremento del 10,6%.

Estas son las cifras con las que el Ejecutivo defiende su respuesta presupuestaria, mientras que las plataformas universitarias sostienen que la distribución del aumento sigue sin garantizar recursos suficientes para el funcionamiento cotidiano de los campus.

Esa diferencia mantiene abierto el conflicto ocho meses después del acuerdo con los rectores.