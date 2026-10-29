Cristóvão, el guineano que recibe 10.000 euros para vivir en una residencia universitaria de España: quiere ser arquitecto

Estudiar fuera de casa conlleva un gasto medio mensual de entre 800 y 1.040 euros, considerando que una plaza en residencia cuesta de media 645 euros al mes y un piso compartido 493 euros.

La red Kadora ha becado este a#241;o a cuatro estudiantes en Sevilla, Barcelona, Zaragoza y Oporto, aliviando la carga econ#231;mica que supone para sus familias el traslado universitario.

El estudiante cuenta con una beca de alojamiento y manutenci#231;n valorada en m#225;s de 10.000 euros, otorgada por la red de residencias Kadora en colaboraci#231;n con la ONG Periodistas Solidarios.

Crist#323;v#227;o, un joven de Guinea-Bissau de 21 a#241;os, estudia una Formaci#231;n Profesional de Proyectos de Edificaci#231;n en Sevilla con el objetivo final de cursar Arquitectura y volver a su pa#237;s para construir edificios sostenibles.

Cristóvão quiere ser arquitecto. Es su sueño. Tiene 21 años y es de Guinea-Bissau. Ahora estudia Formación Profesional en Proyectos de Edificación en Sevilla.

Cuando finalice los dos años de su FP, quiere cursar Arquitectura y regresar a su país para aplicar lo aprendido en España.

"Yo hice mi Bachillerato en Guinea-Bissau", cuenta a EL ESPAÑOL. Lo terminó en el curso 2021-2022 y entonces se planteó estudiar Arquitectura.

Sin embargo, explica que no encontró la oportunidad de hacerlo en su país. Probó con Marketing, pero no era lo suyo.

Su padre contactó con miembros de la ONG sevillana Periodistas Solidarios y, a partir de ese contacto, comenzaron a buscar una opción para continuar su formación en España.

El proceso duró casi dos años. "No fue fácil", recuerda. Finalmente consiguió la oportunidad de estudiar Proyectos de Edificación en Sevilla.

Para continuar su formación cuenta también con una beca de la red de residencias universitarias Kadora, que cubre su alojamiento y alimentación. Su valor: más de 10.000 euros.

Ahora vive en Sevilla y comparte el día a día con otros estudiantes.

Su futuro, después de graduarse y convertirse en arquitecto, es regresar a Guinea-Bissau y compartir los conocimientos adquiridos.

"Quiero enseñar lo que he aprendido en España", explica. Le interesa especialmente la construcción de edificios sostenibles para reducir los daños ambientales.

Becas de estancia

A la beca de Cristóvão se suman este año otras tres ayudas en Barcelona, Zaragoza y Oporto. Cada una cubre la estancia durante un año académico y está valorada por la compañía en más de 10.000 euros.

Con ellas, la red amplía a cuatro el número de residentes becados en España y Portugal.

La adjudicación se realizó por sorteo entre los residentes que se habían presentado. Para la próxima convocatoria, la compañía prevé incorporar un jurado evaluador y un requisito de excelencia académica.

En el caso de Cristóvão, también cubre los gastos de alimentación, gracias a la colaboración Kadora - Periodistas Solidarios.

Valeria, Miryam y Mariana, las tres becadas por la red de residencias Kadora Red Kadora

Valeria Martínez Portnova es de Cartagena y también obtuvo una beca. Estudia International Business en la Universidad de Zaragoza.

Para ella y su familia, la beca ha supuesto "un desahogo económico importante".

Miryam Vacas estudia en la Facultad de Matemáticas e Informática de la Universidad de Barcelona y vive en Kadora Barcelona Sarrià.

La ayuda también supone un alivio económico para su familia y le permite disfrutar más de su experiencia como estudiante en la ciudad.

En Oporto, Mariana Vieira Cardoso cursa Sociología en la Facultad de Letras de la Universidad de Oporto. La beca le permitirá visitar a sus padres con mayor frecuencia.

Kadora cuenta con más de 4.000 plazas repartidas entre Barcelona, Granada, Sevilla, Zaragoza, Oporto y Turín.

Estudiar fuera de casa

La obtención de una beca supone un alivio para el bolsillo de los jóvenes y sus familias cuando optan o se ven obligados a continuar sus estudios lejos de su vivienda habitual.

A quienes necesitan trasladarse se les plantea, además, la dificultad de encontrar alojamiento y afrontar su coste.

Una habitación en un piso compartido cuesta una media de 493 euros mensuales y una plaza en una residencia universitaria, 645 euros, según un estudio de iAhorro publicado el pasado 14 de octubre.

El análisis recoge los precios de 1.104 habitaciones anunciadas y de 67 residencias en 13 ciudades españolas, con datos de septiembre de 2026.

En Madrid, por ejemplo, el precio medio de una habitación en un piso compartido alcanza los 649 euros al mes y el de una residencia, los 932 euros.

En el otro extremo se encuentra Santiago de Compostela, con 356 euros por una habitación en un piso y 535 euros por una plaza en residencia.

Costes adicionales

Al precio de la habitación se añaden la alimentación, entre €150 y €200 al mes más el transporte. En Madrid, el Abono Joven cuesta actualmente 10 euros por 30 días para personas de entre 15 y 25 años.

La suma de estas partidas sitúa el presupuesto entre 800 y 1.040 euros mensuales, sin incluir matrícula, material académico, ocio ni viajes para volver a casa.

Además de las becas de empresas y entidades sociales, la beca general del Ministerio de Educación incluye una cuantía fija de residencia de 2.700 euros para el curso 2026-2027.

Está destinada a estudiantes con necesidad de cambiar de residencia durante el curso y está destinada tanto para estudios universitarios como para Formación Profesional, Bachillerato y otras enseñanzas no universitarias.