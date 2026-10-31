Radiografía del "efecto contagio" de las protestas estudiantiles que toman la calle y hasta llegan al Gobierno como en Serbia

Expertos atribuyen esta coincidencia al 'efecto contagio', facilitado por las redes sociales, la precariedad laboral y el acceso a la vivienda.

En Serbia, la plataforma 'Lista Estudiantil' ganó las elecciones tras meses de protestas iniciadas por la tragedia en la estación de Novi Sad.

Una ola de movilizaciones juveniles y estudiantiles recorre Europa y otros países impulsada por el descontento educativo, el coste de la vida y la corrupción.

Entre 2024 y 2026, una oleada de movilizaciones estudiantiles y juveniles ha recorrido Europa y se ha extendido más allá del continente.

Las reivindicaciones educativas, las demandas de oportunidades y las protestas contra la corrupción han llevado a estudiantes y jóvenes a las calles y han presionado a gobiernos de distintos países. Incluso han conquistado algún Ejecutivo.

Sus motivos, formas de organización y resultados, sin embargo, no son los mismos. El caso más reciente se produjo el pasado 25 de octubre en Serbia.

Estudiantes serbios festejando el resultados de La ANDREJ CUKIC EFE

Lista Estudiantil ganó las elecciones parlamentarias con una candidatura integrada por profesores y personalidades de la sociedad civil, elegidos desde las asambleas del movimiento estudiantil.

Durante casi dos años, este movimiento horizontal y sin líderes visibles sostuvo bloqueos de facultades, marchas y protestas que dieron lugar a algunas de las mayores movilizaciones de la historia reciente del país.

Su origen no fue una reivindicación educativa, sino la exigencia de responsabilidades tras el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, que dejó 16 muertos.

En Francia, los estudiantes mantienen las protestas pese a las concesiones del Gobierno. En Milán, las demandas escolares se ampliaron al coste de la vida y fueron seguidas de jornadas con disturbios.

En Madrid, las movilizaciones de las educadoras de cero a tres años y del profesorado no universitario preceden a los paros convocados para el 4 y 5 de noviembre en las seis universidades públicas. En Albania, las reivindicaciones educativas conviven con el rechazo al Gobierno y al principal dirigente de la oposición.

Ahora bien, ¿responden estas movilizaciones a problemas compartidos y a una influencia entre países, o son conflictos locales que coinciden en el tiempo?

La socióloga y politóloga Patricia Abad Rodríguez señala a EL ESPAÑOL que la coincidencia de protestas en distintos países podría apuntar a un "nuevo ciclo de movilización política", aunque advierte de que todavía es pronto para clasificarlas como parte de un mismo proceso.

Para distinguir entre conflictos locales y un malestar generacional compartido, propone analizar tanto los motivos y las demandas de cada país como las condiciones de vida de los jóvenes.

Abad señala que el inicio del curso y la capacidad de asociación de los estudiantes pueden facilitar las protestas, y sitúa la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, el uso de las redes sociales y la soledad no deseada entre los factores que deben examinarse para entender ese posible malestar generacional.

En una entrevista con France 24, Andrea Betti, politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, relaciona las protestas europeas con preocupaciones sobre la educación, la vivienda y el coste de la vida que afectan a las expectativas de las generaciones jóvenes.

Efecto contagio

Por su parte Abad, remarca que ver los cambios en algunos países "puede animar a los jóvenes de otros países a movilizarse". Es lo que la socióloga denomina "efecto contagio o de demostración". Para determinar si existe esa influencia, la socióloga propone observar qué reivindicaciones y formas de protesta se repiten.

Además, remarca el papel de las redes sociales, que facilitan este intercambio al permitir conocer de inmediato lo que ocurre en otros lugares.

Abad recuerda, que muchas de estas movilizaciones se desarrollan en países de la Unión Europea que comparten valores comunes.

Novi Sad

El movimiento serbio no nació de un conflicto sobre tasas o presupuestos universitarios. Su detonante fue el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad el 1 de noviembre de 2024.

Los manifestantes atribuyeron lo ocurrido a la corrupción y a la falta de controles en las obras de renovación y reclamaron responsabilidades.

Durante casi dos años, los estudiantes organizaron bloqueos de facultades y marchas mediante una estructura horizontal. En la conformación del nuevo gobierno, la Lista Estudiantil contará con la mayoría del parlamento.

A pesar de las imágenes sobre disturbios o manifestaciones en el país eslavo, desde la Embajada de Serbia en España, señalan a este medio "el alto grado de participación, mayor al 75%, lo que obligó a abrir una segunda mesa electoral", además de resaltar el proceso de votación, que transcurrió "sin incidentes".

Francia e Italia

En el caso de Francia, los representantes estudiantiles mantuvieron las convocatorias después de reunirse el lunes 26 de octubre con el primer ministro, Sébastien Lecornu. Consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el Ejecutivo y llamaron a continuar las manifestaciones y los bloqueos.

El Gobierno ha anunciado la sustitución de Parcoursup (el equivalente a la Selectividad en España) , en 2028 y mejorará el año entrante la transparencia del procedimiento.

El plan contempla una inversión de 1.000 millones de euros en edificios universitarios hasta 2029 y otros 4.000 millones en préstamos preferentes para renovar centros educativos hasta 2030.

Además, limita a 28 alumnos por clase en el primer año del lycée que se aplicará progresivamente desde 2027, así como también crear 500 plazas de docentes en Secundaria y ampliar a 15.000 las universitarias.

Por último, las becas se actualizarán según la inflación a partir del curso 2027.

"Es un paso, pero claramente insuficiente. Hay que ir más lejos", afirmó el representante de Les Lycéens, Louis Letoublon. La organización llamó a participar en las próximas manifestaciones, retomar los bloqueos de institutos tras las vacaciones escolares y sumarse a la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

Milán tomó la posta de las ciudades francesas y el viernes 16 de octubre , miles de estudiantes y jóvenes se manifestaron pacíficamente por las condiciones de la escuela.

Al día siguiente, las reivindicaciones se ampliaron al coste de la vida y se produjeron enfrentamientos con la policía, actos vandálicos y saqueos. Los incidentes se repitieron el domingo 18.

Las protestas continuaron el 24 de octubre y las marchas reunieron a estudiantes y otros colectivos con reivindicaciones contra el coste de la vida, el gobierno de Giorgia Meloni y el rearme.

De Infantil a la Universidad

En Madrid, los educadores de cero a tres años, en huelga indefinida desde abril, llevaron sus reivindicaciones a la Puerta del Sol al inicio del curso.

Entre sus demandas figuran la reducción del número de niños por aula, la implantación de la pareja educativa, dos profesionales en el aula, y la mejora de los salarios.

El 14 de octubre comenzó la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria.

Los convocantes reclaman menos alumnos por aula, más recursos para atender a la diversidad, una subida salarial de 600 euros mensuales y una reducción de la burocracia.

La próxima convocatoria alcanza a las seis universidades públicas madrileñas: Alcalá, Autónoma, Complutense, Carlos III, Politécnica y Rey Juan Carlos, mientras que la Coordinadora en defensa de la Universidad Pública denuncia la "asfixia económica" de las instituciones y las intervenciones policiales en los campus.

Suma de causas

Bajo el paraguas de la educación confluyen también reivindicaciones partidistas, demandas relacionadas con la vivienda y causas como la palestina o la republicana, en aparente convivencia.

Sin embargo, el pasado 24 de octubre, las movilizaciones dieron un giro respecto a las protestas anteriores, que se habían desarrollado sin incidentes de gravedad.

La convocatoria, difundida en redes sociales y vinculada a las movilizaciones estudiantiles francesas, acabó con saqueos de comercios, quema de contenedores, destrozos y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. Los disturbios se saldaron con 130 detenidos, muchos de ellos menores de edad.

Lo ocurrido obliga a diferenciar entre las reivindicaciones planteadas, quienes convocaron las movilizaciones y quienes participaron en los actos violentos.

En Albania, los estudiantes reclaman una reducción de las tasas universitarias, más gasto público en educación y medidas contra la corrupción del sistema.

Entre sus reclamos también piden el envío a prisión del Primer Ministro Edi Rama. Y también el de su opositor, Sali Berisha. Los manifestantes quieren un cambio, pero a su vez, desconfían de la alternativa política existente.

Al otro lado del charco, las reivindicaciones de estudiantes, docentes y autoridades académicas también toman las calles. En el caso de Argentina, el pasado 15 de octubre se celebró la quinta marcha federal universitaria contra las políticas de Javier Milei y pidiendo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Mientras que en Chile los estudiantes volvieron a las calles para protestar contra los recortes en educación impulsados por el gobierno de José Antonio Kast.

El proyecto de presupuesto para 2027 del gobierno conservador contempla un aumento general del 1,5%, focalizado en seguridad y crecimiento económico, mientras reduce el dinero para educación superior, arte y cultura, entre otros.

La lista continúa en Asia: Bangladesh y Nepal, donde movilizaciones juveniles contra el poder establecido, desencadenadas por demandas laborales y restricciones digitales, terminaron forzando la caída o la huida de sus respectivos gobiernos.

Un joven golpea de una patada los cristales de una marquesina de autobús durante los disturbios registrados en la plaza de Cataluña de Barcelona la noche del 24 de octubre de 2026. EFE / Alberto Estevez.

Revueltas protagonizadas por jóvenes pero no necesariamente con reclamos en esencia del sector educativo.

Una huelga por la financiación, una candidatura electoral o una revuelta que fuerza una dimisión pueden compartir protagonistas jóvenes, pero actúan en contextos distintos y tienen consecuencias diferentes.

Al respecto, Abad puntualiza que la reivindicación educativa puede llegar a sectores con distintas posiciones ideológicas porque "la educación es un tema transversal a toda la sociedad".

Aunque considera que estas protestas han surgido de sectores más próximos a la izquierda, con demandas de mayor inversión ante la falta de personal, el deterioro de las instalaciones, entre otros, señala que pueden sumar otros apoyos con ideologías distintas, si apelan también a los valores y a la cultura común que transmite la enseñanza.

Mientras en Madrid se reclaman recursos, condiciones laborales y negociación. En Francia se discute si las concesiones son suficientes. En Albania se cuestiona al Gobierno y a su principal adversario. En Serbia, los estudiantes han escogido a quienes quieren que les representen. Y no son políticos.