El accidente de tren afecta al CEU: no hay noticias de Ortiz, director de un colegio, y Tello, director general, resultó "herido"

El accidente ferroviario entre un tren AVE y un Iryo ha provocado al menos 68 fallecidos y decenas de heridos.

Javier Tello, director general del CEU, ha resultado herido pero se encuentra localizado, fuera de peligro y en observación.

Dos directivos de la Institución Educativa CEU y miembros de la ACdP viajaban en uno de los trenes accidentados en Urda (Toledo).

El trágico accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad de Urda (Toledo) ha salpicado a la Institución Educativa CEU. Según informan a EL ESPAÑOL fuentes del grupo, en uno de los trenes "viajaban dos propagandistas de la ACdP y directivos del CEU".

Concretamente, el director general, Javier Tello, que "ha resultado herido", pero localizado. "Está bien y en observación", dicen las fuentes. Y, por otro lado, el director del Área de Colegios y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro, Carlos Ortiz.

En este caso, no se sabe nada del directivo y desde la institución piden "prudencia y respeto" a falta de recibir información.

Tanto ellos, como los dos miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, viajaban en uno de los trenes implicados en el accidente que se produjo a las 8:54 de este miércoles en el kilómetro 118 de la vía de alta velocidad que une Madrid y Sevilla.

Dicho accidente ya ha dejado al menos 68 fallecidos y decenas de heridos. Según ha explicado este medio, el tren AVE de Renfe impactó con el Iryo parado cuando el sistema de seguridad LZB estaba caído por un error informático. Como el sistema ERTMS sigue en fase de pruebas y sin implementarse, y el de apoyo ASFA no se activó, se dio pie al error personal.