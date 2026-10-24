La universidad pública tiene falta de medios para proteger la salud mental de sus alumnos como obliga el nuevo estatuto

El informe CyberGuardians de 2026 revela que las hospitalizaciones y diagnósticos de salud mental en menores de 20 años se han incrementado más de un 300% desde 1997.

Según datos de Sanidad y Universidades, la mitad de los estudiantes universitarios ha presentado síntomas de depresión o ansiedad, pero solo el 5% ha utilizado los servicios de psicología de sus facultades.

Las universidades españolas disponen de un plazo de un año para adaptarse a la normativa, ofreciendo actualmente prestaciones heterogéneas que van desde líneas gratuitas de orientación hasta clínicas de pago reducido.

El nuevo Estatuto del Estudiantado reconoce el derecho a recibir atención psicológica gratuita y accesible, pero las universidades advierten que necesitan recursos económicos para aplicarlo.

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de octubre y recogido en el Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, reconoce el derecho a recibir atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible.

Al respecto, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha advertido que para desarrollar el nuevo Estatuto que ha entrado en vigor el pasado jueves "se necesitan recursos económicos", para afrontar las nuevas exigencias que contempla el texto.

La norma prevé unidades de apoyo en las universidades y exige protocolos de prevención e intervención ante conductas suicidas. ¿Pero, con qué medios cuentan actualmente las universidades para prestar esta atención?

El presidente de CRUE Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de Almería, José Joaquín Céspedes, explica a EL ESPAÑOL que "la situación no es ni mucho menos homogénea en el conjunto del sistema universitario español, de manera que no es posible generalizar en este momento sobre los recursos que van a ser necesarios".

"A partir de ahora corresponderá a cada universidad evaluar sus necesidades en función del grado de implantación que tenga de los servicios, de acuerdo con las directrices del nuevo Estatuto del Estudiantado, estatuto que, por otra parte, valoramos positivamente".

Asimismo, cada universidad tendrá que elaborar los planes y protocolos preceptivos", señala.

Céspedes añade que "el Real Decreto establece un plazo máximo de un año, a lo largo del cual se tiene que desarrollar este proceso de adaptación o refuerzo, que será mayor o menor según el grado de implantación en cada universidad y para el que no existe a día de hoy una línea de financiación específica".

Universidad pública

Las universidades públicas ya ofrecen atención psicológica, aunque con distintas prestaciones y condiciones de acceso. Hay orientación telefónica sin cita previa, programas gratuitos con un número limitado de consultas y clínicas universitarias que cobran tarifas reducidas por los tratamientos.

En la Universidad Complutense de Madrid, PsiCall atiende gratuitamente a estudiantes y residentes en sus colegios mayores por teléfono y correo electrónico.

PsiCall es parte de SABIA, el servicio de acompañamiento al estudiantado para el fomento del bienestar psicológico y académico.

Esta orientación es distinta del tratamiento continuado que ofrece la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense. Su tabla de tarifas publica un precio reducido de 30 euros por sesión individual de evaluación o tratamiento para estudiantes de la UCM.

Otro ejemplo es la Universidad Autónoma de Madrid, que dispone de una Unidad de Escucha y Acompañamiento sin coste.

Además, su Centro de Psicología Aplicada ofrece atención clínica, con una preevaluación gratuita para estudiantes y una tarifa publicada de 39 euros por sesión.

La primera valoración se solicita por teléfono o correo electrónico y la atención "es rápida" según declara uno de sus estudiantes.

En la Universidad Carlos III, el servicio de orientación psicológica y psicopedagógica ofrece consultas presenciales y en línea, con inscripción previa.

La información publicada para el curso 2025/26 recoge un pago de 25 euros por cuatrimestre. También se encuentra disponible en la web el protocolo sobre Prevención de la Conducta Suicida en el Estudiantado.

Qué ofrecen las privadas

Entre las privadas, la Universidad Camilo José Cela dispone de servicios de atención psicológica orientados a promover el bienestar emocional y la salud mental.

Se desarrollan acciones de promoción y prevención, mediante sesiones, talleres y actividades grupales que buscan sensibilizar, fomentar el autocuidado y proporcionar herramientas para afrontar los desafíos personales y académicos.

Además, la universidad cuenta con una unidad de mentoría que da acompañamiento al estudiante, denominada UCJC Develop Life, que ofrece apoyo a todos los estudiantes de Grado y Formación Profesional desde el inicio de su trayectoria académica.

Por su parte la Universidad CEU San Pablo cuenta con atención psicológica y acompañamiento individual y gratuito.

A través del Servicio de Orientación Universitaria (SOU), los estudiantes pueden recibir orientación y acompañamiento psicológico para afrontar dificultades personales y emocionales.

El servicio ofrece citas individuales presenciales y online para brindar apoyo y orientación para mejorar el rendimiento académico y/o acompañamiento en el proceso de adaptación universitaria, así como también un servicio a estudiantes con necesidades especiales.

Apoyo psicológico

Más allá del debate político y los recursos disponibles para poner en marcha o mejorar los protocolos y herramientas en materia de salud mental, los informes reflejan la necesidad de estos servicios.

El estudio La salud mental en el estudiantado de las universidades españolas, impulsado por los ministerios de Universidades y Sanidad y publicado en 2023, analizó los síntomas y la necesidad de atención entre alumnado de universidades públicas y privadas.

Se realizaron dos encuestas durante el curso 2022/23: la primera, entre noviembre y diciembre de 2022, con 59.605 respuestas, y la segunda, entre abril y mayo de 2023, con 24.148.

Más de la mitad de quienes respondieron había percibido la necesidad de apoyo psicológico durante el cuatrimestre anterior, y también habían consultado alguna vez con un profesional sanitario por un problema de salud mental.

Aproximadamente 1 de cada 2 presentaba síntomas depresivos y de ansiedad moderada o grave en las dos semanas previas.

Además, aproximadamente 1 de cada 5 estudiantes (el 22,5% en la primera encuesta y el 21,4% en la segunda) había tenido pensamientos de muerte o suicidio en las dos semanas previas. Una proporción similar presentaba insomnio clínico o grave.

El estudio también recoge que el 17% declaró que un profesional médico le había prescrito tranquilizantes, ansiolíticos, antidepresivos o hipnóticos durante el cuatrimestre anterior.

Las mujeres presentaron un mayor porcentaje de síntomas depresivos, ansiedad e insomnio clínico o grave que los hombres, mientras que ellos registraron un mayor consumo de riesgo de alcohol.

Los estudiantes de grado mostraron más síntomas de depresión, ansiedad e insomnio que los de máster y doctorado.

Pese a la necesidad de apoyo detectada, sólo alrededor de un tercio del alumnado sabía que su universidad contaba con un servicio de psicología, y apenas un 5% lo había utilizado.

El informe identifica las limitaciones económicas, como la presión por mantener la beca o el coste de los materiales, como el principal obstáculo para su bienestar.

Radiografía juvenil

Otro informe elaborado por CyberGuardians de 2026, realizado por investigadores y analistas de la firma de ciber-inteligencia y análisis de riesgos digitales, Alto Intelligence en base a registros hospitalarios y otras fuentes de datos públicos, muestra un impacto negativo significativo en la salud mental de adolescentes y jóvenes adultos.

Este impacto lo derivan de un "cóctel venenoso": dispositivos inteligentes, acceso sin restricciones a internet de alta velocidad y servicios digitales diseñados para captar la atención y recopilar datos con fines comerciales.

El informe señala que los diagnósticos y las hospitalizaciones por enfermedades de salud mental en menores de 20 años han experimentado un ascenso explosivo que supera el 300% si se toma como referencia el inicio histórico analizado (desde 1997).

Por otra parte, destaca que las mujeres jóvenes presentan una incidencia de diagnósticos un 37,2% superior a los niveles prepandemia y las adolescentes concentran un 75% de los costes totales de hospitalización derivados de trastornos de salud mental y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Consultas frecuentes

Por su parte, la licenciada en psicología Renee Jablkowski señala que una de las preocupaciones de los universitarios es "decidir qué estudiar teniendo en cuenta sus intereses y las posibilidades de encontrar empleo".

Según explica, los jóvenes pueden tener dificultades para elegir de acuerdo con sus deseos, aptitudes y capacidades cuando priorizan las salidas laborales y los ingresos que esperan obtener.

Además, menciona la influencia de familiares y amigos al momento de decidir: valorar la carrera por sus posibilidades de empleo, en detrimento de los intereses propios, puede acompañarse de insatisfacción, estancamiento o cambios de titulación.

Por último, describe otras situaciones como los suspensos reiterados, la tristeza, la angustia y los sentimientos de fracaso, así como conflictos familiares y problemas en las relaciones sociales como factores que son recurrentes en sus consultas con universitarios.