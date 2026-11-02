Valle Ares, la jurista "excelente, dialogante y sensible" al frente del tesoro educativo de Castilla y León: "Un perfil perfecto"

El presidente Alfonso Fernández Mañueco le ha encomendado preservar la calidad educativa y mantener una relación cercana con las familias y la comunidad docente.

Representantes institucionales la definen como una jurista rigurosa, trabajadora, dialogante y con un perfil ideal para gestionar el sistema educativo autonómico.

Licenciada en Derecho y con una amplia trayectoria administrativa, ha ejercido en el Consejo Consultivo, la Comisión Europea y el Gobierno central.

María del Valle Ares González asume la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en sustitución de María Pardo.

Hay profesionales que construyen su carrera lejos de los focos, con la constancia de quien prefiere el detalle al titular y el trabajo silencioso a la exposición pública. María del Valle Ares González, nacida en Burgos en 1978 y criada en Ponferrada, pertenece a esa estirpe.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, se convirtió el pasado 26 de octubre en la nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, en sustitución de María Pardo tras su salto a la lista del PP al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El presidente Alfonso Fernández Mañueco le ha encargado cuidar "la joya" del sistema educativo autonómico −una de las referencias nacionales− y permanecer "cerca de la gente y de sus necesidades".

Una jurista "excelente"

Quienes la conocen de cerca coinciden en el diagnóstico. El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, la define como una "excelente jurista", en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Se formó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Es una letrada muy estudiosa y muy conocedora del ordenamiento jurídico", apunta.

Cabero la conoció cuando ejercía responsabilidades de gestión en la Consejería de Educación como coordinadora del entonces consejero Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid.

"Yo era vicerrector de la Universidad de Salamanca durante todo aquel periodo y coincidí mucho con ella. Y después he vuelto a coincidir mucho con ella también en su etapa en el Consejo Consultivo", recuerda.

"Hará un magnífico papel"

Cabero destaca no solo su formación, sino sus virtudes personales y su conocimiento del terreno. "Es una gran conocedora del ordenamiento. Es una mujer muy trabajadora, muy cumplidora y que conoce muy bien el ámbito de la educación", apunta.

Según el presidente del CES, Ares echaba de menos retomar la actividad ejecutiva después de años en el órgano consultivo. "Seguro que hará un magnífico papel"

Insiste en el perfil que, a su juicio, encaja a la perfección con las exigencias del cargo. "Es una persona dialogante, prudente, con sensibilidad. Creo que con esas virtudes más su conocimiento, será muy útil para su actividad como consejera", apunta.

Y añade un matiz clave sobre la naturaleza de la cartera. "La Consejería de Educación es complicada y muy sensible, está presente en todo el territorio, con una actividad que es estratégica en todos los sentidos. Y por tanto es una Consejería de mucha relevancia. Y ella tiene un perfil perfecto para este cargo", asegura.

Cabero resume su trayectoria en dos facetas que se complementan. "Ha hecho una extraordinaria labor como miembro también del Consejo Consultivo. Por lo tanto, ella ha demostrado su capacidad tanto en el ámbito de una institución consultiva como en el ámbito ejecutivo", señala.

"Es seria y rigurosa"

En el mismo sentido se pronuncia el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El presidente de la institución en la que desempeñó su labor durante años la nueva consejera de Educación asegura que Valle Ares "es una persona que conoce bien la importancia de las instituciones".

"Es una profesional seria, rigurosa, eficaz, metódica y con una gran capacidad de trabajo", apunta Sánchez de Vega.

Una trayectoria dilatada

Esa doble vertiente −el rigor del estudio y la aplicación práctica− define el recorrido de Ares. Empezó como letrada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León entre 2004 y 2007, y después como letrada del Consejo Consultivo (2007-2012).

En 2010 pasó por Bruselas como experta nacional en la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea. Entre 2012 y 2015 trabajó en Madrid como vocal asesora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en el Ministerio de la Presidencia, durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Allí formó parte del equipo que elaboró dos normas de peso: la primera Ley de Transparencia (2013) y la ley de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos (2015).

De Madrid la rescató Fernando Rey cuando el entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, Juan Vicente Herrera lo llamó para dirigir Educación. No se conocían personalmente, pero las referencias mutuas fueron suficientes para que Ares aceptara el puesto de jefa de gabinete (2015-2019).

Aquella etapa le permitió conocer de cerca el funcionamiento interno del departamento y coincidir con profesionales que hoy siguen en la estructura, como Agustín Sigüenza, director general de Formación Profesional.

Desde 2019 fue consejera del Consejo Consultivo de Castilla y León y vocal del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, hasta que en junio de 2026 dimitió para asumir la Secretaría General de Educación bajo María Pardo.

Solo cuatro meses después, Mañueco la nombraba consejera en sustitución de Pardo, quien deja el cargo para encabezar la lista del PP al Congreso por Valladolid de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Una trabajadora metódica

Quienes han trabajado con ella la describen como metódica, de carácter sobrio pero agradable cuando gana confianza. Esa forma de trabajar le ha permitido pasar del segundo plano al protagonismo sin estridencias.

Ahora deberá designar a un nuevo secretario general, responder en el hemiciclo y gestionar la relación con la comunidad educativa en un momento de alta exigencia política.

La Consejería ha tenido cuatro titulares en lo que va de año −Rocío Lucas, Isabel Blanco en funciones, María Pardo y ahora ella−, y Ares tendrá que defender pronto los presupuestos de su departamento en las Cortes, un ejercicio para el que cuenta con la ventaja de haber participado en el diseño de las cuentas desde su anterior responsabilidad.

Mañueco le ha recordado la envergadura del encargo: la educación es "el mejor legado" y el sistema de Castilla y León constituye "una de las joyas" de la Comunidad, consolidada como referente nacional.

Los principios que defiende el Gobierno autonómico −esfuerzo, refuerzo a los alumnos que necesitan apoyo, equidad e igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el rural, y formación del profesorado− serán ahora su hoja de ruta.

Un inmenso reto

El presidente le ha pedido un "compromiso fuerte", dedicación y, sobre todo, cercanía a docentes, equipos directivos, estudiantes y familias. También ha sido consciente de la exigencia personal del cargo y ha pedido comprensión a su familia y amigos por las ausencias que llegarán.

Ares llega acompañada de su entorno más cercano: su pareja, también del mundo del Derecho, y sus dos hijos. Su hermana Blanca, directora general de Universidades en otro departamento, comparte con ella la rutina educativa.

No es una figura mediática ni un perfil de campaña. Es una profesional formada en el Derecho, experimentada en la Administración y conocedora de los engranajes de la educación autonómica.

Su trayectoria combina el estudio riguroso del ordenamiento con la aplicación práctica de las normas. En un cargo que exige diálogo constante y sensibilidad hacia un tejido humano amplio y diverso, esas cualidades pueden resultar decisivas.

Castilla y León le ha confiado una de sus piezas más valoradas. Ahora le toca a ella demostrar, con el mismo método que ha caracterizado su carrera, que puede cuidarla desde el primer plano.